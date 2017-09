ATTORNEY GENERAL : La régionale du No 13 célèbre la nomination de Maneesh Gobin

C’est au Mohall Hall de Grand-Bois que les membres de la régionale du MSM s’étaient donné rendez-vous pour marquer l'événement de la nomination de leur député en tant qju'Attorney General. « D’habitude, cet endroit est réservé aux grands événements comme les congrès », disent-ils. « Mais comme le MMM avait sa régionale le même jour au centre de Rivière-des-Anguilles, nous avons réservé le Mohall Hall sans savoir que nous avions un grand événement à venir. »

En effet, la nomination de Maneesh Gobin comme Attorney General, suivant la démission de Ravi Yerrigadoo, était inattendue pour les partisans du MSM, qui n’ont pas eu de ministre dans la circonscription depuis 1990. Pour l’occasion, la régionale du No 13 recevait le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, en invité d’honneur. Ce dernier a profité de l’occasion pour évoquer la relance du secteur du thé et a fustigé ses prédécesseurs de n’avoir rien fait en ce sens quand ils en avaient l’occasion.

Maneesh Gobin a remercié le Premier ministre de lui avoir fait confiance. Selon lui, il y avait beaucoup d’autres avocats au gouvernement qui auraient pu assumer le poste d’Attorney General. Les deux autres députés de la circonscription se sont aussi adressés à leurs sympathisants pour l’occasion. Bashir Jahangeer a parlé du recrutement dans la fonction publique et des projets régionaux du gouvernement.