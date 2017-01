AU BANQUET OFFERT PAR L’ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS CHINOISES HIER SOIR AU HUA LIEN CLUB : “Un nouveau voyage commence pour moi” selon SAJ

C’est un Premier ministre totalement décontracté qui a participé à la cérémonie marquant la fête du Printemps, offerte hier soir par l’Association des sociétés chinoises au Hua Lien Club, à Trianon. Arborant une chemise verte à motifs, SAJ, accompagné de Lady Sarojni, était souriant et plutôt bavard, taquin même avec ses hôtes lors de ce dîner, alors qu’au même moment, à la télé nationale, était diffusé son message préenregistré annonçant sa démission lundi pour céder la place à “un leadership jeune” en la personne de Pravind Jugnauth.

Déjà dans son discours à la communauté chinoise présente, il a donné une brève indication de son départ annonçant qu’il était arrivé à la fin du chemin. Présentant ses meilleurs voeux à la communauté chinoise, il devait rappeler que la fête du Printemps marquait le début d’une nouvelle année. “Each year is a new journey. Once one is finished, another one starts. This is a new journey for you and for us. I have had a long journey in my life : as a deputy; a parliamentary; a minister; a Prime minister; a President of the Republic and again as a Prime minister. I have served my country as passionately and loyally as I could since 1963. This year marks the new start of a new journey for me today. You will understand in some minutes”, a-t-il indiqué. Il devait par la même occasion lancer une boutade à l’égard du PMSD, soulignant que si c’est l’année du Coq de Feu, il croit fermement que “ce n’est pas le feu des Coqs bleus locaux”, mais que le Coq de Feu signifie le travail, la rigueur et la loyauté.

S’il était envisagé que le discours du Pm soit diffusé lors de ce banquet, c’est à la radio que la plupart des journalistes présents ont entendu le message de SAJ à la nation. La majorité des invités ignoraient ce qui se passait, sauf quelques curieux qui se sont empressés de s’enquérir auprès de la presse de ce qui avait été annoncé. Par contre, ceux qui se trouvaient dans l’entourage immédiat de Pravind Jugnauth pour ce banquet, parmi lesquels plusieurs ministres, se sont regroupés autour de lui pour lui porter un toast, le félicitant des nouvelles fonctions qu’il assumera bientôt. Outre Pravind Jugnauth, plusieurs ministres étaient en effet présents à ce banquet, dont Showkutally Soodhun, Etienne Sinatambou, Nando Bodha, Anil Gayan, Fazila Daureeawoo, Soodesh Callychurn, et Anwar Husnoo, ainsi que Ravi Yerrigadoo et Maya Hanoomanjee.

La présence d’Alain Wong n’est pas passée inaperçue ainsi que celle de Dick Ng Chui Wa. A la fin du dîner, le Premier ministre s’est bienveillamment prêté au jeu des photographes, posant avec les invités et taquinant les journalistes qui voulaient à tout prix une photo de lui avec son fils.



SAJ : “Finn ler pou dir zot au revoir”

“Mon message à la nation c’est pour dire merci pour tout. Finn ler pou dir zot au revoir, mo pe ale. Il y aura un nouveau Premier ministre bientôt. Je cède la place aux jeunes. Et j’ai 100% confiance que cela mène à la réussite. Autrement, je n’aurais pas fait ce choix. Mon sentiment ce soir (NDLR : hier ) : mo bienheureux.”

Pravind Jugnauth : “Je suis très honoré”

“Je suis très honoré qu’à l’avenir j’aurai une très grande responsabilité. Je suis très respectueux des institutions, SAJ l’a annoncé et il va officiellement soumettre sa démission. Par la suite, c’est la présidente de la République qui agira. Laissons les procédures suivre leur cours. On verra quant au remaniement et au leadership jeune annoncé. Je n’ai pas encore été nommé. En temps et lieu, cela viendra.”

Navin Ramgoolam : “La déclaration de SAJ marque un chapitre noir dans l’histoire de Maurice”

“Encore une fois nous avons dénoté des mensonges et des faussetés dans le discours de SAJ. Le Pm est dans un denial mode. Alors que la situation du Law & Order n’a jamais été aussi désastreuse, lui il estime que la situation dans le pays est correcte. La famille Jugnauth persiste à insulter l’intelligence des Mauriciens et notre pays est devenu une République bananière. Jamais, dans aucun pays démocratique, nous n’avons vu qu’un père passe le pouvoir à son fils. C’est une trahison du peuple qui n’a jamais voté pour un arrangement dynastique. Jusqu’ici, tous les Premiers ministres ont été choisis à travers des élections. Zamé nou pa fin gagn Premier minis l’imposte. Mais, aujourd’hui, nous voyons que l’intérêt familial a primé sur l’intérêt du pays. L’histoire retiendra que Pravind Jugnaith n’a pas eu le courage de se présenter aux élections. C’est totalement inacceptable. C’est pourquoi je fais un appel à tous les Mauriciens qui ont le pays à coeur, peu importe leur appartenance politique, à s’unir en un front commun pour dénoncer la mascarade.”