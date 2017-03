AU CITY COLLEGE : Revoir le système d’organisation de l’indépendance dans les écoles, a déclaré Rashid Soobadar

Le directeur du City College, Rashid Soobadar, a lancé le débat sur le système d’organisation de la fête de l’indépendance dans les écoles du pays. C’était ce matin lors de la cérémonie du lever du drapeau national au siège de cette institution secondaire port-louisienne. Le message du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été lu par le Business and Development Manager de Mauritius Post, Jairaj Ittoo.

Rashid Soobadar, directeur du City College, estime qu’« il est grand temps maintenant de revoir le système d’organiser la cérémonie du lever du drapeau national à l’école, après 49 ans d’indépendance ». Pour cause, dit-il, les célébrations sont les mêmes chaque année. « Les jeunes doivent participer pleinement à cette fête, c’est notre liberté. Aujourd’hui nous avons 850 élèves dans ce collège et il n’y en a que 505 qui sont présents. Mais où sont les autres ? », s’est-il demandé.

Le directeur a fait état d’un problème de motivation et d’un manque d’organisation en vue d’un programme bien étoffé pour les jeunes. « City College lance le débat pour revoir le système d’organisation de la fête de l’indépendance dans tous les collèges et les écoles du pays. Que le ministère institue un comité d’organisation pour toutes les écoles du pays! », a plaidé Rashid Soobadar, avant d’encourager les jeunes, « qui sont les vrais patriotes », à travailler et à bâtir le pays. Il leur a rappelé que l’an prochain seront commémorés les 50 ans de l’indépendance. « Nous serons ici pour célébrer ensemble le jubilé d'or de notre pays. »

Pour sa part, le recteur du collège, Ambiga Vythelingum, a rappelé à ses élèves que « 49 ans de cela, un 12 mars au Champ de Mars, this flag was raised for the first time in 1968 and Mauritius became independent ». Il leur a relaté qu’environ 500 000 citoyens avaient fait le déplacement à Port-Louis en cette occasion. « Quarante-neuf ans plus tard et 25 ans après la République, regardez ce qui se passe à Maurice maintenant. Pena plas pour marse lor lari telman ena loto, lakaz pa kone ki oter, ‘building’ grat siel dan Moris. C’est ça qu’on appelle l’indépendance ? », s’est-il demandé.

Selon lui, l’indépendance s’applique aussi « aux jeunes qui sont dépendants depuis leur naissance, de leurs parents, de leurs profs et des policiers dans la rue ». « You have to become independent, et notre travail ici à l’école est de vous transmettre des valeurs pour qu’un jour vous soyez indépendants. Vous pouvez vous mettre debout sur vos propres jambes, être indépendants financièrement et aussi mentalement, et pouvoir bien vous comporter dans la société », a fait ressortir Ambiga Vythelingum.

De son côté, après avoir lu le message du Premier ministre, Jairaj Ittoo a parlé des activités de Mauritius Post, qui ne consistent pas à « just post letters ». Il a invité les élèves du City College à se joindre au Club de philatélistes de son institution pour apprendre l’histoire du monde à travers des timbres-poste.