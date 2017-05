“ATTEMPT OF MANSLAUGHTER” SUR UNE COLLÉGIENNE : Brandon Cangy maintient être « innocent »

Le procès intenté à Jean Brandon Cangy, un Security Officer de Vacoas, tire à sa fin. La poursuite a clos le dossier avant que les témoins de la défense ne soient entendus. Appelé à témoigner en premier sur le banc des accusés, Jean Brandon Cangy a continué à clamer son innocence, indiquant qu’il n’avait « jamais l’intention de tuer » la jeune fille. « Je voulais lui parler ce jour-là et elle a refusé. Je ne l’ai jamais poignardée », a déclaré le jeune homme. Les avocats devraient présenter leurs plaidoiries aujourd’hui alors que le “summing-up” du juge Benjamin Marie-Joseph est prévu pour demain.

Le procès de Jean Brandon Cangy a débuté lundi devant le juge Benjamin Marie-Joseph, siégeant aux Assises. Le Security Officer ayant plaidé non coupable, son procès se déroule devant un jury constitué de huit hommes et une femme. Il est défendu par Me Ashley Hurhangee alors que la poursuite est représentée par un panel d’avocats dirigé par Me Johan Mootoo-Leckning, Senior Assistant Director of Public Prosecutions. En cour hier, cet ancien élève du collège St Marys est revenu sur les événements du 23 juillet 2012. « Je l’aimais, mais ses parents étaient contre cette relation », dit-il. Brandon Cangy devait expliquer que, ce jour-là, il voulait parler à la victime, « qui refusait de prendre ses appels ». À un moment, il l’aurait giflée et c’est alors que Leena Caullychurn se serait blessée avec le couteau que l’accusé avait sur lui. Brandon Cangy avait indiqué dans sa déposition qu’il était sorti ce jour-là pour aller « couper des bananes » et avait ainsi pris un couteau avec lui. La rectrice adjointe du collège St Marys, Martine Feillafé, a aussi été appelée à la barre des témoins. Elle a qualifié l’accusé « d’élève exemplaire » et a déclaré avoir été « choquée » d’apprendre dans la presse que Brandon Cangy avait tenté de tuer une jeune fille.

Jean Brandon Cangy, qui était alors âgé de 18 ans au moment des faits, est accusé d’avoir tenté de tuer Leena Caullychurn le 23 juillet 2012 à Bois-Rouge, Pamplemousses, alors que celle-ci revenait de l’école accompagnée d’une amie. Il aurait agressé la jeune fille à l’aide d’un couteau qu’il avait dissimulé sous son t-shirt en venant la rencontrer. Jean Brandon Cangy ne supportait pas que la jeune fille l’ait quitté pour un autre.



ATTAQUE À L'ACIDE SUR UN COIFFEUR : Yousouf Salarun écope de 24 mois de prison

Yousouf Salarun, un maçon de 47 ans poursuivi en Cour intermédiaire sous une accusation d'agression avec préméditation, avait été jugé coupable d'avoir aspergé de l'acide sur un certain Nadeem Beegoo le 2 août 2007 rue Dupère, à Quatre-Bornes. La magistrate Darshini Gayan lui a infligé hier 24 mois de prison. La sentence a cependant été suspendue en attendant un rapport social pour établir s'il est apte à effectuer des travaux communautaires. Il devra être de retour en cour le 12 juin.

Lors de son procès, Yousouf Salarun avait plaidé non-coupable. Il avait de fait contesté l'admissibilité de ses dépositions à la police. Il avait avoué avoir aspergé de l'acide sur la victime sur les instructions d'une autre personne contre paiement. « Mo dakor, mo mem qui finn jett lasid lor Nadeem. Se Naushad ki ti dir mwa fer sa e li finn pai mwa Rs 2 000. » En cour, Yousouf Salarun avait affirmé avoir été forcé par la police à faire des aveux, ajoutant qu'il ne sait « ni lire ni écrire ». La cour devait toutefois juger que les dépositions prises avec l'accusé étaient admissibles en cour, ayant trouvé que ce dernier n'a pu établir qu'il avait été maltraité et forcé de signer sur les “statements” pris par la police. La cour a aussi tenu à rappeler que Yousouf Salarun avait été positivement reconnu lors d'une parade d'identification, lors de laquelle il avait présenté ses excuses à la victime.

La magistrate avait pris en considération le fait que l'accusé ne savait ni lire ni écrire, mais qu'il avait été informé des allégations portées contre lui et avait décidé de coopérer avec la police. De ce fait, la magistrate a conclu que l'accusé « avait pleinement conscience des faits qui lui étaient reprochés ». En plus des aveux de l'accusé, la magistrate l'a reconnu coupable d'agression avec préméditation. Yousouf Salarun comparaîtra à nouveau en Cour intermédiaire le 19 avril pour la plaidoirie avant la sentence. La poursuite était représentée par Me Kevina Mootien.