ATHLÉTISME- VITAL CROSS-COUNTRY LEAGUE : Jean-Luc Vilbrim surgit, Sabrina Rabot confirme

On l'avait oublié, mais Jean-Luc Vilbrim a vite fait de nous rappeler à ses bons souvenirs. Le triple champion national de 2009, 2011 et 2013 a profité de l'absence de Mohammad Dookun pour surgir lors de la 2e étape de la ligue de cross courue samedi à Altéo (Fuel) devant ceux-là mêmes qui devaient assurer les premiers rôles, notamment Samuel Vieillesse, qui retombe à la 3e place, devancé sur la fin de ce 8,5 km par son rival Nitish Jhugursing. Mais chez les dames, Sabrina Rabot a bien confirmé sa domination en remportant l'étape, cette fois encore devant Rachel Michel et Émilie César. Un doublé qui la conforte dans sa position en vue des trois manches restantes.

En somme, il faudra compter avec Jean-Luc Vilbrim pour les trois prochaines étapes plus qu'avec ses deux plus proches poursuivants qui ont vraiment peiné à le suivre samedi. Le marathonien, qui effectuait son entrée dans cette ligue de cross, a démantelé cette course en imposant dès le départ un rythme soutenu. Ce qui a pris de court ses adversaires pourtant spécialistes de demi-fond et de fond. Tout le peloton s'est effrité au fur et à mesure que la course se déroulait. C'est dire combien il leur sera difficile de l'éjecter du podium dans les prochaines manches. Compétiteur coriace, Vilbrim ne recule que rarement face à des adversaires qu'il juge d'autant plus prenables. Son expérience finit toujours par faire la différence contre des néopromus. « Cette victoire était attendue car je savais qu'elle ne pouvait m'échapper. Mais ce n'était pas aussi facile », dira-t-il en précisant que son objectif restait quand même le marathon, plus précisément celui de Hambourg qui se courra en avril en Allemagne. « Mais le cross m'aide à m'entraîner. Merci à mon coach Mike Félicite et mon sponsor Yoplait. »

À bien y voir, Vilbrim, 34 ans, pourrait être le seul dans cette ligue de cross à pouvoir résister le plus longtemps possible à Mohammad Dookun, ce dernier ayant démontré qu'il était devenu cette année encore plus fort et hors de portée. Mais il existe d'autres coureurs qu'on n'a pas encore vu dans cette ligue de cross. On pense à Nicolas Boissèque, champion 2012. Compte-il s'engager dans la bataille dans les prochaines étapes ? Car il faut être assez costaud et moralement solide, comme tous les autres qui ont su braver leur infériorité face à Dookun, pour s'aligner. Les prochaines semaines nous le diront.

Chez les dames, la nouvelle victoire de Sabrina Rabot laisse de moins en moins de doutes quant à sa domination. La patronne, 36 ans, a fait la course en tête dès le départ et a terminé en solitaire. Prisca Manikion, qui a pris exceptionnellement le départ samedi « pour le plaisir », aura vite abandonné le premier kilomètre passé. « Elle a emballé d'entrée la course et nous avons passé le premier kilomètre en 3'15, ce qui était trop vite pour moi. Mais je me suis accrochée. En la voyant abandonner, j'ai voulu garder le même rythme jusqu'à l'arrivée. Mais j'avais les jambes lourdes. L'essentiel était donc de terminer. Je rate mon objectif de plus de 2'00 en terminant en 25'20 au lieu de 23'00 », lance Rabot, un brin déçue. Elle dédie sa nouvelle victoire à toute l'équipe des Moka Rangers, à l'équipe Synergie, sa famille et son époux et coach Israël Muchela.

Ailleurs également d'autres prétendants ont signé le doublé, à l'image d'Hema Balloo, Maxime Lousteau Lalanne-Anastasia Mars (benjamins/nes), Mélina Chuttoo (minimes filles), Angélica Natchoo (cadettes) et Jean-Pierre Trippier (vétérans). Par contre, Kewel Piégriche (poussins) et Sébastien Bonapen (minmes) ont cette fois relégué en deuxième position Mateiss Nanette et Bhavesh Beechook respectivement.