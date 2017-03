AU CINÉMA STAR DE BAGATELLE : Collendavelloo plaide pour les petits gestes pour économiser l’énergie

Intervenant ce matin au Cinéma Star de Bagatelle à l’ouverture d’un colloque sur « Réussir la transition énergétique », le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics et de l’Énergie, Ivan Collendavelloo, a plaidé pour « de petits gestes » au quotidien afin d’économiser l’énergie. Il en a profité pour dénoncer le « climato scepticisme » du président américain Donald Trump.

« On a tendance, à Maurice comme ailleurs, à nous fier à la technologie pour économiser l’énergie. Nous oublions souvent qu’il s’agit surtout d’une affaire de comportement. De petits gestes qu’on fait au quotidien, à la maison. En la matière, les enfants sont plus avisés que nous, les adultes. Ils ont l’habitude d’éteindre la lumière lorsqu’ils quittent la chambre. Chanter sous la douche est quelque chose que nous faisons souvent – moi également depuis ma plus tendre enfance. Ce qui veut dire perdre du chauffage, perdre de l’eau, alors que d’autres, plus avisés, savent comment se savonner en fermant le robinet. Les petits gestes (voir encadré) et le changement de comportement sont importants. Si nous ne le faisons pas, nous n’arriverons pas à faire ce que nous voulons faire, c’est-à-dire économiser l’énergie. »

C’est ce qu’a dit ce matin le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics et de l’Énergie, Ivan Collendavelloo, au Cinéma Star de Bagatelle à l’ouverture d’un colloque intitulé « Réussir la transition énergétique ». Cet événement est organisé par Business Mauritius en collaboration avec le ministère de l’Énergie et l’Agence française de Développement (AFD). Ivan Collendavelloo a expliqué que « nous avons déjà commencé notre transition énergétique », passant d’une économie carbonée à une économie bas carbone à travers le Programme national d’efficacité énergétique (PNEE).

« Ce que j’aime avec ce programme, c’est cette coopération secteur public-secteur privé, qui implique une bonne centaine d’entreprises », a estimé le ministre. « Il faut sensibiliser les entreprises et les employés sur l’efficacité énergétique et ses bénéfices écologiques et économiques. Il ne faut pas croire que nous faisons cela pour le patron », a-t-il ajouté, citant en exemple l’usine textile Richfield Tang Knits Ltd, de Pointe-aux-Sables. « Les employés sont parties prenantes dans cet effort d’économie d’énergie », a-t-il décrit.

Ivan Collendavelloo a ensuite énuméré les initiatives nationales en vue de promouvoir l’efficacité énergétique à Maurice : la création de l’Energy Efficiency Management Office, celle de la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA), l’étiquetage obligatoire des appareils électroménagers relatif à la consommation d’énergie, les audits énergétiques obligatoires de bâtiments publics, le Small-Scale Distributed Generation (SSDG) Net-Metering Scheme du CEB, qui permet à des petits producteurs (des ménages) de produire leur propre électricité à partir d’installations photovoltaïques ou éoliennes, entre autres.

En matière de gaspillage d’énergie dans des bâtiments publics à Maurice, le DPM a dénoncé le bâtiment Emmanuel Anquetil, à Port-Louis. « Chapeau aux concepteurs de ce bâtiment pour avoir construit un bâtiment aussi énergivore que cela ! » a-t-il ironisé. Ivan Collendavelloo a expliqué que son ministère dispose d’un plan directeur et d’un plan d’action de 31 mesures couvrant la période 2016-2030. « Notre but est de réduire d’ici 2030 de 8% la consommation d’énergie des ménages, de 14% celle des industries, de 12% celle du secteur des services et de 15% celle du secteur du transport », a-t-il élaboré. « Si nous y parvenons, nous aurons contribué non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais également à cette nécessité d’économiser l’énergie. »

Concluant son intervention, Ivan Collendavelloo a dénoncé le scepticisme du président américain Donald Trump. « Alors que la Chine réduit son budget de la défense et augmente celui des énergies renouvelables, le président américain fait le contraire. Il augmente le budget de la défense en diminuant le budget de l’aide américaine aux pays pauvres tout en réduisant et annihilant tous les efforts qui ont été faits dans la lutte contre le réchauffement climatique et en accélérant son programme d’énergie fossile », s’est-il indigné. « J’espère que Maurice n’aura aucune difficulté à s’aligner sur ceux qui pensent que l’avenir est dans l’utilisation des énergies renouvelables que le bon Dieu donne gratuitement, et non dans les énergies fossiles qui polluent et tuent notre terre », a-t-il lancé.



Les « petits gestes »

Pour économiser l’énergie :

- Ne pas laisser les appareils en veille;

- Éteindre les lumières des pièces quand on en sort;

- Installer des panneaux solaires;

- Utiliser des appareils de classe A, économes en énergie.

Pour économiser l’eau :

- Ne pas laisser couler l’eau lorsqu’on se lave les dents ou les mains;

- Prendre une douche plutôt qu’un bain;

- Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes;

- Surveiller son installation afin de détecter d’éventuelles fuites d’eau;

- Privilégier, lors de l’achat, les appareils électroménagers économes en eau;

- Laver sa voiture avec une bassine et une éponge et non au jet…

Utilisation optimale de l’énergie

On parle d’efficacité énergétique quand on évoque l’utilisation optimale de l’énergie (électricité), tout en évitant des gaspillages. Moins de perte signifie une meilleure efficacité énergétique. Elle est ainsi liée à la maximalisation du rendement. L’augmentation de l’efficacité énergétique permet de réduire les consommations d’énergie, à service rendu égal. En découle la diminution des coûts écologiques, économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie. Un système caractérisé par une haute efficacité énergétique produit dès lors à moindre coût, et à moindre impact écologique. Un confort thermique assuré et accompagné avec des économies d’énergie est important aussi.