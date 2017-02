ATHLÉTISME — VITAL CROSS COUNTRY LEAGUE, 2E MANCHE HIER À FUEL : Sabrina Rabot double la mise

La deuxième manche de la Vital Cross Country League a été courue hier après-midi à FUEL dans l'est de l'île. A l'issue des 5.5 km réservés aux juniors et seniors dames, c'est Sabrina Rabot de Rose Belle AC qui s'est facilement imposée avec un chrono de 25.20 devant Anaïs Adel de St Rémy AC (28.33) et Emilie César de Chemin Grenier (29.10). Chez les hommes, Jean Luc Vilbrim de Gymkhana AC a profité de l'absence des deux coureurs de Curepipe Warriors, nommément Mohammad Dookun et Christopher Mootoosamy, pour s'imposer sur les 8km avec un chrono de 25.43. Il a devancé Nitish Jhugursing de Port-Louis Racers (26.12) et Samuel Veilleuse de Port-Louis Racers AC (26.14).

La semaine dernière, Sabrina Rabot parlait de son objectif qui est d'essayer de remporter cette ligue de cross 2017, et ce, après avoir déjà terminé deuxième. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est bien partie pour réaliser une belle saison, elle qui projette aussi de passer à des épreuves sur piste, visant notamment une place dans la présélection nationale en vue des Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 qui se dérouleront à Maurice. Elle compte s'assurer une place sur 5 000m et 10 000m et, pour cela, elle compte sur le soutien de son époux et entraîneur, Israël Muchena.

Chez les hommes, Jean Luc Vilbrim a profité des absences de Mohammad Dookun et Christopher Mootoosamy, lesquels participeront au cross de La Réunion ce matin, à Petite Ile, pour s'imposer lors de cette deuxième manche. Reste maintenant à savoir si Vilbrim sera au départ, samedi prochain, pour essayer de barrer la route à un Mohammad Dookun, qui a été intraitable lors de la première manche de samedi dernier.

Lors de la deuxième manche d'hier, on notera aussi le beau doublé réalisé par Hemma Balloo de Beau-Bassin AC (5.52) et de Maxime Lousteau-Lalanne de Rose-Hill AC (9.01) chez les poussins. Idem pour Anastasia Mars de Rose-Hill AC (7.07) chez les benjamines, Mélina Chuttoo de Réduit AC (9.45) chez les mimines, Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (15.04) chez les cadettes et Jean-Paul Tripier de Quatre Bornes Pavillon AC (20.45) chez les vétérans.

Lors de la journée d'hier, on retiendra en outre la belle victoire de Sébastien Bonapen de Souillac AC (12.44) chez les minimes. Il a pris une belle revanche sur Bhavesh Beechook de Montagne Longue AC (12.54), qui l'avait devancé lors de la première manche de samedi dernier, au MGI à Moka.

Soulignons la victoire de Sandy Jean Pierre de Chemin Grenier (16.19) chez les cadets en l'absence de William Mustun de Curepipe Warriors AC, en action dans le cross de La Réunion ce matin. Samedi dernier, il s'était imposé de peu devant Sandy Jean Pierre. Dhavind Custnea de Port-Louis Racers (20.42), troisième au MGI, a aussi profité des absences du vainqueur Gopalen Ramasawmy et du deuxième Stefan Jangeerkhan, participant au cross de La Réunion, pour enregistrer une précieuse victoire dans cette ligue de cross.

Résultats

Poussins (1.6 km): 1. Kewell Piegriche de Montagne Longue AC (6.46), 2.Mateus Nanette de Port-Louis Racers AC (6.51), 2. Jetley Collet de Roche Bois Eclairs AC (6.51),

Poussines (1.3 km): 1. Hemma Balloo de Beau-Bassin AC (5.52), 2. Grace Duval de Curepipe Warriors AC (5.59), 3. Willona Ramasawmy de Rose-Hill AC (6.13)

Benjamins (2.2 km) : 1. Maxime Lousteau-Lalanne de Rose-Hill AC (9.01), 2. Jean-Luc Maléco de Chemin Grenier AC (9.11), 3. Allan Constance de Chemin Grenier AC (9.48)

Benjamines (1.6 km) : 1. Anastasia Mars de Rose-Hill AC (7.07), 2. Lachona Gateau de Beau-Bassin AC (7.41), 3. Vania Jhurgan de Souillac AC (7.33)

Minimes garçons (3.3 km) : 1. Sébastien Bonapen de Souillac AC (12.44), 2.Bhavesh Beechook de Long Mountain Warriors AC (12.54), 3. Anthony Sobran de Long Mountain Warriors AC AC (12.57)

Minimes filles (2.2 km) : 1. Mélina Chuttoo de Réduit AC (9.45), 2. Anne-Laure Minerve de Beau-Bassin AC (10.0), 3. Jerusha Ramasawmy de Boulet Rouge AC (10.32)

Cadets (4.5 km) : 1. Sandy Jean Pierre de Chemin Grenier (16.19), 2. Divesh Dyal De Highlands AC (16:20), 3. Pravish Jhowry de Curepipe Warriors AC (17.20)

Cadettes (3.3 km) : 1. Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (15.04), 2. Maëva Sisafe de Port-Louis Racers AC (15.59), 3. Aurélie Jean Pierre de Poudre d'Or AC (16.19)

Juniors (5.5 km) : 1. Dhavind Custnea de Port-Louis Racers (20.42), Stephano Lagaité de Port-Louis Racers (20.54), 3. Jean David Moutou de de Port-Louis Racers (21.24)

Juniors/seniors dames (5.5 km) : 1. Sabrina Rabot de Rose Belle AC (25.20), 2. Anaïs Adel de St Rémy AC (28.33), 3. Emilie César de Chemin Grenier (29.10)

Seniors hommes (8.5 km) : 1. Jean Luc Vilbrim de Gymkhana AC (25.43), 2. Nitish Jhugursing de Port-Louis Racers (26.12), 3. Samuel Veilleuse de Port-Louis Racers AC (26.14)

Vétérans hommes (5.5 km) : 1. Jean-Paul Tripier de Quatre Bornes Pavillon AC (20.45), 2. Laval Marjolin de Rose-Hill AC (20.59), 3. Janot Fra de Gymkhana AC (21.52)

Vétérans dames (4.5 km) : 1. Christiane Louis de Gymkhana AC (20.33), 2. Joëlle Cotte de Port-Louis Racers AC (22.55), 3. Shirley Larose de Gymkhana AC (25.14),