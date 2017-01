AU CCC JUSQU’AU 27 JANVIER : Ces coutumes qui rythment les mariages traditionnels chinois

Les traditions liées au mariage en Chine remontent à des milliers d’années. Bain purifiant et port du foulard pour la future mariée, ruban qui relie le nouveau couple... De la procession en palanquin à la maison du marié, les festivités et cérémonies sont ponctuées de nombreux rituels et reposent sur un système à l’étiquette très précise. Dans le cadre de la Fête du Printemps qui sera célébrée samedi prochain, une exposition sur ces anciennes coutumes a ouvert ses portes hier au Centre Culturel Chinois (CCC) à de Bell Village afin de permettre aux Mauriciens d’apprendre davantage sur comment se déroulaient les mariages traditionnels chinois. Jusqu’au 27 janvier, les visiteurs pourront ainsi découvrir différents objets, sélectionnés parmi les collections du Capital Museum de Beijing, comme le palanquin, les tenues de mariées, des portraits, des ornements personnels, des objets de dot, des objets rituels de mariage.

Tout comme le “Ruyi”, l’entrée principale des domiciles qui dénote le rang social ou l’aisance financière des propriétaires — aujourd’hui objet symbolisant le bonheur — les Chinois privilégient les mariages entre les familles du même rang. En Chine, dans les temps anciens, dès que les jeunes sont en âge d’être mariés, le choix des époux se faisait par les parents selon des critères, tels que l’appartenance à un groupe ethnique, le statut social, la richesse. La famille doit alors trouver quelqu’un pour servir d’intermédiaire afin de négocier le mariage et si la proposition est acceptée, il vont accepter les cadeaux de fiançailles.

L’horoscope tient une grande place dans la prise de décision pour un mariage. L’intermédiaire doit aussi s’occuper de l’échange des prénoms et noms complets, des dates et de l’heure de naissance des deux jeunes gens afin de demander conseil à un astrologue pour déterminer la compatibilité des astres ayant présidé à leur naissance, donc, la réussite de l’union à venir. Si le voyant considère que le mariage est convenable, la famille du futur époux fera quelques cadeaux pour prévenir la famille de sa convoitée. Il y a généralement de l’argent, des bijoux, des pierres précieuses, des gâteaux, du vin et des liqueurs. Les cadeaux sont adressés sur une période de plusieurs jours, et dans la tradition chinoise, ils doivent servir à l’adoration des ancêtres.

Après les fiançailles, les deux familles s’attèlent aux préparatifs: la famille du marié préparant l’aménagement de la chambre nuptiale et la famille de la mariée offre une dot. La dot est souvent une importante somme d’argent, symbolisant la position de la femme ainsi que sa fortune. Son montant est issu de l’accord entre les deux familles et se termine en général par le chiffre 9.

L’astrologue doit aussi choisir un jour propice pour les noces. La date d’un mariage est déterminée selon l’horoscope du couple. Pour un mariage traditionnel chinois, la mariée porte un habit de cérémonie rouge. Une fois maquillée, elle est voilée jusqu’à être officiellement unie à son époux qui lèvera son voile, au cours de la nuit de noces. Il faut savoir qu’avant le mariage, les époux ne se rencontraient pas. Le marié, lui, porte de longues robes traditionnelles et une ceinture.

Selon la culture traditionnelle chinoise, une cérémonie de mariage formelle comprend d’abord le cortège de mariage à la maison de la mariée. Avant que le fiancé ne se dirige vers la maison de la mariée, il doit d’abord rendre hommage à ses ancêtres. Le bruit des pétards, gongs et tambours marque le début de la procession de mariage de la maison du marié. Dès leur arrivée, les amis de la mariée ne le laissent pas entrer jusqu’à ce qu’ils reçoivent une enveloppe rouge contenant l’argent de la chance.

Une parente âgée respectée de la mariée, la conduit jusqu’au véhicule du mariage tout en tenant un parapluie au-dessus de la mariée pour la protéger du mauvais temps. Alors que démarre la voiture de la mariée, sa famille verse un bol d’eau et disperse du riz derrière, en signe de bénédiction pour un avenir heureux. Il s’agit aussi de ritualiser le fait que les parents laissent partir leur fille et n’interfère plus dans ses affaires. Pendant le trajet de la maison de la mariée à la maison du marié, on fait exploser encore plus de feux d’artifice.

Le certificat de mariage comporte des dessins de dragon et de phoenix, symboles du couple parfait. Idem pour le gâteau de mariage, au lieu de voir en son sommet deux figurines en plastique représentant les mariés, les Chinois y impriment des dragons et des phoenix.

C’est une demoiselle d’honneur qui conduit la mariée à son futur époux. Les mariés ne marchent pas côte à côte. La mariée se laisse conduire par son époux vers l’accomplissement des rites nuptiaux, chacun tenant l’extrémité d’un grand ruban de satin rouge. Ce ruban symbolise une légende selon laquelle, les mariages étaient orchestrés par un vieil homme nommé Yuelao.

Dans les temps anciens du matchmaking, jusqu’au moment où le couple entre dans leur chambre nuptiale, chaque étape doit s’accorder aux règles de l’étiquette. C’est un palanquin qui conduira la mariée chez son futur mari. Ce palanquin doit être porté par des hommes jusqu’à la maison du futur époux. Les objets traditionnels sont noués de rubans de soie rouge. Pendant le trajet de la maison de la mariée à la maison du marié, on fait exploser encore plus de feux d’artifice. Les gongs, ainsi que les tambours rouges sont censés chasser les esprits malfaisants.

La réception du mariage et le banquet sont très importants et sont jalonnés de cinq à dix événements. C’est l’occasion de cérémonies telle que celle qui consiste à voir la mariée servir du vin ou du thé aux parents, au conjoint et aux invités. Après la réception, les jeunes mariés se tiennent à la porte pour dire adieu aux invités. Souvent, des amis proches et des membres de la famille vont jouer un tour aux jeunes mariés tard dans la nuit.

La maison du marié est entièrement décorée en rouge : les lanternes rouges sont suspendues aux portes, fenêtres et les meubles sont laqués en rouge. Les bougies, le mobilier, les rideaux, les tapis, voiles et couverture... la suite des mariés est entièrement de couleur rouge pour accueillir le nouveau couple.