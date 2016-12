ATHLETISME - SPORTS-ÉTUDES AUX ETATS-UNIS : Aurélie Alcindor passe du rêve à la réalité

Ce qui était encore un rêve cet été aux Jeux Olympiques de Rio est devenu une réalité en cette fin d'année pour la sprinteuse Aurélie Alcindor. Elle met le cap le 1er janvier 2017 sur les Etats-Unis, plus précisément au Cowley College, Arkansas, où elle passera une année afin de préparer son entrée à l'Université d'Oklahoma Baptiste (OBU) dans la filière sport-études. Hier, le MJS et le Trust Fund for Excellence in Sport (TFES) ont apporté leur soutien financier en remettant à l'athlète un chèque de Rs 240 000 en présence du représentant de l'Association mauricienne d'athlétisme, Claude Duval.

Cet aboutissement rouvre en tout cas la filière sport-études qui était privilégiée par le sport mauricien, plus précisément par l'athlétisme, dans les années 80-90. Filière qui avait été un succès pour toute une génération d'athlètes qui ont marqué leur temps. Et selon le Deputy permanent secretary (DPS) au MJS, JP. Rangan qui recevait la presse hier à Citadelle Mall, Port-Louis « ce n'est pas un événement isolé, car nous travaillons depuis deux ans vers l'émergeance des sportifs d'élite. C'est un travail de longue haleine qui demande des ressources de la part des autorités sportives et des efforts de la part des sportifs», a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'« Aurélie Alcindor est arrivée à un niveau où elle a désormais la chance de se frotter à l'élite internationale… C'est une énorme responsabilité de pouvoir cotôyer les meilleures et de faire honneur au pays. Le MJS reste persuadé qu'elle atteindra son but.» Il avait à ses côtés, Dev Auchoybur, assistant directeur au Sport par intérim et officier en charge au TFES.

Durant son passage d'une année au Cowley Collège, Auréelie Alcindor, 22 ans, devra obtenir les '24 credit hours' nécessaires dans ses matières pour accéder à partir de janvier 2018 à l'Oklahoma Baptiste University pour les trois quatres années suivantes. Pour l'heure, le Cowley College le sponsorise pour les deux prochains semestres que ce soit pour l'entraînement, les compétitions et logement. La sprinteuse devrait rentrer à Maurice dans l'intervalle de juillet pour rejoindre la sélection qui participera aux Jeux de la Francophonie avant de repartir aux Etats-Unis poursuivre sa carrière et ses études. Elle veut se spécialiser dans l'éducation physique et sportive. Cette année à Duban, elle a couru la demi-finale du 200 m en 24"23 et sa série du 400 m en 54"93 (record personnel), lors des Championnats d'Afrique. L'an dernier, elle fut créditée de 24"20 (rec personnel) à Réduit et 54"95 en Afrique du Sud.

Le président du TFES, Thevarajen Ponambalum, place ce départ « dans le sillage du travail d'apport et de support aux sportifs », tout en rappelant que l'objectif de la fondation est « de bâtir un groupe de sportifs d'élite qui conduira le sport mauricien vers l'excellence.» Il a soutenu que les sportifs ont besoin d'être encadrés et que cela ne peut qu'être bénéfique au pays.

Il a mentionné les Jeux de la Francophonie, les Jeux Olympiques Jeunes 2018, les Jeux des Iles 2019 et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 comme étant les prochaines étapes à franchir. « Ce travail important commence dès aujourd'hui. Il faut penser bien davantage à une culture de médailles qu'à celle d'une participation. Les compétitions nous mènerons vers cet objectif. Des nouveaux projets sont en chantier pour assurer la bonne marche du sports mauriciens vers l'excellence», a-t-il insisté.

Claude Duval, trésorier de l'AMA, est intervenu dans le même sens soulignant « miser sur l'élite d'ici 2020 en perspective des J.O deTokyo.»

Hier, Aurélie Alcindor était accompagnée de sa mère Doris. Elle a remercié le TFES, le MJS, l'AMA de l'avoir encouragé dans cette nouvelle voie et espère en retour faire la fièrté de son pays et de sa famille. Le MJS lui a remis la somme de Rs 100 000 et le TFES Rs 140 000.