ATTITUDE ENA TALAN : Zilwa Attitude se positionne au premier plan

Pour sa 4ème édition, Attitude Ena Talan, tenue à l’hôtel The Ravenala Attitude vendredi dernier, plusieurs talents provenant de Zilwa, Paradise Cove, The Ravenala, soit tous les hôtels placés sous la houlette d’Attitude, ont su relever le défi à travers un spectacle grandiose, le tout couronné par des remises de prix pour saluer le travail et la performance des employés. Zilwa Attitude s’est distingué au final en se voyant couronner meilleur hôtel pour la saison 2015/2016.

Cet événement a réuni 360 “family members” et comme l’a souligné Jean Michel Pitot, CEO, cette soirée, qui se fait sur une base annuelle, vise à « récompenser les meilleures équipes et à les motiver sur les 12 mois de l’année. Il n’y a pas que le travail ou la performance qui priment mais aussi la meilleure performance sportive. Notre objectif est de garder le momentum des équipes et de permettre à tous les hôtels d’Attitude de gagner sur tous les secteurs. On n’est pas là uniquement pour récompenser le meilleur hôtel mais aussi pour financer chaque “family member” et les faire se sentir responsables. On veut insuffler une énergie nouvelle et un de nos grands projets est de rouvrir l’hôtel Blue Marine sous le label de Senzima ».

Des défis au quotidien s’offrent aux employés des hôtels Attitude et, fait intéressant, c’est qu’ils sont parvenus à travers des compétitions, des concours culinaires et même des tournois d’Attitude Games, à mettre en relief leur talent. Les activités de “team building” sont ancrées dans l’esprit de tout un chacun, soit les 1 500 “family membres” des neuf hôtels du groupe, ce qui a permis de consolider un certain savoir-vivre. Dans les hôtels du groupe Attitude, on privilégie l’authenticité. Ici, le marchand de sorbet déambulant sur sa bicyclette fait encore partie du folklore. On y retrouve aussi des tentes tiffin renfermant des bols en émail où émane l’odeur d’un bon curry sorti tout droit de « lacaz mama ». Achard, gato piments, tipuri, rougaille, la cuisine mauricienne revisitée qui met en éveil les sens. Un concept qui a fait mouche et qui a incité d’autres hôtels à s’imprégner de cette culture que renferme notre île. Fort de son expérience, Attitude a choisi de se renouveler à travers des défis qui permettent à chaque groupe hôtelier de cumuler des points et projeter leur hôtel Attitude en avant-plan.

L’autre atout a été de mettre en place le slogan « Attitude Ena Talan ». Sur la scène de l’hôtel The Ravenala Attitude, les employés ont fait montre de créativité, l’un optant même de se mettre dans la peau de Mamie Kloun et de sir Anerood Jugnauth en s’imaginant être un “family member” et de découvrir les avantages de loger dans un des hôtels de ce groupe. Certains ont choisi de mettre l’emphase sur les jeux d’antan, marelle, cannettes et autres. Au final, c’est Zilwa Attitude qui s’est positionné comme le lauréat, ayant décroché le prix du meilleur hôtel en 2015/2016.