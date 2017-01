ATHLETISME - DE RETOUR D’ELDORET : Mohammad Dookun dans la peau des coureurs kenyans

Mohammad Dookun est rentré à Maurice mardi après deux mois de stage passés en altitude au Kenya à Hussein Training Camp situé dans le village de Kapsalet au-dessous d’Eldoret, haut lieu d’entraînement des coureurs kenyans. Il en est revenu, plus fort certes, mais surtout enrichi de la véritable nature qui fait la force des coureurs des hauts plateaux. Il a mangé, véçu et s’est entraîné comme eux, afin de découvrir leurs petits secrets. Et il y est en partie parvenu, même s’il lui reste sans doute encore beaucoup à apprendre.

C’est son troisième stage passé au Kenya depuis 2014 avant qu’il ne survole sans opposition réelle, les deux saisons suivantes de cross-country en 2015 et 2016. L’an dernier, il y avait cinq semaines au même endroit à l’inter-saison. Mais cette fois, il avoue d’avoir vécu « l’expérience la plus dure de toutes. » « Tout s’est bien passé grâce au ciel, mais j’en ai vraiment bavé pour vivre, penser et avoir la même attitude, le même tempérament que mes partenaires d’entraînement. En fait, je n’ai pas pris beaucoup de temps pour m’adapter que pour m’habituer à leur alimentation. Au début, c’était vraiment dur. À table, on mangeait tous la même chose et était tous égaux. Le repas est léger, toujours à base végétale et souvent indésirable. Mais j’étais décidé à me mettre carrément dans leur peau, à connaître leur souffrance et ce qu’ils endurent. Et à la fin, ce fut payant. Je n’éprouve aucun regret », raconte le coureur de Cité La Brasserie, âge de 23 ans. « J’étais venu pour m’entraîner et n’avais que cela en tête. Ça passe ou ça casse. »

Les résultats ne se sont pas fait attendre. « Au fur et à mesure, je commençais à me sentir plus à l’aise à l’entraînement. Par jour, je parcourais jusqu’à 36 km et au kilométrage par semaine, ma moyenne est vite passée de 130-150 km l'an dernier à 150-200 km cette année. Durant nos longues séances interminables, quand je demandais si c’était bientôt fini, on me répondait toujours, 'It’s almost over', mais on courait toujours depuis deux heures sans ralentir. J’étais mort. Mais la bonne nouvelle est que je n’ai raté aucune séance », confie-t-il assez fier de lui.

Son coach, Aziz Said, un kenyan qui a formé Pamela Jelimo - première kényane spécialiste du 800 m devenue à 18 ans, médaillée d’or aux Jeux Olympique de Pékin en 2008, gagnante de la Golden League et championne d’Afrique de l’épreuve en Ethiopie en 2008 - n’a eu de cesse de le secouer durant les moments durs qu’il a véçus durant le stage. « Il me parlait dûrement pour me faire réagir et prendre conscience que je devais m’accrocher pour réussir. Mais je prenais toujours ces reproches en bien, comme une motivation, car après, il revenait toujours me parler pour m’expliquer pourquoi il le faisait », souligne-t-il.

Mohamamd Dookun s’entraînait avec des Ethiopiens et d’autres coureurs kenyans. « C’est une région d’où viennent les meilleurs kenyans qui brillent au plus haut niveau. L’entraînement touche plus au mental et au physique. » Il a aussi pris part à deux compétitions, courant un 8 km en 28' 00 et un 10 km en 32’00, réalisés en altitude. « Je crois que c’est pas mal comparativement aux Kenyans qui on ternimé en 23’25 et 29’00. »

Maintenant qu’il est rentré à Maurice, il souhaite que d’autres coureurs vivent la même expérience. « Pour cela, il faut qu’ils prennent, t coscience qu’ils ont besoin de réaliser des performances ici, afin de bénéficier de stages. L’idéal serait que 3-4 coureurs vivent la même expérience ensemble. »

S’il a repris ses cours de français et de créole à l’Université de Maurice, il garde toujours en vue son objectif qui est de se qualifier au 1 500 m pour les Jeux de la Francophonie (21- 30 juillet) en Côte d’Ivoire (minima 3"45). La prochaine ligne nationale de cross-country ne sera qu’une étape à franchir, son objectif restant la piste. Sa rentrée est prévue sur 5 000 m. Après, il compte descendre sur 1 500 et 800 m. Il devrait également profiter du stage en France, si cela se présente, pour peaufiner sa préparation en vue d’Abidjan. Pour l’heure, il se situe à 3'46"22 au 1 500m (record national) et 1"50 au 800 m (minima forts de l’AMA 1"48, minima des Jeux 1"49). Une participation aux mondiaux de cross-coutry prévus fin mars à Kampala, Ouganda, est aussi dans le viseur, si l’occasion se présente.