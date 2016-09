ATTEINTE DE SURDITE AIGUË : Sabana Samtally a besoin de Rs 500,000 pour un nouvel implant cochléaire

Les soucis financiers n'en finissent pas pour les parents de l'adolescente Sabana Samtally. Depuis son plus jeune âge, son problème de surdité aiguë les a contraints à effectuer plusieurs voyages à l'étranger afin de soigner son handicap. Aujourd'hui, cette famille lance un appel à la population afin de l'aider à rassembler l'argent nécessaire, soit une somme de près de Rs 500,000 pour que la jeune fille puisse obtenir un nouvel implant cochléaire.

Sabana Samtally, 15 ans, est l'aînée d'une famille de trois enfants. Née le 5 décembre 2000, elle a aussitôt fait le bonheur de ses parents. Cependant, il n'aura pas fallu longtemps à ces derniers pour se rendre compte que leur progéniture n'était pas une enfant comme les autres. Un an plus tard, s'apercevant que la petite ne réagissait pas comme les autres nourrissons de son âge, le couple Samtally devait d'abord consulter son pédiatre pour des éclaircissements. Ce dernier, explique Reshad, le père de Sabana, n'avait malheureusement pas été en mesure de déceler le problème de la petite. Ils l'avaient ensuite conduite à l'ENT où les médecins se sont rendus compte qu'elle souffrait d'un degré de surdité de 90 à 100 décibels, soit qu'elle était atteinte de surdité profonde. Le personnel médical lui avait alors installé une prothèse auditive, censée l'aider à retrouver l'ouïe, "mais cela n'avait fait aucune différence", indique son père. Le couple Samtally n'avait pas pour autant perdu espoir et l'avait inscrite dans une école spécialisée, tout en poursuivant ses démarches. À l'âge de 3 ans, Sabana a pris l'avion pour la première fois en compagnie de ses parents en direction de l'île de La Réunion, dans l'espoir de soigner son handicap. Un malheur n'arrivant souvent jamais sans un autre, les parents de Sabana devaient apprendre que la petite souffrait aussi d'otite.

Ce n'est que deux années plus tard, sur les recommandations d'un médecin privé qu'avaient consulté les parents de la gamine, que la famille Samtally s'est envolée vers l'Inde pour une importante opération. "C'était notre seul espoir pour qu'elle retrouve l'ouïe. Elle a dû avoir recours à une intervention chirurgicale ayant duré 14 heures pour l'installation d'un implant cochléaire. Cela nous a coûté Rs 2 M", ajoute Reshad. Grâce à cet appareil, Sabana a vu son ouïe se restaurer et a pu, pour la première fois, entendre la voix de ses parents.

Les mots "maman" et "papa"

À environ 7 ans, elle est parvenue à prononcer ses premiers mots, pour la plus grande joie de ses parents. Ces derniers racontent avoir dû débourser de fortes sommes d'argent à nouveau pour qu'elle ait recours à des thérapies lui permettant d'apprendre à parler, ayant finalement conduit Sabana à prononcer les mots "maman" et "papa". Les dépenses n'en finissaient pas pour autant car à maintes reprises, elle a dû se rendre à l'étranger pour des traitements. Aujourd'hui, soit dix ans après l'installation de cet appareil miracle, les parents de Sabana ont malheureusement été informés que son implant cochléaire était défectueux. Ils l'ont appris suite à une énième consultation avec l'audioprothésiste Jean Baptiste Roumy, responsable du Centre Audition Réunion. Le renouvellement de cet appareil leur coûtera environ Rs 423,000, une somme que le père de famille a du mal à réunir vu qu'il est déjà criblé de dettes suite aux nombreuses dépenses encourues pour les allers-retours de sa fille à l'étranger pour ses traitements au cours de ces dernières années.

Cette semaine, les démarches du père de Sabana pour obtenir l'aval du Commissaire de Police (CP) pour procéder à une collecte d'argent se sont finalisés. C'est pour cette raison qu'il en appelle à la solidarité de la population pour lui permettre d'obtenir les fonds nécessaires pour que sa fille puisse à nouveau entendre. Son épouse étant femme au foyer, Reshad, qui exerce la profession de menuisier, est le seul à pouvoir subvenir aux besoins financiers de sa famille. De plus, le couple Samtally a également deux autres enfants – deux filles âgées de 13 ans et 2 ans et demi – à sa charge et croule sous les dépenses vu qu'il a aussi le loyer à payer.

Précisons que Sabana, qui aura bientôt 16 ans, est actuellement en CPE chez l'Association de Parents des Déficients Auditifs (APDA). Ainsi, Reshad Samtally demande aux membres du public souhaitant lui apporter une aide de le contacter au 5821 2443 ou d'effectuer une donation par virement bancaire à la Maubank sur le 060100026873.