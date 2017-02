ATHLÉTISME — VITAL CROSS COUNTRY LEAGUE: Dookun s'envole déjà !

La première manche de la Vital Cross Country League a été courue hier sur les terrains de football du MGI à Moka. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a eu aucun suspens dans la course réservée aux seniors hommes. En effet, le champion 2016, à savoir Mohammad Dookun de Curepipe Warriors, a survolé les 8 km avec un chrono de 25.22, devançant son camarade de club Christopher Mootoosamy (26.35) et Samuel Veilleuse de Port-Louis Racers AC (27.35). Chez les dames, Sabrina Rabot de Rose Belle AC s'est imposé sur les 5 km en 21.16 devant Rachel Michel de Curepipe Warriors (21.52) et Emilie César de Chemin Grenier (23.45).

La préparation de deux mois et demi effectuée à Kapsabet au Kenya, a été, une fois encore, déterminante pour Mohammad Dookun. Cela s'est confirmé hier dès le début de cette course où le coureur de Curepipe Warriors a pris un départ canon pour ne plus jamais être rejoint. Il s'est dit d'ailleurs satisfait de sa course, et ce, même s'il n'a jamais été inquiété sur ce 8 km. « Dans l'ensemble, je suis satisfait. C'est ce que j'étais venu chercher. J'ai essayé d'imposer mon rythme, mais cela n'a pas été facile avec ce mauvais temps », a-t-il déclaré.

Chez les seniors dames, Sabrina Rabot n'a pas caché sa satisfaction quant à sa performance lors de cette première manche. « Je suis très contente de cette victoire. C'est une nouvelle saison et j'espère que cela va continuer comme ça », a-t-elle indiqué. Ce qui réjouit encore plus Sabrina Rabot, c'est l'effort consenti pour arriver à ce résultat. « Il n'y a pas eu de 25 décembre et encore moins de 1er janvier, puisqu'avec mon entraîneur Israël Muchena, cela été constamment les entraînements. J'ai déjà été vice-championne et mon objectif est d'essayer d'être championne de Maurice cette année », a-t-elle fait ressortir. Hormis la ligue de cross, Sabrina Rabot a indiqué que son objectif est de décrocher une place de présélectionnée sur 5 000m ou 10 000m en vue des Jeux de îles de l'océan Indien de 2019 à Maurice.

Résultats

Poussins (2 km): 1. Mateus Nanette de Port-Louis Racers AC (8.41), 2. Shawn Choolyhe de Port-Louis Racers AC (8.55), 3. Kewell Piegriche de Montagne Longue AC (8.56)

Poussines (1.4 km): 1. Hemma Balloo de Beau-Bassin AC (6.30), 2. Willona Ramasawmy de Rose-Hill AC (6.34), 3. Grace Duval de Curepipe Warriors AC (6.45)

Benjamins (2.7 km) : 1. Maxime Lousteau-Lalanne de Rose-Hill AC (10.50), 2. Jean-Luc Maléco de Chemin Grenier AC (10.52), 3. Allan Constance de Chemin Grenier AC (11.50)

Benjamines (2 km) : 1. Anastasia Mars de Rose-Hill AC (9.11), 2. Lachona Gateau de Beau-Bassin AC (9.42), 3. Anaïs Pharmasse de Beau-Bassin AC (10.12)

Minimes garçons (3.5 km) : 1. Bhavesh Beechook de Montagne Longue AC (12.30), 2. Sébastien Bonapen de Souillac AC (12.32), 3. Brian Gopaul de Poudre d'Or AC (12.45)

Minimes filles (2.7 km) : 1. Mélina Chuttoo de Réduit AC (12.26), 2. Anne-Laure Minerve de Beau-Bassin AC (12.34), 3. Kerina Joanne Louis de St Rémy AC (12.56)

Cadets (4.2 km) : 1. William Mustun de Curepipe Warriors (14.39), 2. Sandy Jean Pierre de Chemin Grenier (14.40), 3. Pravish Jhowry de Curepipe Warriors AC (14.56)

Cadettes (3.5 km) : 1. Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC (14.34), 2. Maëva Sisafe de Port-Louis Racers AC (15.33), 3. Yasreen Muloolah de Chemin Grenier AC (17.30)

Juniors (5 km) : 1. Gopalen Ramaswmy de Rose-Hill AC (16.41), 2. Stefan Jangeerkhan de Rose-Hill AC (17.19), 3. Dhavind Custnea de Port-Louis Racers (17.45)

Juniors/seniors dames (5 km) :

1. Sabrina Rabot de Rose Belle AC (21.16), 2. Rachel Michel de Curepipe Warriors (21.52), 3. Emilie César de Chemin Grenier (23.45)

Seniors hommes (8 km) :

1. Mohammad Dookun de Curepipe Warriors (25.22), 2. Christopher Mootoosamy de Curepipe Warriors (26.35), 3. Samuel Veilleuse de Port-Louis Racers AC (27.35)

Vétérans hommes (5 km) :

1. Jean-Paul Tripier de Quatre Bornes Pavillon AC (17.54), 2. Laval Marjolin de Rose-Hill AC (18.10), 3. Janot Fra de Gymkhana AC (18.48)

Vétérans dames (4.2 km) :

1. Joëlle Cotte de Port-Louis Racers AC (19.20), 2. Audrey Azor de Médine AC (21.46), 3. Shirley Larose de Gymkhana AC (22.18)