ATHLETISME -STAGE EN AFRIQUE DU SUD : Jessika Rosun à Bloemfontein pour six semaines

Après sprinteuse Joanilla Janvier qui part demain pour six mois à Toulouse (France), ce sont les spécialistes du lancer qui se retrouveront très bientôt en stage en Afrique du Sud. Jessika Rosun (javelot) sera la première à s’envoler mardi pour Stellenbosch pour six semaines de préparation couplées de compétitions. Elle devrait par la suite être rejointe par Bernard Baptiste (poids) et Nicholas Li Yun Fong (marteau), avise le président de l’Association mauricienne d’athlétisme, Vivian Gungaram.

La grande manoeuvre est donc déjà enclenchée en vue des Jeux de la Francophonie (21-30 juillet), point d’orgue de la saison 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Car faut-il aussi y ajouter le départ de la sprinteuse Aurélie Alcindor partit en bourse sport-études au Cowley College, Etats-Unis en début d’année. « Pour Joanilla Janvier, le stage pourrait être renouvelé en septembre et ce jusqu’aux Jeux des Iles 2019, si besoin est. Nous comptons procéder ainsi pour réussir, selon la ligne de conduite que nous nous sommes fixée en comptant avec l’aide de toutes les instances impliquées, dont le MJS », soutient Vivian Gungaram.

Ceci étant, Jessika Rosun accueille ce stage, son troisième depuis 2015, telle une bouffée d’air frais après s’être bien remise d’une blessure au genou survenue après les Jeux de Iles 2015. « Cela fait plaisir de pouvoir lancer à nouveau sans aucun souci de blessure. Ce stage me permettra surtout de m’entraîner avec un groupe. Ce sera propice à la progression et au partage des connaissances techniques. »

Mal en point depuis les derniers Jeux des Iles, la médaillée d’or des Jeux (48,89 m) retrouve cette année le goût pour avancer. Son record personnel est resté scotché depuis 2015 à 52,38 m. Il est temps de le battre. « On y travaille avec mon coach (Joël Sévère). Avec ce stage, on est bien parti pour le repousser », estime-t-elle.

En tout cas, elle est consciente que pour « être médaillée à Abidjan, il faut tourner à plus de 55 m (minima de Jeux 46 m et de l’AMA 52 m). Le niveau promet d’être très relevé en sachant que celles qui ne vont pas se qualifier pour les mondiaux de Londres après la suppression des minima B, vont se rabattre sur Abidjan. Donc avec ce stage de perfectionnement, j’espère pouvoir retrouver mon meilleur niveau cette année et dépasser les 52 m avec le soutien de mon coach et de toutes les instances concernées. »

En Afrique du Sud, elle retrouvera un groupe composé d’une dizaine de lanceuses placés sous la coupole du coach sud-africain M. Damon. Médaillée de bronze avec 49,36 m, performance qui était à l’époque son record personnel, aux derniers Jeux de la Francophonie à Nice en 2013, Jessika Rosun a sans doute raison de croire qu’elle pourrait faire mieux cette année. « Ma médaille à Nice était assez chanceuse. Car la Française Mathilde Andreaud qui valait à l’époque 57 m, avait raté complètement son concours (4e avec 48,70 m). Aujourd’hui elle a atteint 63 m… Donc je sais déjà ce qui m’attend. Les échéances approchent à grands pas. Il faut être au mieux pour ne pas les rater. Car ce n’est pas évident de revenir d’une blessure et être à nouveau capable de réaliser des 'perfs'. Mais j’y crois et suis toujours motivée. »