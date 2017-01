ATHLETISME - STAGE EN FRANCE : La sprinteuse Joanilla Janvier en quête des minima d’Abidjan

Ce qui était encore en tractation, il y a quelques semaines, est devenu une réalité. La sprinteuse Joanilla Janvier, 26 ans, met cap sur l’Héxagone dimanche pour six mois de préparation, le point d’orgue étant les Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet à Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle sera accueillie au Club de Colomiers à Toulouse, ville où réside le triple sauteur mauricien Jonathan Drack (voir plus loin). Si ce stage de préparation de longue durée lui permettra de s’aguerrir au travers des compétitions, elle devrait surtout en profiter pour tenter de battre la meilleure marque nationale féminine du 100 m laissée intacte depuis 23 ans par Jane Thondojee en 11" 72 (2 juillet 1994 à Montgeron, France).

L’idee de pouvoir s’élancer dans cette tentative de record, la motive davantage. Ce record n’a été que très rarement menacé par elle-même plus de d’autres durant ce long intervalle, mais encore avec vent assisté au-delà de la limite autorisée (2 m/s). D’abord en avril 2015 à Réduit, elle fut créditée de 11" 79 (vt + 4, 4 m/), puis en 11" 73 en série (vt + 2, 2) et 11"77 (vt 0, 2) en finale des championnats nationaux en juillet. « J’ai toujours souhaité le battre depuis que je m’en suis rapproché. Mais j’attendais le moment propice. En France, j’aurai plus de compétitions pour améliorer mes meilleures marques et j’espère le record national également », lance-t-elle assez emballée. Vise-t-elle un chrono particulier ? « Oui, les 11"70. » Normal, car ce chrono lui offrira la qualification aux Jeux de la Francophonie prévus du 21-30 juillet à Abidjan, Côte d’Ivoire (minima des Jeux 11"94 et minima forts de l’Association mauricienne d’athlétisme11"70). Les compétitions d’athlétisme se dérouleront du 23 au 27 juillet 2017 à Abidjan.

Tout compte fait, c’est en France, fort probablement en salle, puisque c’est hiver, qu’elle va débuter sa saison, très loin de la cannicule qui règne ces jours-ci à Maurice. Ce sera son deuxième stage qu’elle passera à l’étranger après un séjour identique effectué au centre d’entraînement de haut niveau de Kingston, Jamaique entre 2013-2014. Elle a renoué avec la préparation en novembre avec le groupe de sprinteuses coaché par Eric Milazar et composé de Henna Sunassee, Lidzy Bayaram et la Rodriguaise Véronique Raboude qui revient en forme cette année. Mais son départ suit celui d’Aurélie Alcindor survenu le 1er janvier pour les Etats-Unis. « On va sûrement beaucoup manquer à notre coach, mais il est heureux de nous voir partir ailleurs pour nous perfectionner. Je pars pour améliorer mon niveau et surtout pour atteindre la finale à Abidjan », fait-elle valoir.

La sprinteuse de Bois d’Oiseaux, Flacq, passera les six prochains mois sous la férule de Rémi Magro, le nouveau coach du triple sauteur Jonathan Drack. Elle a hâte de découvrir le niveau du groupe avec lequel elle s’entraînera. « Je suis prête. J’attendais de partir en stage. Avec Eric (Milazar) — qu’elle a rejoint en février 2015 — j’ai beaucoup progressé pour me situer sous les 12" secondes au 100 m. J’ai ressenti un grand changement » confie celle qui a débuté sa carrière en 2007 avec Nanda Chinapyel au stade Auguste Vollaire, Flacq.

Le 100 m plus que le 200 m, reste sa préférée. « J’aime cette course. Elle se termine vite et donne justement plus envie de courir et à se battre. Mais je tiens aussi au 200 m où il faudrait que je cours au moins en 24 " 25. » En 2015 aux Jeux des Iles, elle avait terminé 5e sur la ligne droite en 11"98, mais 2e en 24"53 de la finale du 200 m après avoir été créditée de 24" 49 en série, son record personnel. Les minima des Jeux d’Abidjan sont de 24"24 et de 24"10 (AMA). En France, Joanilla Janvier en profitera pour essayer de valider dès cette année sa qualification pour les Jeux du Commonwealth 2018. « Cela va être plus dur, mais il faut tenter le coup. » La marque nationale du 200 m dames est détenue en 23"83 par Jane Thondojee toujours, depuis le 14 avril 1994 aux Etats-Unis.

Légende

