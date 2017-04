ATIF ASLAM AU SVICC : Triomphe habituel

Atif Aslam a une nouvelle fois fait vibrer la salle du centre Swami Vivekananda par un concert rock réussi, dimanche dernier à Pailles. Devant une salle bondée, l’interprète de Woh Lamhe et Doorie a livré une prestation énergique, en totale symbiose avec son public. L’artiste a visiblement gagné en maturité. Rythmes décomplexés, mélodies vibrantes, Atif Aslam demeure un formidable chanteur. Ses fans lui ont fait un triomphe.

Atif Aslam est certainement l’un des chanteurs les plus appréciés à Maurice. Il fait salle comble à chaque concert. Dimanche soir, la salle du centre swami Vivekananda était déjà remplie bien avant l’heure. Malgré un retard de cinquante minutes, le public a pris son mal en patience.

Le chanteur pakistanais a mis le feu d’entrée de jeu avec une interprétation très rock de Zindagi Aa Raha Hoon Main, suivie tout de suite par l’un de ses titres les plus connus, Doorie. L’apport d’un violoniste a donné une dimension plus profonde à cette chanson, tout comme le titre Tera Hone Laga Hoon. Le public est entré immédiatement dans le show et a repris les paroles de la chanson. “I want to thank all the people who supported my music”, a lancé le chanteur. Il a également confié que s’il est devenu l’artiste qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à l’amour et au support de ses fans à travers le monde.

Après un Pehli Nazar Mein sur le mode slow, le chanteur s’est lancé dans un medley de reprises de classiques d’autrefois : Kya Hua Tera Vada, Kahi Door Jab Din Dhal Jaaye, Honthon Se Chulo Tum Meraa Git Amar Kar Do, Kabhi Kabhi Mere Dil Mein Khayal Aata Hai.

Main Rang Sharbaton Ka, chanson très populaire du film Phata Poster Nikla Hero, est l’un des titres préférés de l’artiste. La version très funky proposée par Atif Aslam a récolté des applaudissements très nourris.

Bain de foule.

Les titres se sont enchaînés : Jeene Laga Hoon, extrait de la BO du film Ramaiya Vastavaiya, suivi de Jeena Jeena (Badlapur), Piya O Re Piya, avec toujours ce public qui a accompagné le chanteur et qui n’a pas arrêté pas de montrer son admiration en lançant des I Love you, Atifff ! Le titre Tere Sang Yaara, disque de l’année à Maurice, a bien évidemment été repris par le public. Woh Lamhe et le titre Hum Kis Gali Ja Rahe Hai ont été des moments forts du concert : le chanteur est descendu parmi le public pour un bain de foule qui a provoqué le délire de ses fans.

Atif Aslam est un artiste rodé à la scène. Il a pris sa guitare acoustique pour une autre séquence souvenirs, avec des titres comme Gulabi Aankhein et Tujhse Naaraaz Nahiin Zindagi Hairaan Hoon Main. Le concert a pris fin sur les notes de Ab Toh Aadat Si Hai Mujhko.

Ce nouveau concert d’Atif Aslam aura été une réussite sur toute la ligne, à mettre au crédit de l’artiste qui, à seulement 34 ans, a déjà conquis des millions de fans à travers le monde. Il faut également saluer l’organisateur, Super Unic Events, et son directeur, Dooshiant Ramluckhun. Ce dernier a promis un autre show d’un autre artiste indien très populaire dans les prochains mois.