ATTEINTE DE SURDITÉ PROFONDE BILATÉRALE : Bibi Shahana Shamtally, 17 ans, a besoin de Rs 300 000 pour se rendre à la Réunion

A 17 ans, Bibi Shahana Shamtally est en apparence une adolescente comme les autres. Mais la jeune fille qui vit avec un implant depuis quelques années, après qu'une surdité profonde bilatérale a été diagnostiquée chez l'adolescente. Opérée en Inde, Bibi Shahana Shamtally est suivie à La Réunion. Pour assurer ses déplacements et sa prise en charge médicale, ses parents compte sur la générosité des donateurs privés. Déjà bénéficiaire d'une aide financière de l'Etat, les Shamtally n'ont d'autres recours que de solliciter le soutien du public. Rashid Shamtally, le père de la jeune fille, doit trouver Rs 300 000 pour envoyer sa fille à l'île soeur. A la Réunion, Bibi Shahana Shamtally sera examinée dans une clinique spécialisée. A ce jour, le père de famille a dû trouver Rs 4 M pour que son aînée puisse entendre, arriver à s'exprimer et être scolarisée dans une école spécialisée. Les Shamtally, qui lancent encore un appel à la solidarité, sont joignables au téléphone: 58312443 et les dons peuvent être versés sur le numéro de compte (MauBank) suivant: 060100026873.