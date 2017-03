ATHLÉTISME – VITAL CROSS COUNTRY LEAGUE, HIER : Doublé de Jean-Luc Vilbrim

La Vital Cross Country League a tiré à sa fin hier au Sodnac Wellness Park à Candos, Quatre Bornes, avec le championnat national, cinquième et dernière manche de la saison de cross national. En l'absence de Mohammad Dookun du Curepipe Warriors, qui rentre aujourd'hui d'Afrique du Sud après une préparation de deux semaines, c'est Jean-Luc Vilbrim de Gymkhana AC qui en a profité pour réaliser le doublé championnat de Maurice-ligue de cross au terme des 10km au programme. Il a bouclé le parcours en 34.05. Chez les dames en revanche, Sabrina Rabot de Rose-Belle AC n'a pas été en mesure d'en faire de même après avoir réalisé le sans-faute avant la finale d'hier. Elle a terminé quatrième avec un chrono de 24.30, alors que les 5.8 km ont été remportés par la toujours verte Antoinette Milazar en 21.42.

Il n'avait pas participé à la manche inaugurale à Moka, mais Jean-Luc Vilbrim a su profiter des circonstances pour remporter, hier, son quatrième titre de champion national. Vainqueur de la deuxième manche à FUEL, il avait ensuite terminé troisième à Gros Cailloux avant de signer une convaincante victoire, dimanche dernier à St Félix. Hier encore, il a fait parler l'expérience pour repousser les assauts de Christopher Mootoosamy de Curepipe Warriors. Après avoir été au coude à coude pendant la majeure partie du parcours, Jean-Luc Vilbrim a fait la différence lors du dernier tour et s'est imposé avec un chrono de 34.05 devant Christopher Mootoosamy (34.33) et Nitish Jhugursing de Port-Louis Racers AC (35.10).

Jean-Luc Vilbrim concède toutefois que la victoire a été quelque peu difficile, surtout que Christopher Mootoosamy ne l'a pas lâché d'une semelle pendant pratiquement tout le parcours. « Je dois reconnaître que cela a été quelque peu dur aujourd'hui (Ndlr : hier). Christopher Mootoosamy a été au coude à coude depuis le départ et ce n'est qu'au dernier tour que j'ai pu faire la différence. Je suis content de cette victoire et je remercie mon entraîneur Mike Félicité et mon sponsor Yoplait pour leur soutien », a-t-il déclaré après sa victoire. Le doublé en poche, Jean-Luc Vilbrim doit maintenant se concentrer sur sa participation au marathon de Paris en France, qui sera couru le 9 avril. « Mon meilleur chrono au marathon est de 2h24 et l'objectif est de courir en 2h20 ou 2h21. Je participerai à un 10 km le 26 courant, à Albion, qui me servira de préparation », a-t-il fait ressortir.

La toujours verte Antoinette Milazar

Chez les dames, la course a été disputée au départ, mais au final, c'est la Rodriguaise Antoinette Milazar qui est venue dominer ses adversaires, et ce, malgré ses 43 ans. Elle s'est, en effet, imposée facilement dans le temps 21.42 devant Prisca Manikion de Chemin Grenier AC (24.02), Rachel Michel de Curepipe Warriors (24.08), alors que Sabrina Rabot de Rose Belle AC, invaincue jusque-là, a terminé à la quatrième place en 24.30. Antoinette Milazar, qui s'était aussi imposée dans le championnat de Maurice de 2015, entre autres, s'est dit très contente de cette victoire. « Je ne m'attendais pas à gagner surtout avec la présence de Sabrina (Rabot) et de Prisca (Manikion). Comme à mon habitude, j'ai entamé la course dernière avant de prendre les choses en main après 500m de course. Je remercie ma famille, mon entraîneur Jean-Noël Lisette et le comité régional de Rodrigues. Mon objectif est maintenant d'améliorer mon chrono de 2h54 lors du marathon de Paris », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Sabrina Rabot a indiqué que la course a été très difficile pour elle hier, et ce, après avoir suivi dans les foulées des meneuses. « L'envie de revenir sur mes adversaires était là, mais à la fin, je n'avais plus les jambes pour accélérer. La meilleure à gagner. Moi je termine quatrième et je remporte la ligue de cross. Malgré cela, je suis contente », a-t-elle souligné.

Quant à Prisca Manikion, elle s'est dit très contente de sa course, d'autant qu'à un moment donné, elle ne savait pas si elle allait pouvoir y participer. « Je devais subir une intervention chirurgicale, mais au final, cela n'a pas été nécessaire. J'ai bien aimé la course d'aujourd'hui (hier) et pour moi, c'était une vraie course. Il y avait un bon rythme d'autant que nous avons couru avec les juniors garçons. J'ai réalisé une bonne course et je suis contente de ma deuxième place », a-t-elle indiqué.

À noter que les différents champions de la ligue ont été connus hier et qu'il y a eu ex aequo, plus précisément chez les cadets garçons, entre Sandy Jean Pierre de Chemin Grenier et Divesh Dyal de Highlands AC, tous deux totalisant six points chacun et les mêmes quatre meilleures performances sur les cinq manches. Après sa victoire d'hier dans le championnat national, c'est Sandy Jean Pierre qui aurait dû monter seul sur la plus haute marche, mais l'Association mauricienne d'Athlétisme a décidé de déclarer les deux coureurs champions.