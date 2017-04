ATHLÉTISME - RÉUNION/MAURICE MINIMES 2017 : La Réunion renverse la vapeur

La sélection mauricienne minimes est rentrée bredouille de l'île sœur. Après deux années de domination, elle s'est inclinée tant chez les garçons que chez les filles lors de la rencontre interîles qui l'opposait samedi dans la compétition de pentathlon à son homologue réunionnais au stade Marc Nasseau de Ste Clothilde à St Denis. La Réunion s'est en effet imposée avec un total de 26 531 pts contre 23 518 pts à son invité.

L'équipe mauricienne a été dominée dans la plupart des épreuves qui étaient à l'affiche. Elle est tombée sur une équipe réunionnaise qui lui était supérieure et surtout gonflée à bloc à se surpasser pour gagner, comme l'a fait valoir Jean-Louis Lebon, Conseiller technique sportif (CTS) de la Ligue régionale d'athlétisme. « Les deux dernières éditions avaient vu l'île sœur l'emporter. Cette fois, nos jeunes se sont surpassés pour gagner », confie-t-il au JIR.

La Réunion a fait la différence grâce notamment à ses individualités, à l'inverse de Maurice qui a dû se contenter de quatre victoires aux 1 000 m, hauteur et javelot filles et au 1 000 m garçons par l'entremise d'Anne-Laure Minerve, Marie Machel Février, Jerusha Ramasawmy et Oriano Augustin respectivement. « Nous avons composé avec les moyens du bord pour faire face à une équipe adverse plus affûtée », a d'ailleurs reconnu le responsable de la délégation mauricienne, Dev Dabeea.

Classement final

Réunion

Filles 15 113 pts

Garçons : 11 418 pts

Total : 26,531 pts

Maurice

Garçons : 13 248 pts

Filles : 10 270 pts

Total : 23, 518 pts

Résultats détaillés

1 000 m filles : 1. Anne-Laure Minerve (Mce) 3'43"16, 2. Emma Mussard (Réu) 3'44"20, 3. Marie Machel Février (Mce) 3'44"67, 5. Jerusha Ramasawmy (Mce) 3'45"26, 6. Anaïs Adèle (Mce) 3'51"61, 9. Ambre Vitry (Mce) 3'58"59, 10. Mégane Souave (Mce) 4'04"07

1 000 m garçons : 1. Oriano Augustin (Mce) 2'48"05, 2. Paul Poncharville (Réu) 2'55"24, 3. Dimitri-Lucas Atin (Réu) 2'55"52, 4. Tishant Santon (Mce) 3'04"31, 6. Niskens Kadarassen (Mce) 3'08"19, 7. Avish Luchana (Mce) 3'19"61, 10. Jordan Quirin (Mce) 3'33"34

80 m haies filles Série 1 (+1,9 m/s) : 1. Audrey Vitry (Réu) 13"61, 2. Leanna Naboth (Réu) 14"93, 3. Nathanaëlle Jean-Baptiste (Réu) 15"37, 4. Ambre Kwok (Mce) 15"60, 5. Marie Machel Février (Mce) 15"62, 6. Jerusha Ramasawmy (Mce) 16"63 Série 2 (vt +2,5 m/s) : 1. Emma Mussard (Réu) 12"54, 2. Haryta Issarambe (Réu) 13"36, 3. Anne-Laure Minerve (Mce) 14"92, 5. Anaïs Adèle (Mce) 15"61, 6. Megane Souave (Mce) 15"69

100 m haies garçons Série 1 (vt +1,0 m/s) : 1. Ruben Hoarau (Réu), 2. Niskens Kadarassen (Mce), 5. Jordan Quirin (Mce), 6. Jordan Félicité (Mce) Série 2 (vt +2,9 m/s) : 1. Téo Bastien (Réu) 14"09, 2. Ilian Maurice (Réu) 15"06, 3. Tishant Santoo (Mce) 15"29, 5. Avish Luchana (Mce) 16"08, 6. Oriano Augustin (Mce) 16"34

Hauteur filles : 1. Marie-Machel Février (Mce) 1,50 m, 2. Nathanaëlle Jean-Baptiste (Réu) 1,41 m, 3. Anne-Laure Minerve (Mce) 1,32 m, 4. Ambre Kwok (Mce) 1,29 m, 5. Mégane Souave (Mce) 1,29 m, 6. Jerusha Ramasawmy (Mce) 1,29 m

Hauteur garçons : 1. Ruben Hoarau (Réu) 1,72 m, 2. Teo Bastien 1,69 m, 3. Paul Poncharville (Réu) 1,69 m, 5. Jordan Quirin (Mce) 1,63 m, 6. Oriano Augustin (Mce) 1,57 m, 7. Niskens Kadarassen (Mce) 1,57 m, 8. Avish Luchana (Mce) 1,57 m, 10. Tishant Santos (Mce) 1,45 m, 11. Jordan Félicité (Mce) 1,39 m

Longueur filles : 1. Emma Mussard (Réu) 4,81 m, 2. Jérusha Ramasawmy (Mce) 4,49 m, 6. Marie-Machel Février (Mce) 4,15 m, 7. Ambre Kwok (Mce) 4,07 m, 9. Anäis Adèle (Mce) 3,83 m, 11. Anne-Laure Minerve (Mce) 3,72 m, 12. Mégane Souave (Mce) 3,58 m

Longueur garçons : 1. Ruben Hoarau (Réu) 5,87 m, 2. Paul Poncharville (Réu) 5,42 m, 3. Oriano Augustin (Mce) 5,22 m, 4. Niskens Kadarassen (Mce) 5,22 m, 6. Tishant Santos (Mce) 4,99 m, 7. Jordans Quirin (Mce) 4,98 m, 9. Avish Luchana 4,71 m

Poids garçons : 1. Ruben Hoarau (Réu) 12,46 m, 2. Jordan Quirin (Mce) 12,43 m, 3. Teo Bastien (Réu) 12,05 m, 5. Jordan Félicité (Mce) 9,94 m, 8. Avish Luchana (Mce) 8,49 m, 10. Oriano Augustin (Mce) 7,87 m, 11. Niskens Kadarassen (Mce) 7,71 m, 12. Tishant Santos (Mce) 6,95 m

Javelot filles : 1. Jérusha Ramasawmy (Mce) 24,26 m, 2. Anne-Laure Minerve (Mce) 21,12 m, 3. Audrey Vitry (Réu) 20,78 m, 5. Ambre Kwok (Mce) 19,26, 6. Anaïs Adèle (Mce) 18,45 m, 11. Mégane Souave (Mce) 14,58 m, 12. Marie-Machel Février (Mce) 8,52 m