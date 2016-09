AU J&J AUDITORIUM LE 25 SEPTEMBRE : Hariharan, chanteur virtuose

Considéré comme l’un des meilleurs chanteurs de sa génération, à la fois playback singer à Bollywood et auteur, compositeur et interprète de ghazals, Hariharan sera sur la scène du J&J Auditorium à Phoenix pour un unique concert, le dimanche 25 septembre 2016 à 17h. Ce spectacle est organisé par MNSS Bloom Limited, en collaboration avec Spelmedia.

Âgé de 61 ans, Hariharan a commencé sa carrière de playback singer en 1977 avec le titre Ajeeb Saneha, un ghazal très populaire extrait de la BO du film Gaman. En 1992, il chante pour la première fois dans sa langue maternelle (le tamoul), sous la direction d’un compositeur débutant, A.R. Rahman, pour le film Roja. Le film et la BO connaissent un grand succès et lancent la carrière de A.R. Rahman qui, plus tard, obtiendra un Oscar pour la BO du film Slumdog Millionaire.

Hariharan a été élu Best male playback singer en 1995 aux Tamil Nadu State Government Film Awards pour le titre Uyire Uyire, extrait du film Bombay. Il est l’un des interprètes qui a le plus travaillé avec le compositeur A.R. Rahman. Les deux artistes ont effet collaboré sur la BO des films aussi connus que Muthu, Minsara Kanavu, Jeans, Indian, Mudhalvan, Taal, Rangeela, Indira, Iruvar, Anbe Aaruyire, Kangalal Kaithu Sei, Sivaji, Alaipayuthey, Kannathil Muthamittal, Guru, Enthiran…

Interprète de ghazals.

En 1998, Hariharan a reçu un National Award pour le titre Mere Dushman Mere Bhai, composé par Anu Malik pour le film Border. Parmi ses autres titres en hindi qui sont très connus, on peut citer Yadein, Bahon Ke Darmiyan, Kabhi Main Kahon Kabhi Tu Kahe, Ek Duje Ke Vaaste, Nahin Samne, Yeh Lamhe Ye Pal Hum Barson, Judaai Judaai, Aye Dil Laaya Hai Bahaar, Hai Rama Ye Kiya Ho Gaya, I Love My India, O Hansini, Yeh To Sach Hai Ki Bhagwan Hai…

Hariharan est aussi est un interprète de ghazals reconnu et apprécié. Il compte plus de 30 albums de ghazals à son actif. Aabshar-e-Ghazal (1985), composé par Hariharan et interprété en duo avec Asha Bhosle, est considéré comme l’un des meilleurs disques de ghazals de tous les temps. Gulfam (1994), Jashn (1996), Halka Nasha (1996), Paigham (1997), Kaash (2000) et Lahore Ke Rang Hari Ke Sang (2005) ont également rencontré du succès auprès du grand public.

En plus de sa carrière dans l’industrie du cinéma, Hariharan est connu pour avoir lancé la musique pop fusion en Inde avec son groupe Colonial Cousins, qu’il a formé avec le chanteur et compositeur Lesle Lewis. Leur premier album, Colonial Cousins (1996), a remporté le Billboard Award for the Best Asian Music Group.