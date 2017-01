AU DOMAINE DU GROS-CAILLOUX SAMEDI DERNIER — CONCERT DE MAÎTRE GIMS : Décevant, ce «Maître play-back»

Pour ceux qui sont arrivés à 23 h pour la deuxième partie du concert — l’ouverture, dès 21 h, était assurée par des artistes locaux tels que Mr Love, Lin, et un DJ colombien, William Wave, de son nom et prénom —, il a fallu patienter encore une heure et demie avant que Maître Gims ne fasse son apparition.

En présence de ces milliers de personnes qui se morfondaient, le chanteur apparaît enfin revêtu, pardon,sapé, d’un t-shirt noir à impression glitter, jeans, d’une paire de baskets rouge et noir, et les yeux dissimulés derrière ses inséparables lunettes fumées. Pour la petite histoire, sachez que Maître Gims n’aime pas montrer ses yeux...

Il salue l’île Maurice et, avec son puissant timbre vocal, donne le ton avec “Je suis un zombie”, puis “Est-ce que tu m’aimes”, un autre de ses hits. Un ciel dégagé, une vaste pelouse avec lounge-bar, des places assises privilégiées, des écrans géants, de l’espace, de l’ambiance, des parents qui se réjouissent de voir leurs enfants qui chantent à tue-tête et qui dansent... ce soir-là, il y avait tout pour passer un moment magique. Seulement voilà, le show est en fait en semi-play-back et, visiblement, certains ne sont pas satisfaits.

Serviette blanche sur l’épaule tout au long du concert pour sécher son visage, l’ancien membre du collectif Sexion d’Assaut, enchaîne avec “Ma direction”, “Désolé”. Avec lui, le public fredonne aussi “Bella”, “J’me tire”. Les caméras de téléphones portables sont actionnées pour immortaliser ce moment. Sur scène, sur des rythmes endiablés, les jeunes danseurs de la troupe Coreame de Stellio et Andréa Grenouille, offrent un magnifique spectacle. Énergiques et tellement talentueux, ces derniers ont littéralement hypnotisé l’assistance.

Lors de son premier concert en solo chez nous, Maître Gims a eu quelques moments d’interactions avec ses fans, comme celui où il sépare le public en deux et l’entraîne dans un concours... de cris. Il lui demandera aussi de brandir son téléphone portable et de l’allumer. Djuna Ghandi (vrai nom du rappeur) désignera aussi une fille et un garçon pour le rejoindre sur scène et danser : “J’ai besoin d’une fille et d’un garçon sur scène qui savent danser, mais qui savent vraiment danser, hein !”. Pendant ce temps, le Maître lance sa serviette imbibée de sueur à son public, bien heureux le fan qui l’aura attrapée ! “Sapé comme jamais” sera la dernière chanson de la soirée, sans rappel. Il s’est tiré après avoir lancé des t-shirts et casquettes dans la foule. Un vrai Maître-lanceur, ce Gims.

La prestation de Maître Gims est une déception à laquelle s’ajoute l’attitude irrespectueuse du chanteur. Celui qui a snobé les journalistes, qui s’est montré peu disponible et qui s’est éclipsé juste après sa conférence de presse, qui nous a ensuite fait patienté trois heures à l’hôtel Sugar Beach pour une séance de dédicaces qui n’a pas eu lieu et qui a, ce jour-là, intimé l’ordre à notre photographe d’effacer sur-le-champ les photos de lui prises sans lunettes, n’aurait même pas pris la peine de saluer ceux qui avait acheté des places VVIP et qui souhaitaient prendre une photo avec leur idole. Et dire qu’il est plus facile de serrer la main de Francis Cabrel, lui vous regarde droit dans les yeux en souriant !

De nombreux commentaires — ironiques et mordants — ont fusé sur les réseaux sociaux après le concert de “mémorable” de samedi soir. Oui, il y avait de quoi “sapé” lors cale, “comme jamais”.