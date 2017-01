ATHLÉTISME – PRÉPARATION POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : Joanilla Janvier à Toulouse le 15 janvier

Aurélie Alcindor met le cap sur les États-Unis aujourd'hui après avoir obtenu une bourse sport-études

Six autres athlètes concernés par ce projet menant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon

Après la spécialiste du 200m, Aurélie Alcindor, qui met le cap sur l'Arkansas aux États-Unis aujourd'hui pour intégrer le Cowley College, ce sera au tour de Joanilla Janvier, spécialiste du 100m, de rejoindre le club des Coloniers de Toulouse, en France, le 15 janvier. Elle y restera jusqu'au Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet prochain, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA), Vivian Gungaram, se réjouit de cette bonne nouvelle qui cadre, a-t-il précisé, avec la nouvelle orientation que compte donner la fédération à la discipline. L'objectif étant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au Japon.

L'AMA s'est donc décidé à procéder de la manière forte afin de redorer son blason. Pour ce faire, elle a déjà identifié une liste de huit meilleurs athlètes sur qui elle compte beaucoup en vue des prochains JO. Des athlètes qui ont tous obtenu ou passé la barre des 1000 points selon la table de cotation. « Ces huit athlètes se verront offrir les facilités nécessaires, car nous voulons avoir des qualifiés olympiques pour Tokyo 2020. La balle est maintenant dans le camp des athlètes et c'est à eux de réaliser des performances », a-t-il déclaré. Vivian Gungaram a ajouté que les six mois de stage de Joanilla Janvier seront financés à partir du budget de la fédération. L'objectif sera, par la suite, de renouveler le bail jusqu'au JO de Tokyo. « Nous ferons au début de ce mois une requête auprès du TFES (Trust Fund for Excellence in Sports) et au ministère de la Jeunesse et des Sports pour soutenir Joanilla », a-t-il fait ressortir.

La principale concernée, Joanilla Janvier, s'est dite très heureuse d'avoir pu obtenir ce stage de longue durée à Toulouse après un passage de six mois, en 2014, au High Performance Training Centre de la fédération internationale, à Kingston en Jamaïque. Un passage qu'elle a d'ailleurs qualifié de très enrichissant. « C'est une nouvelle opportunité qui m'est offerte par la fédération et je compte en profiter pleinement pour progresser davantage. L'objectif sera de réaliser de bonnes performances et ainsi prolonger mon bail à Toulouse après les Jeux de la Francophonie », a-t-elle souligné.

Janvier : Améliorer ses 11 : 79 au 100m

Joanilla Janvier a ajouté qu'elle compte profiter des installations et autres facilités qui seront mises à sa disposition à Coloniers. Il faudra, a-t-elle expliqué, améliorer sa meilleure performance sur 100m qui est actuellement de 11 : 79, réalisée lors des championnats de Maurice de 2015. L'idéal, selon elle, serait de descendre dans un premier temps à 11 : 70, avant d'essayer de faire progresser. Son meilleur chrono sur 200m est de 24 : 30 et avait été réalisé en 2015 toujours, mais lors d'une compétition en France.

Pour les Jeux de la Francophonie, Joanilla Janvier espère réaliser une bonne performance et faire honneur au pays et surtout à tous ceux qui lui ont fait confiance. « Je remercie la fédération, le TFES, mes parents Wilele et Maryline, aussi bien que mon entraîneur Eric Milazar, qui m'a beaucoup aidée », a-t-elle déclaré. L'objectif aux Jeux d'Abidjan sera de faire son maximum, afin de gagner une place en finale. « Il est important, dans la vie, de rester positif si on veut avancer. Donc, je ferai tout mon possible pour essayer d'être en finale. »

D'autre part, Vivian Gungaram a salué la décision du TFES et du MJS de soutenir Aurélie Alcindor. Il a aussi indiqué que la fédération travaille actuellement sur le dossier des six autres, afin qu'ils puissent partir en préparation à l'étranger. Il a ainsi rappelé que Mohammad Dookun, qui se trouve actuellement au Kenya, ira ensuite en France avant de retourner au Kenya. Le spécialiste et recordman du triple saut (16m96), Jonathan Drack, qui vit en France, sera aussi concerné par ce projet de l'AMA, tout comme le recordman du marathon (2h18.20), David Carver, qui est, lui, basé à Melbourne en Australie.

Le jeune Jean-Daniel Lozereau, bénéficiaire d'une bourse du centre de haut niveau de la fédération internationale basée à Maurice, fait aussi partie de ce groupe, tout comme Jonathan Bardottier (200m-400m), Jonathan Permal (200m) et Julien Meunier (200m). Ces deux derniers s'entraînent, eux, à Flacq. Guillaume Thierry avait, lui, passé la barre des 1000 points, mais a fait savoir à la fédération qu'il ne compte pas aller jusqu'au JO de Tokyo.

À noter que Dylan Permal (400m haies), qui ne fait pas partie de ces huit athlètes et qui s'entraîne actuellement avec le centre de haut niveau de Maurice, met cap sur les États-Unis le 15 janvier pour poursuivre ses études. Il continuera parallèlement sa carrière de sprinteur.

Le premier rassemblement des athlètes en vue des Jeux des Iles de l'océan Indien de 2019, prévus à Maurice, aura lieu cette semaine (4 au 7), au stade Maryse Justin, à Réduit. Quarante athlètes sont attendus à l'exception des présélectionnés rodriguais.