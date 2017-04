AU JARDIN DE LA COMPAGNIE : Une marche organisée ce matin à deux jours de l’échéance

La résistance continue contre la nouvelle carte d’identité nationale. Le Regrupman Travayer Sosyal et d’autres instances ont organisé une marche ce matin pour exprimer leur opposition. À deux jours de l’échéance pour l’obtention de la nouvelle carte d’identité, les personnes présentes ce matin ne comptent pas baisser les bras.

« Cette lutte que nous menons contre la carte d’identité a toute son importance. Nous continuerons notre lutte car le gouvernement n’est pas à l’écoute de la population », a déclaré Rajah Madhewoo au Jardin de la Compagnie en présence des autres membres qui, comme lui, disent « non » à la nouvelle carte biométrique. Selon lui, l’Alliance Lepep « n’a pas respecté son engagement envers la population », affirmant que « cette carte représente la dictature et fait peur à la population ». Et d’ajouter que la population « ne peut pas accepter de perdre sa dignité même si la carte a coûté Rs 1,5 milliard » au gouvernement. Rajah Madhewoo fait aussi ressortir que la lutte « menée par nos ancêtres pour la liberté » ne doit pas être prise à la légère. « Cette carte est une menotte électronique et nous avons perdu notre liberté fondamentale », dit-il, ajoutant ne pas comprendre « comment la population a pu accepter une carte qui stocke les empreintes digitales » ainsi que la photo biométrique. « La pression de cinq ans de prison de même que l’amende de Rs 100 000 n’ont aucun sens », dit-il.

Rajah Madhewoo ajoute que les membres autour de la plateforme « ont des revendications à faire », précisant qu’une d’elles est « choquante », sans vouloir toutefois en dire plus long. Pour lui, les empreintes digitales « n’ont aucun sens » aujourd’hui. « Il est facile de fabriquer les empreintes avec la technologie. Pour cette raison, nous ne donnerons pas nos empreintes digitales et nos informations biométriques faciales », dit-il.

Il estime également que « l’argent de la population continuera à être utilisé pour la gestion » de ces cartes. « Nous acceptons une carte polycarbonate avec un hologramme pour que les gens ne la copient pas. » Il craint aussi que des « hackers » copient les informations sur la nouvelle carte, citant des cas où des informations erronées ont été mises sur certaines nouvelles cartes. Rajah Madhewoo dit solliciter le gouvernement pour discuter des « dangers de la nouvelle carte » d’identité et précise son intention de « continuer à lutter ». Il prévoit même un meeting en ce sens dimanche à Triolet, endroit choisi, selon lui, pour répondre à Sanjeev Teeluckdharry, « qui n’a pas fait son travail comme il le fallait devant le Privy Council ».

Jeff Lingaya, également de la partie, est, lui, d’avis que le gouvernement « doit laisser la population libre dans son choix par respect de la démocratie ». Il lance un appel « à tous ceux qui ne veulent pas se plier » à la demande du gouvernement d’obtenir la nouvelle carte de se joindre à lui ce 30 avril à Port-Louis. Et de soutenir que « plusieurs personnes ont rejoint le groupe pour que la résistance s’agrandisse ».