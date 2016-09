ATTENTAT À LA PUDEUR : L'accusé en liberté surveillée

Un prévenu d'une vingtaine d'années avait été reconnu coupable le 25 août en Cour intermédiaire d'avoir attenté à la pudeur d'une femme de 53 ans, habitant à Pointe-D'Esny. Toutefois, celui-ci a échappé à la prison, la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus lui ayant accordé la liberté conditionnelle. Il aura à fournir une caution de Rs 10 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 50 000. Il devra aussi faire preuve de bonne conduite pendant une année, sous peine de devoir purger 3 mois de prison pour avoir enfreint les conditions imposées.

La victime, dans son témoignage en cour, avait déclaré qu'elle vivait près de la côte à Pointe-D'Esny. Le jour des faits allégués, elle se baladait sur la plage avant de regagner sa maison. Arrivée à son domicile, elle devait trouver un homme dans sa cour, lequel lui aurait alors demandé de l'eau pour sa motocyclette, tombée en panne. Cette dernière l'avait conduit vers un robinet, à l'extérieur de sa maison. C'est à ce moment que le jeune homme aurait ôté le paréo qu'elle portait et aurait attenté à sa pudeur.

La victime dit s'être mise à crier et s'être défendue, ce qui aurait fait fuir le jeune homme. Elle l'a alors suivi vers sa motocyclette afin de prendre note de sa plaque d'immatriculation et d'aller chercher de l'aide. C'est lors d'une parade d'identification que la victime a reconnu le jeune homme.

L'accusé, pour sa part, avait soutenu qu'au moment des faits allégués, il avait pris la motocyclette de son frère et s'était rendu au marché à Mahébourg. Il indique être rentré chez lui par la suite. La magistrate devait trouver la version de la victime plausible, cette dernière ayant soutenu avoir pu identifier le jeune homme malgré le fait qu'il portait un casque sur sa tête et qu'elle en avait déduit son âge en le voyant. La victime avait affirmé qu'elle n'avait pu se tromper sur les numéros de la plaque d'immatriculation car elle travaillait comme Sales Consultant dans une compagnie d'assurances et qu'elle était « formée pour retenir des chiffres ». En raison des preuves présentées en cour, la magistrate a rejeté l'alibi du jeune homme, concluant que l'accusation avait été prouvée contre lui. Ce dernier se retrouve toutefois en liberté conditionnelle.