ATHLÉTISME — DE RETOUR DU KENYA: Dookun prochainement en Afrique du Sud

Le recordman national du 1500m (3.46 : 22) et double champion de Maurice de cross (2015 et 2016), Mohammad Dookun, est rentré au pays après une préparation de deux mois et demi dans le centre de haut niveau en altitude de Kapsabet, au Kenya. Il a assisté à une préparation spécifique avec comme objectif précis de réaliser les minima sur 800m (1.49) et au 1500m (3.45) en vue des Jeux de la Francophonie, qui se dérouleront du 21 au 30 juillet prochain, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mohammad Dookun compte maintenant participer prochainement à deux compétitions en Afrique du Sud et envisage ensuite de boucler sa préparation avec un stage de haut niveau d'un mois, plus précisément à la mi-juin, en France.

La ligue de cross débute le 4 février à Moka, mais pour le double champion de Maurice, cette saison de cross ne sera pas une priorité, lui qui avait pourtant surclassé ses adversaires, l'année dernière. « La ligue de cross n'est qu'une étape de ma préparation, car mon objectif principal demeure les épreuves de piste que sont le 800m et le 1500m », a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'il sera surtout question de bien gérer ses ressources, cette année, dans cette ligue de cross, contrairement à ses débuts de l'année dernière où il avait tout écrasé sur son passage.

Plus dur cette fois à Kapsabet

Si Mohammad Dookun est devenu aussi fort à seulement 23 ans, c'est en raison de sa préparation effectuée au Kenya. Après un premier stage de deux mois en 2014, dans un centre de Nairobi, il a eu ensuite l'occasion de s'entraîner par deux fois, à Kapsabet. « Tout s'est bien passé. Contrairement à mon précédent déplacement toutefois, les séances d'entraînement étaient beaucoup plus dures cette fois. J'ajouterai qu'il y a eu des séances nouvelles auxquelles j'ai été initié », a-t-il précisé. Il dit même avoir couvert entre 150 à 200 km par semaine à travers les deux séances quotidiennes. « Il nous est arrivé d'avoir une troisième séance par jour, alors que dimanche était notre seul jour de repos », a-t-il ajouté.

Dans ces conditions, a expliqué Mohammad Dookun, il a fallu se surpasser. Il dit avoir dû s'adapter aux nouvelles conditions d'entraînement et a affirmé avoir franchi un autre palier en matière de préparation. Il a même eu l'occasion de courir deux cross, notamment un 8 km en 26 minutes et un 10 km en 32 minutes. « Il faut reconnaître que c'était en altitude et j'espère que cela me servira énormément en vue de ma rentrée sur piste. Il faut maintenant enchaîner les compétitions pour pouvoir me situer sur 800m et 1500m. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux pour réaliser les minima sur ces deux distances », a-t-il fait ressortir.

Les minima avant le meeting de Maurice

L'idéal, selon lui, serait de pouvoir réaliser ces minima avant le meeting international de Maurice prévu pour les 8 et 9 avril prochain. Et si les démarches se concrétisent, il pourrait participer à deux compétitions en Afrique du Sud prochainement. Le président de l'Association mauricienne d'Athlétisme, Vivian Gungaram, a d'ailleurs indiqué que les démarches sont en bonne voie et que les dates seront confirmées très prochainement. « Mon objectif est de réaliser les minima très vite, afin de pouvoir ensuite me concentrer tranquillement sur mes études », avancé Mohammad Dookun.

En effet, ce dernier a entamé, l'année dernière, des études pour décrocher un BA en Français et en Créole à l'Université de Maurice et il entend bien réussir. « Les deux mois et demi passés à Kapsabet ne m'ont pas permis de poursuivre mes études à distance. Car je n'avais pas accès à l'Internet. Il y avait certes un cyber café, mais il était trop éloigné de là où j'étais basé », a-t-il souligné. Il a ajouté que ce n'était aussi pas évident de se concentrer sur ses études les après-midi surtout après avoir effectué un volume d'entraînement de quelque 20 km.

« C'est aussi une des raisons pour laquelle je trouve que c'est vraiment très dur cette année. Quand j'étais rentré du Kenya en janvier de l'année dernière, je n'avais pas encore entamé mes études. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci », a-t-il fait remarquer. Mohammad Dookun dit devoir ainsi jongler entre ses entraînements et ses études, sans compter qu'il se couche très tard le soir après avoir terminé ses devoirs. « Ce n'est pas évident contrairement à l'année dernière où j'avais tout le loisir de poursuivre ma préparation à mon aise. Je peux toutefois compter sur le soutien de ma famille que je remercie beaucoup, aussi bien que sur la fédération, mon entraîneur Frankie Lebon, mon physiothérapeute Yannick d'Hotman et Bruno Bathfield de MyJob », a-t-il conclu.

News

JEUX FRANCOPHONIE: Rosun en préparation en Afrique du Sud

La spécialiste du lancer du javelot, Jessika Rosun, a mis le cap mardi dernier sur Stellenbosch, en Afrique du Sud, où elle sera en préparation pour une période de cinq semaines. Selon le président de l'AMA, Vivian Gungaram, la lanceuse aura l'opportunité de participer à des compétitions dans le cadre de sa préparation en vue des Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet, à Abidjan en Côte d'Ivoire. À ce stade, Jessika Rosun a déjà réalisé les 46m requis comme minima pour être présente à cette compétition. À noter qu'elle avait décroché une médaille de bronze (49m36) lors de sa participation aux Jeux de Nice en 2013 en France.

SUSPENDU EN JUILLET DERNIER: Nanda Chinapyel fait son retour

L'entraîneur flacquois, Nanda Chinapyel, qui avait été suspendu le 18 juillet dernier pour une période de six mois par l'AMA, est de retour depuis le 4 janvier. Vivian Gungaram a expliqué que sa suspension devait être levée le 18 janvier, mais que la fédération en a décidé autrement en raison de sa bonne conduite. Il a ajouté que cette décision a été motivée par la tenue du premier regroupement (4 au 7 janvier) à Réduit dans le cadre de la préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu à Maurice. Un regroupement au cours duquel faisaient partie des présélectionnés issus de la région de Flacq, dont Jonathan Permal et Julien Meunier, entre autres. Pour rappel, il était reproché à Nanda Chinapyel d'avoir signé et remis deux formulaires « containing false and malicious information on the quarterly report of 2 of our High Level Athletes : Jonathan Permal and Julien Meunier ». L'entraîneur avait ensuite avoué, au cours d'une réunion avec la fédération, que ces deux athlètes ne s'étaient pas entraînés avec lui pendant la période avril à juin 2016 au stade Auguste Vollaire contrairement à ce qu'il avait indiqué dans les formulaires.

ENTRAÎNEURS DE NIVEAU 1: Vingt-quatre stagiaires en formation

Dans le cadre du début de la deuxième phase de sa structure nationale, prévue pour le 1er février prochain, l'AMA organise, depuis lundi dernier, au stade Maryse Justin, à Réduit, et ce, jusqu'à ce vendredi, un stage de formation de Niveau 1 à l'intention de ses entraîneurs. Vingt-quatre stagiaires se sont inscrits et travaillent sous la direction de Joël Sévère, Frankie Lebon et Daniel André. À noter que la première phase de la mise en place de la structure nationale a été entamée en octobre dernier avec la venue à Maurice de l'instructeur de la fédération internationale, l'Allemand Ralph Mouchbahani. Ce dernier est venu une deuxième fois fin novembre-début décembre pour assurer une formation d'entraîneur et effectuera un dernier saut dans l'île en avril.

ENTRAÎNEUR ÉTRANGER DE MARCHE: L'AMA pense à Hervé Delarras

L'année dernière, Vivian Gungaram parlait de la venue d'un entraîneur étranger dans le but d'aider l'athlétisme mauricien à remonter la pente. Avec des faiblesses constatées au niveau de la marche, il a indiqué que la fédération pense actuellement à l'entraîneur français Hervé Delarras. « Si nous sollicitons un entraîneur sur le court terme, ce sera probablement Hervé Delarras de Nancy. S'il vient, ce sera pour une période de trois semaines. Il fera ensuite le va-et-vient pour nous aider à rehausser le niveau de la marche », a-t-il déclaré. D'autres possibilités seront étudiées pour d'autres spécialités dépendant des besoins et du financement dont dispose la fédération.