ATHLÉTISME – VITAL CROSS-COUNTRY LEAGUE, 3E MANCHE: Dookun et Rabot sans opposition

Absent samedi dernier lors de la deuxième manche de la Vital Cross-Country League, courue à FUEL dans l'est de l'île, Mohammad Dookun, facile vainqueur de la manche inaugurale à Moka, s'est une fois encore imposé avec une facilité déconcertante, hier au Domaine Gros Cailloux. En effet, le coureur de Curepipe Warriors AC a bouclé les 8km dans le temps de 27.18 devant son camarade de club, Christopher Mootoosamy (28.01), et Jean Luc Vilbrim de Gymkhana AC (28.33), vainqueur lui de la deuxième manche. Chez les junior/senior dames, Sabrina Rabot de Rose Belle AC (29.48) s'est baladée sur le parcours de 6.5km en dominant Rachel Michel de Curepipe Warriors (31.40) et Pascaline Vilbrim de Gymkhana AC (33:52) et a ainsi gagné sa troisième course en autant de sorties.

De retour de La Réunion où il a participé, dimanche dernier, au cross régional et à l'issue duquel il a terminé deuxième, Mohammad Dookun s'est facilement imposé hier lors de la troisième manche de la ligue de cross. Une étape où on a vu le champion de Maurice sortant fatigué. « La fatigue engendrée par ma participation au cross de La Réunion a pesé. Après une préparation de haut niveau au Kenya, j'étais supposé courir aisément cette course, mais cela n'a pas été facile aujourd'hui. D'ailleurs, tous ceux qui ont participé au cross de La Réunion ont souffert aujourd'hui (ndlr : hier). Je remercie mon entraîneur Frankie Lebon, Rajiv Koomar et CEAL pour leur soutien », a-t-il déclaré.

Jean-Luc Vilbrim, vainqueur de la manche précédente à FUEL a indiqué que la course a été difficile surtout avec la chaleur et le terrain boueux. « J'ai essayé de suivre, mais à un moment donné la fatigue a pris le dessus », a-t-il indiqué. Pour sa part, Sabrina Rabot s'est dite satisfaite de sa victoire quoique cela a été difficile surtout avec le terrain boueux. « Il y a eu une belle bataille entre Rachel (Michel) et moi pendant les deux premiers kilomètres et j'ai pu ensuite prendre mes distances. J'ai réalisé un sans-faute et je vais essayer de réaliser une autre victoire le 5 mars à St Félix avant de m'attaquer ensuite au championnat de Maurice. Je dédie cette victoire à ma famille, à Denzel, Irisse, Israël, à Synergie et au Moka Rangers », a-t-elle fait ressortir.

Résultats

Poussins (2 km): 1. Benito Eugénie de Chemin Grenier AC (7.54), 2.Mateis Nanette de Port-Louis Racers AC (8.08), 3. Nivesh Moocheeram de Gymkhana AC (8.66),

Poussines (1.5 km): 1. Willona Ramasawmy de Rose-Hill AC (6.34), 2. Grace Duval de Curepipe Warriors AC (6.46), 3. Hemma Balloo de Beau-Bassin AC (7.02)

Benjamins (2.8 km) :

1. Maxime Lousteau-Lalanne de Rose-Hill AC (11.02), 2. Jean-Luc Maléco de Chemin Grenier AC (11.06), 3. Allan Constance de Chemin Grenier AC (11.20)

Benjamines (2 km) :

1. Anastasia Mars de Rose-Hill AC (8.37), 2. Vania Jhurgan de Souillac AC (8.54), 3. Lachona Gateau de Beau-Bassin AC (9.17)

Minimes garçons (3.5 km) :

1. Brian Gopaul de Poudre d'Or AC (13.23), 2. Bhavesh Beechook de Long Mountain Warriors AC (13.24), 3. Bradley Larose de Curepipe Harlems AC (13.26)

Minimes filles (2.8 km) : 1. Anne-Laure Minerve de Beau-Bassin AC (12.40), 2. Mélina Chuttoo de Réduit AC (12.52), 3. Jerusha Ramasawmy de Boulet Rouge AC (13.25)

Cadets (5 km) : 1. Divesh Dyal De Highlands AC (17:41), 2. Sandy Jean Pierre de Chemin Grenier (17.56), 3. William Mustun de Curepipe Warriors (18.25)

Cadettes (3.5 km) :

1. Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (15.31), 2. Maëva Sisafe de Port-Louis Racers AC (16.37), 3. Yasreen Muloolah de Chemin Grenier AC (17.04)

Juniors (6.5 km) :

1. Dhavind Custnea de Port-Louis Racers (24.27), 2. Stefan Jangeerkhan de Rose-Hill AC (25.21), 3. Stephano Lagaité de Port-Louis Racers (25.31)

Juniors/seniors dames (6.5 km) :

1. Sabrina Rabot de Rose Belle AC (29.48), 2. Rachel Michel de Curepipe Warriors (31.40), 3. Pascaline Vilbrim de Gymkhana AC (33:52)

Seniors hommes (8 km) : 1. Mohammad Dookun de Curepipe Warriors (27.18), 2. Christopher Mootoosamy de Curepipe Warriors (28.01), 3. Jean Luc Vilbrim de Gymkhana AC (28.33),

Vétérans hommes (6.5 km) : 1. Laval Marjolin de Rose-Hill AC (24.30), 2. Jean-Paul Tripier de Quatre Bornes Pavillon AC (24.34), 3. Khalid Jeeawoody de Curepipe Warriors AC (26.22)

Vétérans dames (5 km) :

1. Christiane Louis de Gymkhana AC (22.27), 2. Joëlle Cotte de Port-Louis Racers AC (24.41), 3. Shirley Larose de Gymkhana AC (27.20)