AU CASELA WORLD OF ADVENTURES : En compagnie des félins et des herbivores

Pour ses visiteurs, le Casela World of Adventures fait découvrir depuis l'année dernière de nouveaux pensionnaires, dont la plus grande partie sont originaires d'Afrique du Sud. Cette semaine, le parc animalier de Cascavelle, vaste de 250 hectares, s'apprête à accueillir d'autres animaux. En attendant de les dévoiler au public, le parc nous ouvre les enclos de l'hippopotame pygmée, du serval, du lama, des hyènes pour les approcher de plus près et d'établir avec eux un contact autre que visuel.

Parmi les herbivores : doux si on suit les consignes

Elles y ont pris leur quartier depuis 2015. Luna et Athena, deux femelles hippopotames pygmées, âgées de 3 et 4 ans, et en provenance de la Grèce et de la Pologne respectivement, sont chaque jour soumis à un entraînement médical par les soigneurs animaliers. Ce jour-là, en compagnie de guides, nous nous approchons de ces hippopotames nains, espèces endémiques de l'Afrique de l'Ouest et menacées — il n'en resterait à peine que 2 000 individus dans le monde.

Comme chaque jour, le "training" commence vers 14h30 et dure 10 à 15 minutes. En pénétrant dans leur enclos, nous nous retrouvons nez à nez avec Luna et Athena, séparés seulement par un petit, mais épais barrage. Ici, les hippopotames nains, moins robustes et d'une taille moins importante que leur congénères semblent très appliqués à leur training. Pas farouches et suivant les instructions des soigneurs, ils nous observent leur apporter des morceaux de fruits, ouvrent puis referment leur mâchoire extrêmement large après avoir reçu leur récompense. Cet exercice permet d'habituer les animaux à ouvrir la bouche (pour des examens ou soins dentaires), comme nous l'explique Christelle Nihouarn, l'un des soigneurs, avec à la fin une récompense pour eux. Depuis qu'ils s'y sont installés, ces mammifères sont aussi habitués aux différents sons: "Sonner la cloche avant d'entrer signifie pour eux que le repas sera servi", nous dit Christelle.

Ces entraînements médicaux sont réalisés devant le public. Un point d'observation surplombe l'enclos et permet aux petits et grands d'avoir un bon point de vue sur ces mammifères herbivores qui passent le plus clair de leur temps dans l'eau. Cette première rencontre avec l'animal nous a non seulement permis de les nourrir, mais aussi de les caresser. Avec sa peau glabre, l'hippopotame sécrète lui-même une sorte de "crème solaire" blanchâtre pour se protéger. "Cette sécrétion leur permet de se protéger du soleil ainsi que des parasites. Elle aide aussi à la cicatrisation de leurs blessures", nous apprend Christelle tout en nous montrant des endroits de cicatrisation sur le dos des mammifères. Menant une vie semi-aquatique, ces mammifères se blessent parfois sous l'eau. Ici, ils disposent d'un espace agrémenté d'un grand bassin circulaire. Cette zone recrée le milieu naturel dans lequel évoluent normalement ces animaux. "Ils passent beaucoup de temps dans l'eau, s'y enfoncent, resurgissent ailleurs et sortent la tête toutes les 20 minutes", nous dit-on. Dans deux ans, ces deux femelles qui pèsent environ 200 kg et qui se déplacent aussi bien dans l'eau que sur terre seront à maturité sexuelle pour la reproduction.

Les lémuriens, très menacés par la déforestation dans le monde, les feux de forêt ou la chasse, sont aussi une espèce en voie de disparition. Le parc animalier s'attache à préserver ces mammifères que le film d'animation Madagascar a popularisés. Tandis que ces primates, qui constituaient l'autre étape de notre parcours, dorment tranquillement à l'ombre dans leur enclos, nous choisissons d'aller à la découverte des lamas qui font partie des nouveaux arrivants et qui se trouvent à la mini-ferme. Pour arriver jusqu'à eux, l'on côtoie plusieurs autres espèces, chacune regroupée dans leur espace respective. Comme piqués par la curiosité, des cerfs s'approchent des visiteurs pour une caresse. Non loin, un couple de cochons s'ébattent dans leur bassin, un âne roule dans l'herbe, et des chèvres, sur une structure en bois, se livrent à des "acrobaties"...

Enfin, nous sommes devant les lamas. Herbivores, ils ont de l'herbe à volonté, ainsi que des granules distribuées par le soigneur Dominique Edouard. "Cette espèce quasiment menacée d'extinction est arrivée chez nous en novembre dernier en provenance de l'Afrique du Sud et est, depuis le 31 décembre, dans la mini-ferme pour un mois d'adaptation", dit le soigneur. Chaque jour, entre 14 h et 15 h, il s'occupe à nourrir ces ruminants avec 500 g de compléments et de l'herbe sèche. Les 5 femelles et 2 mâles ont plus de 2 ans. Ils s'approchent de nous, n'hésitent pas à manger les granules dans la main qu'on leur tend. Le lama est un animal qui vit en montagne, dans un milieu ouvert. Il communique avec ses congénères par le biais de gestuelles et de mimiques faciales. À l'inverse d'autres ruminants, le lama utilise énormément ses oreilles et sa bouche. Pour se défendre, il crache un mélange de salive et d'aliments sur son ennemi. Ses prédateurs sont les ours et les pumas, donc aucun danger à Maurice. Qu'on se rassure : ils crachent rarement sur les êtres humains. S'ils le font, c'est que vous l'aurez cherché. Des panneaux explicatifs, situés devant les enclos, permettent de mieux connaître les espèces: poids, taille, localisation géographique, régime alimentaire, ou encore espérance de vie. Ainsi, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Si l'on respecte les consignes, le lama aura tout d'un animal très doux.

La poursuite de la visite nous amène ensuite à l'enclos des tortues Aldabra et Radiata. Depuis décembre dernier, un espace leur est entièrement dédié. À l'abri de la chaleur dans leur enclos, l'observation et le nourrissage est aujourd'hui possible. Sous le regard des soigneurs et dans le respect total des reptiles.

Chez les félins : le rire carnassier des hyènes

Au Big Cats kingdom, en cette chaude journée, tandis que le roi de la jungle (ou plutôt du Casela), Sa Majesté Le Lion à la crinière blanche se repose sur son grand rocher à l'ombre d'un arbre. Dans leur enclos, les hyènes Rouge, Makulu, Bere âgés d'un 1 an et demi batifolent dans un bassin. Le parc ici permet de recréer l'habitat naturel de ces félins. Les enclos sont volontairement grands pour laisser aux félins la possibilité de se déplacer librement. Rocher, bassin, tout a été conçu pour leur bien-être. Pas question de franchir l'enclos, on est chez des carnassiers ! Derrière la porte grillagée, donc à distance des visiteurs, ils sont comme de gentils petits "toutous" qui semblent beaucoup apprécier les caresses de leurs soigneurs à travers le grillage du portail. On nous éclaire sur les idées reçues : "Les hyènes poussent des cris qui ressemblent à un ricanement. Mais en aucun cas la hyène ne se moque: elle émet seulement des cris de contact, à l'heure du repas pour informer ses congénères qu'ils ont trouvé à manger", nous explique la soigneuse Estelle. Dans la nature, ce "rire" permet aussi d'éloigner les vautours et les chacals qui convoitent la proie capturée par les hyènes. Cette année, on pourrait peut-être s'attendre à des petits, car les trois hyènes arriveront à maturité sexuelle cette année, nous apprend Estelle.

Ces chats qui aiment l'eau !

Au Big cats kingdom, les voisins immédiats des hyènes sont les servals qui ont aussi rejoint le parc l'année dernière. Comme les hyènes, il sont au nombre de trois dans un enclos: 2 femelles, Tamba et Shaka, et Zulu, le mâle, tous trois âgés de 3 ans et demi. Contrairement aux hyènes, nous avons accès à leur enclos pour les caresser et jouer avec eux. Malgré son aspect sauvage, ce chat se montre amène, calme, très joueur, parfois turbulent. Dans la nature, ce grand chat sauvage est un chasseur et se nourrit d'autres mammifères. Au parc, le félin mange exclusivement de la viande qui est acheminée quotidiennement au parc. Les approcher, en compagnie de guides, nous a permis d'en apprendre encore plus. Ainsi, les grandes oreilles du serval et son long cou lui servent à entendre et à voir au-dessus des hautes herbes de la savane pour repérer ses proies. Il utilise ensuite ses longues pattes pour les saisir d'un bond qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Afin de chasser plus efficacement dans la savane, le serval a de très longues pattes (les plus longues chez les félins, par rapport à la taille du corps). Il peut courir jusqu'à 80 km/h. En chasse, le serval peut rester immobile pendant près de 15 minutes, les yeux fermés en écoutant les proies aux alentours. Le serval, comme le chat, joue souvent avec sa proie pendant plusieurs minutes avant de la manger. La plupart du temps, il défend farouchement sa nourriture contre les autres prédateurs qui tenteraient de la lui prendre, les mâles étant souvent plus agressifs que les femelles. On peut les flatter, si seulement le guide vous en donne la permission.