ATHLÉTISME – SAISON 2017 : Les grands moyens déployés

Les Jeux de la Francophonie d'Abidjan comme événement phare

Aurélie Alcindor déjà aux USA, alors que Joanilla Janvier quitte Maurice aujourd'hui pour la France

L'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) a décidé de prendre les taureaux par les cornes et 2017 marquera ainsi un tournant important. Car cette année, l'AMA a décidé de déployer les gros moyens afin de retrouver son lustre d'antan. Pour ce faire, une liste des huit meilleurs athlètes a été établie avec pour objectif final, une qualification aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au Japon. La spécialiste du 200m, Aurélie Alcindor, a déjà mis le cap sur les États-Unis pour intégrer le Cowley College en Arkansas après avoir obtenu une bourse sport-études. Joanilla Janvier, spécialiste du 100m, quitte, elle, le pays aujourd'hui pour Toulouse, France, où elle sera en préparation au club des Coloniers jusqu'au Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet, à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le président de l'AMA, Vivian Gungaram, faisait ressortir récemment que ce n'est qu'en permettant à ces athlètes d'avoir la meilleure préparation voulue avec des stages de longue durée à l'étranger, couplés de compétitions, que l'athlétisme remontera la pente. Car l'objectif, avait-il précisé, est d'avoir le maximum de qualifiés pour les prochains JO de Tokyo. Pour rappel, seuls Jonathan Drack et David Carver, recordmen du triple saut et du marathon respectivement, s'étaient qualifiés pour les JO de l'année dernière au Brésil. Ces deux athlètes ne vivent pas à Maurice et ont immigré en France et en Australie respectivement. Aurélie Alcindor avait, elle, bénéficié d'une invitation de l'International Association of Athletics Federation (IAAF) étant donné que l'AMA n'était pas représentée au niveau féminin.

Pour 2020, l'AMA veut avoir plus de qualifiés à ces jeux et surtout de bien meilleures performances comme ce fut le cas à l'époque des Stephan Buckland (200m), Eric Milazar (400m) et autres Jonathan Chimier (saut en longueur). Déjà, Aurélie Alcindor a mis le cap pour les USA après avoir été repérée pendant les JO de Rio par l'ancien Directeur technique national de Maurice, l'Américain Ron Davis. Avec les facilités qui lui seront offertes, la Mauricienne de 22 ans compte en profiter pleinement pour améliorer son chrono au 200m.

Soulignons qu'elle a aussi bénéficié d'un soutien du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) dans le cadre de son départ pour les États-Unis. L'objectif étant de faire mieux que les 24:20 (meilleure performance personnelle) réalisée en 2015 et descendre sous les 24 secondes. Elle envisage ensuite de battre le record national de Jane Thondojee (23:83) établie le 14 avril 1994 aux États-Unis.

Sur 400m, Aurélie Alcindor veut mieux faire que les 54:53 réalisés cette année (meilleure performance personnelle) à Durban en Afrique du Sud et descendre sous les 52 secondes. Ce qui la permettrait alors de s'approprier du vieux record national (54:62) de Sandra Govinden, établi le 25 juin 1992, à Belle Vue. C'est dire toute la motivation et la détermination qui anime la sprinteuse à l'idée même de s'entraîner dans un cadre professionnel.

La spécialiste du 100m, nommément Joanilla Janvier, rejoint pour sa part le club des Coloniers de Toulouse, en France, aujourd'hui et y demeurera jusqu'au Jeux de la Francophonie prévus à partir du 20 juillet en Côte d'Ivoire. C'est grâce au soutien de l'AMA que la sprinteuse passera ces six mois en France. Par la suite, la fédération compte solliciter le ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi bien que le TFES afin que Joanilla Janvier puisse poursuivre sa préparation en France en attendant les autres événements majeurs de 2018 que sont les Championnats d'Afrique et surtout les Jeux du Commonwealth, qui auront lieu à Gold Coast en Australie. Avec cette première bourse de six mois à Toulouse, Joanilla Janvier, espère améliorer sa meilleure performance sur 100m (11:79), réalisée lors des championnats de Maurice de 2015, en descendant, dans un premier temps, à 11:70. Au 200m, sa meilleure performance personnelle est de 24:30, réalisée en 2015 lors d'une compétition en France.

Mohammad Dookhun, recordman du 1500m, effectue, lui, un stage d'un peu plus de deux mois au centre de haut niveau de la fédération internationale, qui se trouve en altitude à Kapsabet au Kenya, et rentre incessamment au pays. Son objectif est de réaliser les minima au 800m (1.49) et au 1500m (3.46) en vue des Jeux de la Francophonie d'Abidjan. Selon Vivian Gungaram, toutes les facilités possibles seront mis à la disposition du coureur, afin qu'il puisse atteindre son objectif. Il a d'ailleurs avancé que le champion de Maurice de cross aura l'occasion de participer à des stages et compétitions en Afrique du Sud et en France également, afin d'atteindre son objectif.

Soulignons que les athlètes ciblés par l'AMA ont tous atteint ou dépassé la barre des 1000 points à la table de cotation et que le recordman du décathlon, Guillaume Thierry, a lui décliné la proposition de l'AMA, ayant expliqué qu'il ne compte pas aller jusqu'au JO de Tokyo. Parmi les autres athlètes retenus, on retrouve le recordman du triple saut (16m96) Jonathan Drack et celui du marathon (2h18.20) David Carver. Ces derniers se verront aussi offrir des facilités pour participer des compétitions d'envergure cette année et le premier nommé devrait certainement être soutenu dans le cadre d'une participation aux Championnats du monde de Londres en Angleterre, prévus du 4 au 13 août. Jean-Daniel Lozereau, bénéficiaire d'une bourse dans le High Performance Training Centre de l'IAAF, à Maurice, fait également partie du groupe des huit, tout comme Jonathan Bardottier (200m-400m), Jonathan Permal (200m) et Julien Meunier (200m).



Le calendrier

International

Mars

24-25: Championnats d'Afrique austral Jeunes (Botswana)



Avril

8-9: Meeting International (Maurice)

22: Meeting de La Réunion

23: Marathon d'Hambourg (Allemagne)

22-23: Compétition à Durban (Afrique du Sud)

29-30: Réunion-Maurice minimes (La Réunion)



Mai

13-14: Championnats Afrique australe juniors (Zimbabwe)

27: Maurice-Réunion cadets (Réduit)



Juin

10-11: Championnats Elite de La Réunion

29 juin-2 juillet: Championnats d'Afrique -18 ans (Guinée Equatoriale)



Juillet

12-16: Championnats du monde -18 ans à Nairobi (Kenya)

19-24: Championnats du Commonwealth Jeunes (Bahamas)

21-30: Jeux de la Francophonie à Abidjan (Cote d'Ivoire)



Août

4-13: Championnats du monde seniors à Londres (Angleterre)

24-27: Championnats Afrique juniors (Algérie)

National

Janvier

21: Rencontre de préparation

Février

1er : Triathlon/quadrathlon benjamin/minime (1ère manche)

4: VITAL Cross Coutry League (1ère manche au MGI Moka)

11: VITAL Cross Coutry League (2e manche à Alteo Flacq)

12: Rencontre de préparation

18: VITAL Cross Coutry League (3e manche au collège St Esprit à Quatre Bornes)



Mars

5: VITAL Cross Coutry League (4e manche à St Félix Bel Ombre)

11: Rencontre de préparation

11: VITAL Cross Coutry League (Finale à Candos, Quatre Bornes)

18 : Triathlon/quadrathlon benjamin/minime (2ème manche)

25: Rencontre de préparation



Avril

15: Compétition de sélection Réunion/Maurice minime (Réduit)

22: Triathlon/quadrathlon benjamin/minime (3ème manche)

30: Semi marathon d'Albion



Mai

2-3: Inter-écoles primaires MCB Kids Athletics

6-7: KFC Junior Championships (Réduit)

13-14: Pepsi Cola U18 Youth Championships (Réduit)

27: Rencontre de préparation

28: 25 km King Savers (Mahébourg)



Juin

2 et 25: Inter-écoles primaires MCB Kids Athletics

3: Triathlon/quadrathlon benjamin/minime (4ème manche)

17-18: VITAL seniors championships

25: Relais marathon de Quatre Bornes



Juillet

1er: Milo Youth Championships Zone 1 (Réduit)

8: Milo Youth Championships Zone 2 (Bambous)

15: Milo Youth Championships Zone 3 (Flacq)

29: Finales Milo Youth Championships (Réduit)

Août

5: Championnats nationaux minimes Tara Zone 1 (Flacq)

12: Championnats nationaux minimes Tara Zone 2 (Bambous)

19: Championnats nationaux minimes Tara Zone 3 (Réduit)



Septembre

2: Finales Championnats nationaux minimes Tara (Réduit)

23: Finales Triathlon/quadrathlon benjamin/minime