AU LARGE DE TROU AUX BICHES : Le Tawariq 2 a définitivement coulé hier à 16h30

Spectacle des plus insolites, au large de Trou-aux-Biches depuis vendredi matin jusqu’à hier après-midi: à 500 mètres au large des récifs, vis-à-vis même du 5-étoiles Trou-aux-Biches Resort, pointe vers le ciel la proue d’un chalutier d’une cinquantaine de mètres, le Tawariq 2, comme émergeant fièrement hors de l’eau d’une douzaine de mètres, alors que les trois quarts de la coque du petit navire semblent bien encastrés sur un banc de coraux, la poupe reposant tout au fond. L’embarcation est restée pendant plus de 24 heures dans cette posture avant qu’il ne coule définitivement hier après-midi vers 16h30.

L’opération de sabordage du navire, qui avait débuté dans la matinée, s’était poursuivie jusqu’à fort tard dans la nuit de vendredi, sans grand succès apparent. Remorqué de Port-Louis vendredi matin par le Mahé de Labourdonnais, une unité de service du Port, le petit navire avait été immobilisé à un endroit précis, dans le but de créer, à une trentaine de mètres de profondeur, un autre récif artificiel, afin de continuer l’inlassable combat pour préserver et maintenir ce qui reste de la faune marine dans cette région du nord.

D’autres opérations du genre, principalement sur les côtes ouest et nord de l’île, ont été tentées par le passé, toujours avec succès. Trou-aux-Biches avait été d’ailleurs le point d’ancrage du premier récif artificiel, en juin 1980, avec le sabordage très médiatisé du Water Lily, à 500 mètres des récifs, sur un banc de sable où aucune vie marine n’était alors jugée possible. Quelques mois après, autre opération du genre, réussie aussi, avec le sabordage, tout à côté, d’un bateau-citerne ayant appartenu à Taylor Smith, l’Emily. En 1987, c’est un autre bateau de pêche japonais, le Stella Maru, qui avait été coulé au large de Trou-aux-Biches, tout près de l’endroit même où a été menée l’opération Tawariq 2.

En créant ces viviers artificiels, à partir de coques ou d’épaves de petits navires inutilisés auxquelles un grand nombre de pneus usés sont solidement attachés dans le but de créer un environnement propice à attirer les poissons, avec une multitude de sites caverneux pour les abriter et favoriser leur reproduction, la Mauritius Marine Conservative Society avait fait oeuvre utile. Tout en dénonçant à l’époque la disparition de nombre d’espèces de coquillages et autres fruits de mer dans nos lagons, en menant la guerre à la pêche sous-marine sauvage et celle à la dynamite, qui avaient cours autrefois. Ces fléaux d’un autre temps avaient, en effet, vidé nombre d’endroits poissonneux et certains de nos lagons étaient devenus de véritables déserts sous-marins.

Depuis, d’autres opérations ont été menées avec succès, notamment à Balaclava et à Flic-en-Flac, avec pour résultat un repeuplement certain assuré, qui fait la joie des plongeurs et autres amateurs de la faune.

Parmi la communauté de pêcheurs de Trou-aux-Biches, on déplore le fait que cette opération n’avait pas fait l’objet d’annonce au préalable.

LE CAPITAINE DU PORT, PAUL BARBEAU : “Tout est rentré dans l’ordre”

Le sabordage volontaire du Tawariq 2 a été entrepris, comme le veut la procédure, sous la supervision directe de la capitainerie du port, placée sous la direction du capitaine Paul Barbeau. Ce dernier n’a pas caché que l’opération a été effectivement plus ou moins ratée dans un premier temps mais, précise-t-il, à hier après-midi vers 1hh30, “tout était rentré dans l’ordre”. Le capitaine était fier d’affirmer que “dans peu de temps, les férus de plongée sous-marine auront la chance d’avoir un nouveau récif artificiel à explorer et les jeunes de la région intéressés par la plongée pourront y parfaire leur formation”.

Selon Paul Barbeau, l’opération était en fait un exercice de routine. Il y a quelques vieux bateaux abandonnés dans le port qui constituent une nuisance dont il faut, de temps en temps, se débarrasser. Le Tawariq 2 était parmi depuis trois ans. Récemment, une association de plongeurs en apnée a manifesté le désir le prendre pour le couler à Trou-aux-Biches. Les membres de l’association ont aidé à nettoyer le bateau pendant trois semaines avant qu’il ne soit remorqué.

Toujours selon le capitaine, la difficulté passagère a été que le Tawariq 2, qui fait 45 mètres de long, devait reposer par 35 à 40 mètres de fond. Or, il a coulé à pic, ce qui fait qu’un bout du bateau a dépassé le niveau de la mer. Toutefois, hier après-midi, après des manœuvres supplémentaires, on a réussi à le redresser de sorte que, maintenant, il a sombré complètement.

“Je peux donner l’assurance qu’il n’y pas et qu’il n’y a jamais eu de danger pour la navigation à Trou-aux-Biches car tout était sous contrôle, contrairement à ce qu’ont pu faire accroire des commentaires alarmistes véhiculés notamment sur Facebook”, a déclaré le capitaine Barbeau.