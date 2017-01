ATTEINT D’ALZHEIMER : Philippe Murat, la mémoire au piano

Philippe Murat, 84 ans, est atteint de la maladie d’Alzheimer. Cela affecte sa mémoire et l’amène à oublier beaucoup d’événements de son existence, même les plus importants. L’une des seules choses qu’il n’a pas oubliée est son adresse au piano, dont il fait quotidiennement étalage dans la maison de retraite où il réside avec ses deux frères, également atteints de la même maladie.

Des airs de musique classique qui résonnent dans la salle à manger, un public très attentif, des applaudissements à chaque fin de morceau. C’est la scène qui se déroule quasi quotidiennement à la maison de retraite St. Paul House à Quatre-Bornes. Un des résidents, Philippe Murat, 84 ans, est la vedette de cet intermède musical. Ses doigts se baladent sur les touches du piano, qui semble lui obéir au doigt et à l’œil. Pourtant, le vieil homme est atteint de la maladie d’Alzheimer, qui affecte sa mémoire et qui l’amène à oublier pas mal de choses.

Des oublis quotidiens.

Nous montrant ses doigts, il nous raconte que cela a été dur pour lui d’apprendre à jouer du piano. “Ce n’est pas facile, on a mal aux doigts.” S’il est à l’aise dans l’interprétation de morceaux classiques, il ne se rappelle cependant pas des titres de ces morceaux, qu’il joue pourtant les yeux fermés. “J’ai du mal à me souvenir des titres”, dit-il en souriant et en essayant de faire appel à sa mémoire. Ce genre d’oubli, Philippe Murat en a quotidiennement. Quand on lui pose des questions, il débite quelques phrases qui font comprendre que des bribes de souvenirs lui reviennent, sans pourtant réussir, la plupart du temps, à mettre la main sur la réponse.

La même chose se passe quand on lui demande le métier qu’il pratiquait. Le seul souvenir qu’il a de cette partie de sa vie est le nom de son employeur. On apprendra plus tard, par sa nièce, Audrey Lemasson, qu’il était comptable. Celle-ci s’occupait de lui avant qu’il ne soit placé à l’hospice. Elle le décrit comme quelqu’un de doux et de calme, toujours gentil avec autrui. C’est d’ailleurs l’impression qu’il nous laisse. Parmi ses souvenirs restants, l’endroit où il habitait avant de venir résider dans la maison de retraite. Il se rappelle aussi ne jamais s’être marié et de ne pas avoir d’enfants.

Un monde centré sur la musique.

Bien qu’il ait 84 ans, Philippe Murat paraît retourner en enfance. Il dit d’ailleurs à tous ceux qui lui parlent que ses parents vont bientôt venir le voir, alors qu’ils sont décédés depuis de nombreuses années. Quant à ses deux frères, ils ont l’air de ne pas savoir qu’ils sont parentés. Ils ne se parlent d’ailleurs presque pas. Ses deux frères ont été placés dans la maison de retraite suite à la maladie d’Alzheimer, dont ils sont atteints. Philippe Murat les a rejoints il y a un an, quand sa nièce a compris qu’il était également atteint. “Il s’est sauvé plusieurs fois; il a même pris le bus pour aller dans d’autres régions. Il voulait aller chez ses parents. On a commencé à voir des signes de la maladie, surtout quand il commençait à parler de choses incompréhensibles”, relate-t-elle.

Depuis qu’il est atteint de cette maladie, le monde de Philippe Murat est centré sur la musique. Il ne rate jamais une occasion d’en parler, en donnant des bribes informations. “J’ai déjà joué devant un public”, lance-t-il fièrement. Il ne se souvient cependant pas quand ni où il a montré ses talents de pianiste à un public. Sa nièce nous fera savoir qu’il a déjà eu l’occasion de jouer au Théâtre de Port-Louis. C’est son oncle qui lui a appris à jouer de l’instrument.

Philippe Murat, pourtant très casanier tout au long de sa vie, se délecte de chacune des sorties qu’il a la chance d’effectuer depuis qu’il est à l’hospice. “Il aime beaucoup marcher. Les employés acceptent qu’il les accompagne quand ils vont à la boutique, pour son plus grand bonheur”, confie Audrey Lemasson.

Alzheimer

La maladie d’Alzheimer tient son nom d’un neurologue allemand, le Dr Alois Alzheimer, qui fut le premier à avoir décrit ces lésions cérébrales, lors de l’autopsie d’une femme en 1906. C'est une maladie dégénérative qui engendre un déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. Peu à peu, une destruction des cellules nerveuses se produit dans les régions du cerveau liées à la mémoire et au langage. Avec le temps, la personne atteinte a de plus en plus de difficulté à mémoriser les événements, à reconnaître les objets et les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer son jugement. En général, les symptômes apparaissent après 65 ans et la prévalence de la maladie augmente fortement avec l’âge. La maladie se distingue des autres démences par le fait qu’elle évolue graduellement et touche surtout la mémoire à court terme, dans ses débuts. Elle touche environ 1% des personnes âgées de 65 ans à 69 ans, 20% des personnes ayant de 85 ans à 89 ans et 40% des personnes ayant de 90 ans à 95 ans.