ATHLÉTISME — SPORTS ACT: L'AMA fait certaines représentations auprès du MJS

L'Association mauricienne d'Athlétisme a réuni une soixantaine de ses membres, y compris ceux des comités régionaux et des clubs affiliés, lors d'une demi-journée de travail tenue dimanche dernier à la municipalité de Vacoas/Phoenix. L'occasion pour cette fédération de se pencher sur les nouvelles mesures figurant à la Sports Act et aussi d'en faire certaines représentations au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Stephan Toussaint, présent à Vacoas, en a pris bonne note et en a même profité pour s'adresser à l'assistance en présence du président de l'AMA, Vivian Gungaram.

Selon lui, il y a eu plusieurs interventions au cours de cette journée dont celle de Rajen Descann, senior sports officer au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier a d'ailleurs expliqué à ceux présents les changements apportés à la Sports Act. « Il y a eu une bonne interaction au cours de cet atelier de travail à l'issue duquel nous avons aussi fait part de certaines représentations au MJS », a expliqué Vivian Gungaram, à commencer par la présence d'un ancien sportif au sein du comité directeur de l'AMA. « Nous ne voulons pas d'un représentant des athlètes cooptés, mais bien d'un représentant avec tous les pouvoirs. Nous avons aussi précisé que ce représentant, élu par la commission des athlètes, ne devra pas être actif, et ce, comme l'exige la charte olympique. Car au cas contraire, il risque d'y avoir conflit d'intérêts », a-t-il précisé.

Enregistrement auprès du Registrar

Le président de l'AMA a aussi demandé au MJS et au Registrar of Associations d'accorder leurs violons afin de permettre aux comités régionaux d'athlétisme de se faire enregistrer. « Car cela pose actuellement problème notamment lorsque les comités régionaux frappent à la porte des sponsors pour un éventuel soutien. Ces derniers cherchent toujours un certificat de reconnaissance du Registrar of Associations avant d'aller de l'avant avec le dossier. C'est à ce moment justement que cela pose problème », a fait ressortir Vivian Gungaram.

Autre représentation faite concerne toujours ces mêmes comités régionaux et le certificat d'enregistrement. Car faute d'une preuve d'enregistrement, a précisé Vivian Gungaram, ces comités se heurtent à de gros problèmes auprès de toutes les banques. « Les comptes existants sont actuellement bloqués à l'exception de celui du comité régional de Rodrigues. Avec les changements intervenus à l'issue des élections, les banques ne veulent pas apporter les changements nécessaires au niveau des membres signataires (Ndlr : président et trésorier). Cela nous pose un très gros problème et nous espérons qu'une solution soit très vite trouvée notamment avec l'enregistrement de nos comités régionaux auprès du Registrar of Associations », a expliqué le président de l'AMA.

Rendez-vous dans cinq-six mois

Vivian Gungaram a aussi salué la décision du MJS, dans la Sports Act, à l'effet que les compagnies devront dorénavant permettre à leurs athlètes de bénéficier de congés afin qu'ils puissent participer à des stages locaux, aussi bien qu'à des stages et compétitions à l'étranger. « C'est une très bonne mesure quoique qu'on ne sait pas encore comment se fera la mise en oeuvre. En revanche, l'entraîneur a été complètement oublié, alors que les deux vont de paire. On se demande d'ailleurs comment un athlète pourra s'entraîner si son entraîneur n'est pas présent à ses côtés », a-t-il interrogé.

Vivian Gungaram a ajouté que tous ceux présents ont bien apprécié cette séance de communication où il a aussi été question de la gestion d'un club et des compétitions, des licences et de l'assurance des athlètes entre autres. Cette demi-journée aura une suite dans cinq, voire six mois, au cours de laquelle tous ceux présents feront un constat du progrès accompli. C'est le comité régional de Flacq qui s'est proposé pour accueillir cette deuxième réunion de travail.

Le président de l'AMA a dit avoir apprécié la présence du ministre Stephan Toussaint à cet atelier de travail lequel, a-t-il indiqué, s'est aussi adressé à l'assistance. « Stephan Toussaint a bien apprécié notre initiative et a affirmé que les autres fédérations devraient suivre le pas. Il a mis l'accent sur un travail d'équipe et a aussi parlé des Jeux des îles de l'océan Indien que Maurice organisera en 2019. Son objectif est de voir Maurice réaliser de bonnes performances et de remporter beaucoup de médailles », a-t-il avancé.