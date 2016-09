AU J & J AUDITORIUM : Sister Act  Fabulous Linzy

Exit Whoopi Goldberg, enter Linzy Bacbotte-Raya ! Quel ravissement de voir la chanteuse aguerrie dans le rôle de Deloris Van Cartier, la reine de la nuit témoin d’un meurtre, qui se voit obligée de se cacher dans un couvent en prenant l’identité d’une nonne. Mis en scène par le Père Gérard Sullivan, Sister Act s’est joué à guichets fermés. De ce spectacle de haute facture, on se laisse facilement bercer par la voix de Carole Lamport, par la verve de Diane Hardy, l’engouement d’Adeline Forget, en religieuse rockeuse. Dans l’ensemble, toute l’équipe mérite une standing ovation pour l’énorme travail abattu.

La réadaptation de Sister Act signée Père Gérard Sullivan en collaboration avec Grace Centre Foundation est une réussite, notamment grâce à une mise en scène impressionnante. Un pari osé qui aura également requis la participation de Dev Virahsawmy pour la retranscription des textes dans un contexte local. Les Mauriciens ont été nombreux à s’être déplacés au J & J Auditorium vendredi dernier. Certes les têtes l’affiche auguraient d’avance que ce spectacle serait un succès, mais de là à jouer à guichets fermés, même Gérard Sullivan n’en est pas revenu. Le rôle qu’il avait réservé il y a une vingtaine d’années à Linzy Bacbotte-Raya y est pour beaucoup certes.

En 1992, Sister Act était une comédie désopilante qui avait vu l’actrice américaine Whoopi Goldberg conquérir le grand écran. Cette version 2016 de Gérard Sullivan est un cocktail étonnant de cultures diverses, une comédie musicale aux couleurs de l’île Maurice, qui mélange subtilement le kreol, le français et l’anglais. Savamment orchestré à la virgule près, Sister Act ne s’autorise aucun dérapage. Pour ce faire, une multitude de brillants comédiens s’agglutine à ce spectacle et on y découvre une explosion de talents provenant de notre île. Difficile dès lors de décrire les émotions qui se dégagent tant on est subjugué. On se laisse emporter volontiers par le rire contagieux de Diane Hardy, on frissonne à l’écoute des voix qui s’élèvent en osmose, on admire les beaux costumes…

Chaque spectateur aura son petit coup de cœur, mais au final tous diront que la palme revient incontestablement à Linzy Bacbotte-Raya. Elle est subtile dans son rôle, d’un naturel, reprenant avec brio l’allure de pimbêche d’une diva de la nuit reconvertie en nonne. Linzy plie l’assistance en quatre par ses répliques cocasses, genre « pa lansan ki pe santi dan legliz, me pe fim mas ». Elle insuffle du peps à son personnage, elle dandine, met les nerfs de la Mère supérieure à vif, transforme le couvent en concerto. Son atout majeur demeure cependant sa voix puissante qui envoute l’auditoire. De Fabulous Baby à Take me to Heaven, chacune de ses chansons aura entraîné les spectateurs… On pourrait en dire de même de la voix de Carole Lamport, excellente dans son double rôle de chanteuse et de comédienne. Au départ, elle captive par son débit de voix posée de comédienne, puis, dans son tour de chant, interprète avec grâce les différents morceaux.

Sister Act se révèle un pur moment de détente, du grand spectacle à la Gérard Sullivan, sans le moindre faux pas. Et pour ceux qui n’ont pu faire le déplacement, pas de panique ; une autre séance est prévue pour le mercredi 14 septembre à 19h30, au J & J Auditorium, Phœnix.