AU CINÉMA STAR : Yann Arthus-Bertrand présente « Human »

Le célèbre photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand sera à Maurice pour la projection gratuite de son film, Human, qui, à travers une série de témoignages, fait « le plaidoyer des citoyens du monde ». La projection, programmée pour le 22 février à 18h au cinéma Star de Bagatelle, est une initiative bénéficiant du soutien de la Mauritius Commercial Bank (MCB) dans le cadre de son engagement pour la promotion du développement durable.

Dans un document diffusé à la presse, la MCB note qu'à travers Human, Yann Arthus-Bertrand entraîne le spectateur dans « une expérience immersive à travers la destinée humaine ». Human est une collection de récits, de visages et de destins, allant de travailleurs du Bangladesh aux condamnés du couloir de la mort aux Etats-Unis en passant par les demandeurs d'asile à Calais, les combattants d'Ukraine ou encore les paysans du Mali. Les spectateurs auront l'occasion de voir se dessiner d'innombrables portraits humains, filmés auprès de 2 020 personnes réparties dans 60 pays, en 63 langues différentes, à travers des images aériennes et des témoignages face à la caméra.

Depuis sa première projection en septembre 2015 au siège des Nations Unies, à l'occasion des 70 ans de cet organisme, Human a été vu dans une soixantaine de pays. Le film sera présenté pour la première fois à Maurice la semaine prochaine. La séance est gratuite mais ceux intéressés à le voir doivent au préalable s'enregistrer sur la page Facebook de la MCB (facebook.com/mcbgroup).

Yann Arthus-Bertrand en sera à sa deuxième visite à Maurice. La première remonte à il y a sept ans, lorsqu'il avait présenté son exposition universelle, La Terre vue du ciel, au Caudan, un événement qui avait été parrainé par la MCB et qui, selon lui, avait accueilli 400 000 visiteurs. La MCB annonce également son parrainage pour le prochain film du réalisateur, Woman, qui ambitionne de donner la parole aux femmes du monde entier. À l'occasion de sa visite à Maurice, Yann Arthus-Bertrand sera accompagné d'Anastasia Mikova, qui réalisera une série d'interviews de Mauriciennes susceptibles de figurer dans son prochain film.