AU CAUDAN : Versace dévoile Eros et Dylan Blue

Charlotte Lafon, formatrice et experte en parfums, a présenté samedi à Cocoon-L’Atelier des Sens, au Caudan Waterfront, les deux derniers nés de Versace, soit Eros, pour la femme, et Dylan Blue pour l’homme. Pour l’experte en parfums, les deux dernières créations évoquent la sensualité, la séduction et le charisme. « Versace Eros joue de sa sensualité et deviendra sûrement le meilleur allié des femmes en termes de séduction », dit-elle.

Le jasmin figure parmi les ingrédients utilisés pour concocter ce parfum pour femmes. Celui de l’homme, Dylan Blue, est fait à partir d’éléments plus épicés en vue d’obtenir un parfum oriental boisé. Le parfum Versace Eros pour femmes existe en eau de toilette et en eau de parfum dans des flacons de 30 ml, 50 ml et 100 ml. L’eau de toilette Versace Eros pour hommes, elle, est disponible en flacons de 50 ml et 100 ml. Quant à l’eau de toilette Dylan Blue de Versace, elle existe en logement de 50 ml et 100 ml ainsi qu’en déo stick de 75 ml. Des parfums tendance spécialement conçus pour cette période festive.