ATHLÉTISME—RENCONTRE DE PRÉPARATION: Quelques performances valables en guise de prérentrée

La période de préparation tire à sa fin et c'est la prérentrée qui retient actuellement l'attention en attendant la grande rentrée prévue les 8-9 avril avec le meeting international à Réduit. C'est ainsi que quelques performances valables ont été notées samedi dernier lors d'une rencontre de préparation tenue au stade de Réduit.

Le sprinter Jonathan Bardotier s'est montré le plus rapide au 100 m (10"85) et 200 m (21"83), tandis que le Palestinien du Centre international d'athlétisme de Maurice (Ciam) Mohamad Abousouka a signé 48"61 au 400 m contre 49"30 au Malgache Franck Rabearison, nouveau venu dans cette structure. Champion de Maurice des deux épreuves en 10"47 et 21'36, Bardotier avait également décroché le titre sur la ligne droite en 2013 (10"57). Il devrait revenir à son meilleur niveau d'ici à juin-juillet.

En demi-fond, Ashley Pitchia a donné un bon signal en s'imposant en 1'54"02 au double tour de piste. En féminin, les performances n'ont pas encore décollé. Lidzy Bayaram a tourné en 59"9 au 400 m, alors que Jessika Rosun a été créditée de 49,88 m au javelot.

Hommes

100 m

Série 1 (vt -1,2) : 1. Germain Danley (Cad Réd) 11"70, 2. Nicolas Legentil (Cad Réd) 11"92, 3. Pramith Ooriah (Min P'd'Or) 12"06

Série 2 (vt -0,2) : 1. Jonathan Bardotier (Méd) 10"85, 2. Ali Dreepaul (Jr St Pie) 11"31, 3. Brian Police (Jr PL Cen) 11"53, 4. Reynold Emmanuel (Cad Souillac) 11"87

Série 3 (vt -0,8) : 1. Andy Théophile (Cad PL Cen) 11"39, 2. Samuel Lecoq (Cad RH) 11"53, 3. Ryan Lochoo (Cad RH) 11"72

110 m haies

Série 1 (vt +0,8) : 1. Jérémie Lararaudeuse (Cad RH) 14"75, 2. Nadir Toraub (Cad St Rémy) 15"36, 3. Adriano Joly (Cad St Rémy) 16"16

Série 2 (vt +0,8) : 1. Florent Lomba (Congo- Réd) 15"01, 2. Samuel Lecoq (Cad RH) 15"15, 3. Pascal Calis (Cad St Rémy) 15"93

200 m

Série 1 (vt -0,3) : 1. Emmanuel Reynold (Cad Souil) 23"32, 2. Germains Danley (Cad Réd) 23"52, 3. Alexandre Veerapen (Cad RH) 24"86

Série 2 (vt +0,2) : 1. Nicolas Legentil (Cad Réd) 23"89, 2. Ayesh Rutah (Cad Mt Lg) 24"11, 3. Tiago Ravina (Jr RH) 24"36

Série 3 (vt +0,2) : 1. Andy Théophile (Cad PL Cen) 23"09, 2. Alexandre Yangoua (Cad RH) 23"33, 3. Ryan Lochoo (Cad RH) 23"94

Série 4 (vt +0,2) : 1. Jonathan Bardotier (Mad) 21"83, 2. Jean-Daniel Lozereau (CIAM) 22"08, 3. Ali Dreepaul (Jr St Pie) 22"58

400 m

Série 1 : Jérémy Cotte (Cad BB) 52"57, 2. Luximon Leroy (Cad St Rémy) 52"92, 3. Pascal Calis (Cad St Rémy) 53"47

Série 2 : 1. Jordan Christophe (Jr BB) 51"93, 2. Jérémie Lararaudeuse (Cad RH) 52"75, 3. Alexandre Yangoua (Cad RH) 53"48

Série 3 : 1. Benoit Girodeau (RN) 51"60, 2. Jérémie Pierrus (Cad RH) 51"84, 3. Samuel Sagor (RN) 53"14

Série 4 : 1. Mohamad Abousouka (Pal-CIAM) 48"61, 2. Todisoa Franck Rabearison (Mad CIAM) 49"30, 3. Dylan Sicobo (Sey CIAM) 50"51, 4. Jean-Daniel Lozereau (CIAM) 51"34, 5. Elliot Lagaillarde (R-Belle) 51"49, 6. Florent Lomba (Réd) 52"24

800 m

Série 1 : 1. Ashley Pïtchia (Cpe War) 1'54"02, 2. William Mustun (Cad Cpe War) 2'01"11, 3. Sendy Jean-Pierre (Cad Ch. Gre) 2'01"11, 4. Adrien Piégrièche (Jr RH) 2'02"37, 5. Cyrille Rasoamanana (Cad Mt. Lg) 2'14"17

Série 2 : 1. Kushal Gokool (Cad RH) 2'14"59, 2. Fabien Lascar (Cad R. Belle) 2'20"03, 3. Kenny Carpe (Ch. Gre.) 2'22"13

Minimes : 1. Brian Gopaul (P. d'Or) 2'10"94, 2. Anthony Sobran (Mt. Lg.) 2'14"41

1 500 m : 1. Stefan Jankeerkhan (Cad RH) 4'18"30, 2. Divesh Dyal (Cad High) 4'27"66, 3. Robbie Pyndiah (Jr RH) 4'29"43, 4. Ritesh Ahir (Jr) 4'34"92, 5. Jean-Baptiste Maléco (Cad Ch. Gre) 4'38"57

Poids : 1. Wilson Mathieu (Cad Cpe) 13,35 m, 2. Hanson Antonio (Cad Cpe War) 12,46 m, 3. Emmanuel Marcelin (Cad Cpe War) 11,53 m

Juniors : 1. Julien Cerveau (RHAC) 11,87 m, 2. Damine Jean (RHAC) 11,44 m

Seniors : 1. Windy Martin (Gym) 11,41 m, 2. Jean-Daniel Ravina (Gym) 11,26 m, 3. Frédéric Lafrance (Gym) 11,05 m

Disque : 1. Emmanuel Marcelin (Cad Cpe War) 39,07 m, 2. Antonio Manson (Cad Cpe War) 35,61 m, 3. Mathieu Wilson (Cad Cpe War) 31,83 m

Juniors : 1. Damien Jean (RHAC) 32,46 m, 2. Jérémie L'Etendrie (Bamb) 30,40 m

Seniors : 1. Christopher Sophie (QB Pav) 49,29 m, 2. Lolladharewa Nangu (Gym) 33,50 m, 3. Christopher Collet (Gym) 32,93 m

Javelot

Cadets : Esteban Florine (Cad Angel Réd.) 46,95 m, 2. Mathieu Wilson (Cpa War) 43,46 m, 3. Fabien Lascar (R. Bois Ecl) 32,48 m

Juniors : 1. Jean-Bruno Collet Fils (Gym) 48,36 m, 2. Jérémie L'Etendrie (Bamb) 33,70 m

Seniors : 1. Fabrice Rajah (F. Flq) 50,24 m, 2. Jean-Estenio Cupidon (Gym) 47,42 m, 3. Jesse Juliette (Gym) 44,00 m 4. Cezinoire Spéville (Gym) 38,19 m

Hauteur : 1. Fabrice Rajah (F. Flq) 2,00 m, 2. Ezékiel Appadoo (Jr St Pie) 2,00 m

Longueur : 1. Thierry Nadal (Cad Bl. Rg) 7,02 m, 2. Cédric Rabot (RHAC) 6,62 m, 3. Maxwell Lareine (Cad RHAC) 6,42 m, 4. Damien Polimont (Cad RH) 6,29 m, 5. Umar Peerbux (Cad RH) 6,28 m

Triple saut

1. Terry Berger (Jr RHAC) 14,61 m, 2. Chueng Yan (Jr RHAC) 13,79 m, 3. Thierry Nadel (Cad B. Rg) 13,54 m

Perche : 1. Rashave Mohabeer (Jr La Cav) 2,80 m

Marteau : 1. Adriano Berthelot (Cad RHAC) 26,32 m

Seniors : 1. Jean-Yan Carré (Cpe War) 50,83 m

Dames

100 m

Série 1 (vt :-0,1) : 1. Aurélie Baptiste (Cad P. d'Or) 13"57, 2. Christina Ratna (Cad PL Cen) 14"18, 3. Annielle Mariane (Cad R. Bois Ecl) 15"17 Série 2 (vt -0,1) : 1. Séverine Moutia (Jr RHAC) 12"44, 2. Jaimie Adaken (Cad RHAC) 13"21, 3. Stacy Adélia (Cad RHAC) 13"87

100 m haies (vt +0,8) : 1. Shekinya Lyonais (Cad St Rémy) 18"17

200 m

Série 1 (vt +0,5) : 1. Aurélie Baptiste (Cad P. d'Or) 27"69, 2. Stécy Adélia (Cad RHAC) 28'81, 3. Francesca Minerve (Cad BBAC) 29'21

Série 2 (vt +0,3) : 1. Séverine Moutia (Jr RH) 26"42, 2. Rachel Michel (Cpe War) 27"43, 3. Amélia Auguste (Cad RHAC) 28"7

400 m : 1 Lidzy Bayaram (QB Pavillon) 59"8, 2. Rachel Michel (Cpe War) 1'01"41, 3. Amélia Auguste (Cad RHAC) 1'05"51

800 m : 1. Angélica Natchoo (Cad Ch. Gre) 2'31"58, 2. Éloïse Godin (Cad Ch. Gre) 2'55"78, 3. Virginie Mootoosamy (Jr Ch. Gre) 2'59"56

1 500 m : 1. Yashreen Muloolah (Cad Ch. Gre) 6'03"31, 2. Myr, a Syrop (Jr BBAC) 7'11"06

Poids : 1. Claire Lenette (Cad La Cav) 9,22 m, 2 Rebecca Batour (Cad P. d'Or) 8,93 m, 3. Handya Hossanee (Cad Réd) 8,60 m

Disque : 1. Claire Lenette (Cad La Cav) 18,04 m

Javelot : 1. Jessika Rosun (Cpe War) 49,88 m, 2. Vanessa Collin (Rod) 49,53 m, 3. Bernadette

Perrine (Bamb) 42,77 m, 4. Annielle Marriane (Cad R. Bois Éclair) 16,73 m

Longueur : 1. Kimberly Ramasawmy (Cad RH) 4,61 m 2. Mélinda Andine (Cad RH) 4,36 m

Triple saut : 1. Jemima Bhookhun (Cad RH) 9,65 m