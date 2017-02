ATHLÉTISME—QUADRATHLON ET TRIATHLON: La phase régionale a pris son envol

Les athlètes minimes et cadets (12-15 ans) ont débuté le 1er février la phase régionale comptant pour les compétitions de triathlon et de quadrathlon destinés aux trois zones de l'île réparties en quatre régions. Les compétitions se déroulent au stade Anjalay pour les régions de Flacq, Pamplemousses, Rivière du Rempart et Port-Louis, au stade de Réduit (Vacoas-Phoenix, Grand-Port, Savanne, et Rivière-Noire), et au stade de Rose-Hill (Beau-Bassin-Rose-Hill, Grand-Port, Savanne, Rivière-Noire).

Cette phase régionale se disputera en trois manches à trois semaines d'intervalle et sera suivie d'une phase finale nationale. Pour l'heure, voici les résultats des deux épreuves tenues le 1er février au stade Anjalay chez les garçons et filles. En quatrathlon, on note que ce sont Jerusha Ramasawmy et Tishant Santhoo qui ont émergé du lot, alors que Kimberley Kistnah et Sébastien Mélanie l'ont été en triathlon.

Quadrathlon (60 m, poids, longueur, 600 m)

Filles : 1. Jerusha Ramasawmy (B. Rg.) 8"3, 8,82 m, 4,49 m, 2'04"2 - 94 pts 2. Anne-Sophy Roussety (St Remy) 9"2, 6,06 m, 3,92 m, 1'56"9 - 75 pts 3. Kerina Louis (St Rémy) 9"3, 5,59 m, 3,44 m, 1'58"0 - 67 pts 4. Anaïs Adèle (St Rémy) 8"7, 5,63 m, 3,05 m, 2'01"1 - 64 pts 5. Annabelle Mamerou (Faucon Flq) 8"5, 5,40 m, 4,17 m, 2'19"4 - 59 pts

Garçons : 1. Tishant Santhoo (B. Rg.) 7"3, 6,35 m, 5,23 m, 1'31"6 - 10,3 pts 2. Jordan Quirin (St Rémy) 8"2, 11,35 m, 5,02 m, 1'40"5 -102 pts 3. Brian Gopaul (P. d'Or) 10"3, 7,50 m, 4,36 m, 1'31"1 - 93 pts 4. Ayush Rutah (Mt. Longue) 7"7, 5,78 m, 5,29 m, 1'40"2 et Anthony Sobran (Mt Longue) 8"5, 7,98 m, 5,08 m, 1'31"1 - 92 pts

Triathlon (60 m, poids, longueur)

Filles : 1. Kimberley Kistnah (B. Rg) 8"5, 7,54 m, 4,02 m - 59 pts 2. Dorella Jolicoeur (PL Centaurs) 8"8, 6,99 m, 3,77 m - 54 pts et Anni Stafford (B. Rg) 9"0, 7,90 m, 3,87 m -54 pts 4. Shanya Dawoo (B. Rg) 9"3, 6,15 m, 3,15 m - 39 pts 5. Kassandra Lacur (B. Rg) 10"6, 4,56 m, 2,11 m - 16 pts

Garçons : 1. Sébastien Mélanie (St Rémy) 7"8, 7,20 m, 4,33 m - 63 pts 2. Jevin Ram (B. Rg.) 8"9, 8,00 m, 3,33 m - 39 pts 3. Alexandre Françoise R. Bois Éclair) 9"4, 4,74 m, 3,97 m - 38 pts 4. Benoît Jugoo (B. Rg) - 9"9, 5,00 m, 3,64 m - 27 pts 5. Christopher Joséphine (B. Rg) 11"0, 5,56 m, 2,97 m - 13 pts