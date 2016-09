AU CLUB MED D’ALBION, SAMEDI DERNIER : Quand la création fait sa promo sur Fashion TV

Samedi dernier, le Club Med d’Albion a accueilli le Fashion TV Red Carpet Gala Event, organisé par Eco Planet. Au programme, défile de mode avec six mannequins internationaux, des créations de designers locaux et internationaux. Cette soirée présentée par Jerry Nayna a non seulement été l’occasion de faire la promotion de la mode mauricienne à travers cette chaîne de télévision internationale, mais aussi de faire défiler les 12 candidates retenues pour Miss Eco Mauritius 2016.

C’est bientôt l’été. Et qui dit été, dit plage. Pour être pile dans la tendance, petit clin d’oeil sur la chaîne mode Fashion TV pour découvrir les nouveautés en matière de tenues de plage. Mais pour ceux qui étaient présents samedi dernier au Club Med d’Albion, l’événement Fashion TV Red Carpet Gala a permis de découvrir les tendances actuelles en matière de maillots de bain ainsi que des tenues casual chic.

À en croire le choix de coloris de la designer Mira, les couleurs rouge et noir envahissent de nouveau les maillots de bain cette saison. Pour les une pièce, deux pièces ou trikini, les inspirations sont diverses: ethniques, glamour, tendance retro... Certains maillots de bain sont déclinés avec des décolletés très profonds, quelques drapées ou encore noués autour du cou dans le même style qu’un paréo. Quant aux culottes, elles font penser à celles utilisées dans des luttes de wrestling.

En plus des maillots de bain, le Fashion TV Red Carpet Gala Event a permis de découvrir les créations prêt-à-porter de la designer mauricienne Varuna Jeetun, l’une des designers pour Miss Eco 2017 — des tenues imprimées aux matières fluides. Mais aussi de découvrir les tendances actuelles grâce à Mira.

Entre différentes coupes et différentes matières, la collection de robes près du corps de la designer se voit sublimée par des couleurs froides comme le rouge. Ou encore le noir avec des coupes asymétriques. Les imprimés ethniques chic étaient aussi les stars de la soirée.

Par ailleurs, 12 filles en lice pour tenter de remporter la couronne de Miss Eco Mauritius 2017 ont également défilé ce soir-là sur la même scène que les mannequins internationaux. Les candidates seront officiellement présentées à la presse bientôt.

Cette soirée sera diffusée dans quelques jours sur Fashion TV ou FTV, une chaîne de télévision internationale dédiée à la mode et au mannequinat. La chaîne mode, née en 1997 est diffusée aujourd’hui sur les cinq continents. Sa programmation comprend 24 heures sur 24 de style, mode, avec 500 heures de nouveaux programmes chaque année, 300 défilés, et approximativement 600 nouvelles séquences chaque saison.

Photos: Chetan Singh