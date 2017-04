ATHLÉTISME—STAGE EN FRANCE (NANCY): Départ d'un premier groupe d'athlètes

La préparation des athlètes mauriciens et ceux faisant partie du Centre international d'athlétisme de Maurice (Ciam) entre désormais dans une phase plus avancée en vue des Jeux de la Francophonie (21-30 juillet) à Abidjan et des mondiaux de Londres (4-13 août). Une délégation composée de huit athlètes s'est envolée hier soir en France (Nancy) accompagnée de l'entraîneur national de lancers, Joël Sévère. Elle sera rejointe courant mai par d'autres athlètes évoluant au Ciam.

Le premier groupe de départ avait été initialement programmé pour le 6 mai, mais l'Association mauricienne d’athlétisme a dû revoir ses plans en fonction de la disponibilité des places sur le vol et surtout des dates des compétitions à l'étranger, a-t-on indiqué. C'est ainsi que Jessika Rosun (javelot), Christopher Sophie (disque), Jean-Yan Carré (marteau), Bernard Baptiste (poids), Liliane Potiron (triple saut), Mohammad Dookun (800 m/1 500 m), et les sprinters Jonathan Bardotier et le Seychellois Dylan Sicobo (100 m/200 m) sont partis hier soir pour Nancy.

Les athlètes seront engagés dès dimanche à leur première compétition, les Championnats des Vosges. Ils enchaîneront les interclubs les 6-7 mai suivi de trois autres compétitions, la dernière étant prévue le 25 mai avant de rentrer le 28. Ils passeront un mois en France (27 avril-28 mai).

Une autre bande de sprinters, dirigée cette fois par l'entraîneur responsable de sprint au Ciam, Stephan Buckland, ainsi que l'entraîneur de sprint Steeves Legentil, se déplacera en France le 15 mai. Cette équipe du Ciam sera composée de la Ghanéenne Viviane Mills, du Malgache Franck Rabearison, du Lesothan Mosito Lehata, du Palestinien Mohammad Abukhousa et du Mauricien Jean-Daniel Lozereau (jr). Ils seront en compétition le 19 mai et rentreront à Maurice le 19 juin.

Enfin, la Burkinabée Marthe Koala, spécialiste de l'heptathlon (Ciam), a mis le cap mardi sur Rome avec le coach ukrainien Oleksandr Nevskyi. Elle sera en compétition le 17-18 juin au Challenge des épreuves combinées à Kladno en République tchèque. Elle sera rejointe le 4 mai par le décathlonien Fabrice Rajah (Ciam). Celui-ci était le seul étranger à participer les 21 et 22 avril au récent meeting africain des épreuves combinées à Tunis. Il a terminé son concours à plus de 6000 pts.