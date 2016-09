Attention ! Les hélicos vont envahir notre ciel …

Selon un récent article de presse, trois entreprises ont franchi les premières étapes des permis pour l’exploitation d’hélicoptères à des fins touristiques, en plus de ceux déjà en activité chez Air Mauritius !

Cette décision d’ouvrir le ciel à ces engins bruyants qui vont venir augmenter de façon significative le niveau de pollution sonore journalière sur l’ensemble de notre territoire, et diminuer d’autant notre qualité de vie, mérite que l’on s’interroge sur la pertinence de cette démarche !

Nous savons que celle-ci est motivée par « l’avancée » que cela représente pour une frange très exclusive de notre clientèle touristique qui ne souhaite pas perdre un temps précieux de vacances sur les routes mauriciennes entre l’aéroport et leur hôtel, et dans les deux sens !

Il est vrai que notre urbanisme sauvage et nos embouteillages grandissants ne font pas partie des choses les plus excitantes pour lesquelles les touristes souhaitent découvrir notre île.

Soit ! Mais devons-nous pour autant faire subir à toute la population l’agressivité sonore de ces machines volantes, et risquer de faire fuir d'autres touristes venus découvrir la beauté et la quiétude de nos plages et de nos parcs nationaux, apprécier pleinement l’authenticité de l’intérieur du pays et découvrir l’accueil de notre population, qualités invisibles, vu du ciel?

Vous me direz que d’autres se déplacent impunément sur nos routes en ‘Harley Davidson’, ces motos qui sont des bijoux de mécanique et de design mais dont l’énorme défaut est d’être particulièrement bruyant et la cause d’une réelle pollution sonore sur leur passage, sans jamais se soucier un instant d’être verbalisés par certains policiers qui ne sont pas concernés par les niveaux de décibels autorisés sur la voie publique, notion qui semble être au-delà de leurs prérogatives et leur ‘entendement’ ?

Ils vous répondront que de nombreux pompiers et autres ambulanciers d’aujourd’hui se donnent à cœur joie en nous imposant leurs légitimes sirènes, offrant même à certains ce délicat frisson d’avoir l’impression de vivre, grâce à tout ce bruit, « un peu comme à New York » !

Et que dire de ces camionnettes ‘ding dong bell’, vendeuses de glaces sur les plages publiques (et même en face des lieux de culte comme devant la chapelle de Cap Malheureux), et qui font tourner inlassablement et à tue-tête leur rengaine abrutissante et démodée avec le faux espoir d’attirer quelques clients vers leur roulotte à l’effigie de Blanche Neige, sans aucun charme local. (Noter la subtilité du rapprochement du froid de la neige pour vendre des glaces ! C’est très fin et risque d’avoir échappé à la vigilance du consommateur averti que vous êtes ! )

Le seul résultat efficace de ces échoppes roulantes (au-delà du respect de la loi sur la mobilité des marchants ‘ambulants’) est d’arriver à déranger sans interruption les vacanciers allongés en face d’eux sur la plage, à la recherche d’un moment de quiétude, et les fidèles des églises souhaitant se recueillir en silence ! Et ne leur demandez pas d’éteindre leur ‘scie’ car ils vous répondront « Nou nou bizin travay » !!!

Et une mention spéciale pour ces « souffleuses de feuilles » qui sont la meilleure façon de transformer de l’énergie en bruit, sans se soucier du tapage imposé aux alentours !

Quand serons-nous à même de comprendre que notre qualité de vie dépend de ces nombreux détails de tous les jours, et que nous sommes en train de la perdre si rapidement ?

Combien de temps cela prendra à nos décideurs économiques et politiques pour faire preuve de suffisamment de discernement et accepter que notre modèle économique ne doit pas être calqué sur le consumérisme à outrance qui nous vient d’Occident mais que nous devrions aller chercher un peu de sagesse orientale, tellement présente dans notre culture locale?

Pourrions-nous envisager d’intégrer dans notre réflexion nationale la possibilité d’un modèle hybride, à l’instar de la passerelle que nous voulons créer entre l’Orient et l’Occident, et valoriser autant nos indices de développement humain (IDH) qui prennent en considération la santé, l’éducation et la qualité de vie, que le Produit intérieur brut (PIB) qui ne donne aucune information sur le bien-être individuel ou collectif, et n'évalue que la production économique?

Allons-nous aspirer encore longtemps à entrer dans la catégorie des ‘pays riches’ mesurés uniquement par des valeurs monétaires, alors que nos vraies richesses se trouvent dans la beauté de nos paysages non pollués par le béton et le bruit, dans notre sens de l’hospitalité et dans notre capacité de ‘vivre ensemble’, autant de choses pour lesquelles nous n’avons pas besoin d’argent pour en profiter, et qui représente une vraie richesse pour celui qui vient d’ailleurs, mais dont la valeur est inexistante dans notre comptabilité nationale et dans nos esprits ?

À bon entendeur, salut !