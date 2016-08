ATTENTAT À LA PUDEUR SUR UNE MINEURE RÉUNIONNAISE : Sept ans de prison annulés en appel

Un habitant de Phoenix était poursuivi en Cour intermédiaire sous trois charges d'attentat à la pudeur sur une mineure. Le magistrat l'avait trouvé coupable et condamné à quatre ans de prison pour la première charge, sept ans pour la deuxième et trois ans pour la dernière. L'accusé avait alors fait appel de la condamnation, arguant que la cour inférieure n'avait pas pris en considération plusieurs éléments du procès. Les juges Saheeda Peeroo et Prithviraj Fekna, siégeant en appel, ont annulé les trois peines d'emprisonnement, statuant que la version de la présumée victime était « incohérente et pas crédible ».

L'habitant de Phoenix, qui était défendu par Me Raouf Gulbul, avait plaidé non coupable sous les trois charges. L'accusé avait fait appel sur plusieurs points pour contester sa condamnation, notamment concernant la version de la victime et le nombre d'années passées depuis le délit allégué. Cette affaire remonte à 1995 et ce n'est que 10 ans plus tard que la jeune fille avait rapporté l'affaire à la police. La plaignante, une Réunionnaise, avait souvent l'habitude de passer des vacances à Maurice. Selon sa version, la première fois que l'accusé aurait tenté d'abuser d'elle, c'était en 1995, au domicile de sa grand-mère, à Curepipe. Elle était alors âgée de 12 ans. Elle avait expliqué à la police que si elle n'avait rien dit à cette époque, c'est parce qu'elle était « très jeune et effrayée ». Ce n'est qu'après le troisième incident qu'elle en aurait parlé à une amie, laquelle lui avait alors conseillé de rapporter l'affaire à la police. C'est ainsi que, le 9 novembre 2004, elle devait faire une déposition à la police de Saint-André, à La Réunion. Là, on lui avait fait comprendre qu'il fallait rapporter l'affaire à Maurice, soit où le délit aurait eu lieu.

Ce n'est que le 6 mai 2010 que la jeune femme, alors âgée de 22 ans, avait donné sa déposition à la police mauricienne. Et elle avait 28 ans lorsqu'elle a déposé en cour. En appel, Me Gulbul avait fait ressortir que, pour le premier délit qui aurait été commis en 1995, ce n'est que 18 ans après que la présumée victime est venue raconter en cour ce qui se serait passé ce jour-là. L'avocat de l'appelant avait ainsi soutenu que la cour ne pouvait se fier à une telle version pour condamner quelqu'un.

Après avoir écouté les arguments, les juges Saheeda Peeroo et Prithviraj Fekna ont en effet trouvé que la version « incohérente » de la jeune fille avait eu un effet sur sa crédibilté. « It is clear that there are marked differences when the two versions given by the complainant are compared. These inconsistencies and contradictions, in our view, are not merely on peripheral, minor or unconnected matters, but affect the very substance of the version of the complainant. The inconsistencies are too gross to be simply brushed aside. They affect the very substance of the version of the complainant and cannot reasonably form the basis of a conviction to the criminal standard » a conclu la Cour d'appel.