AU HEAD OFFICE DE LA MCB: La Canadian Trade Commissioner encourage les Mauriciens à faire carrière au Canada

La Canadian Trade Commissioner, Nuala Lawlor, sera présente au salon de l’étudiant, organisé l’Overseas Education Centre (OVEC), qui se tient aujourd’hui et demain au Head Office de la MCB, à Port-Louis. Outre des institutions venant de plusieurs parties du monde, 22 institutions canadiennes se réuniront pour recruter des étudiants mauriciens. La participation de Nuala Lawlor à ce salon vise surtout à promouvoir les études au Canada dans le contexte de la célébration des 150 ans de la création de la confédération canadienne. La Trade Commissioner souhaite renforcer le partenariat à Maurice dans le domaine de l’Éducation.

Nuala Lawlor apportera son soutien cette année aux institutions représentées à Maurice par l'OVEC et rencontrera les étudiants mauriciens qui souhaitent poursuivre leurs études au Canada. « Canada is a multicultural society that celebrates diversity. Some 94% of our international students get a job right after their studies and they are really successful », souligne Nuala Lawlor. Notre interlocutrice explique que l’un des points forts de ce pays est l’opportunité d’emploi. « Les programmes proposés par les établissements d’enseignement supérieur sont ceux qui offrent les meilleures occasions d’emploi. Les étudiants bénéficient durant leurs études du “coop programme”, qui est une excellente possibilité d’insertion professionnelle et qui leur permet d’acquérir une expérience de travail des plus enrichissantes », explique la Trade Commissioner.

Le Canada compte actuellement 700 étudiants mauriciens, ce qui représente le double du chiffre d’il y a trois ans. Nuala Lawlor fait ressortir qu’après ses études, si un jeune trouve un emploi permanent, il peut faire la demande d'un permis de résident. « It is not a quick process but it is not a difficult one », dit-elle. Par ailleurs, outre les bourses offertes par les institutions, le gouvernement canadien offre deux “federal scholarships” aux étudiants étrangers. « Our universities representatives do not just sell programmes. They make sure that you are fit for them », affirme notre interlocutrice.

La Trade Commissioner souhaite renforcer le partenariat à Maurice dans le domaine de l’éducation et encourage les Mauriciens à poursuivre leurs études au Canada. Elle se dit de plus en faveur d’un partenariat avec les institutions mauriciennes pour des programmes d’échanges. Nuala Lawlor pourra répondre aux questions des aspirants étudiants sur le processus de visa et l’emploi au Canada.

Le salon de l’OVEC accueille cette année 11 nouveaux venus du Canada : la MacEwan University, Edmonton, de la province d’Alberta ; la Vancouver Island University; l’University of Canada West; la Thompson Rivers University; le Columbia College ; le North Island College; le Saskatchewan Polytechnic ; le Fanshawe College; le Sault College & le Durham College de l’Ontario ; Tourism Studies Canada, et l’Université de Ste Anne, qui prodigue des cours en langue française.