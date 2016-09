AU MASTER AND REGISTRAR : Atma Shanto se plaint de l’attitude des policiers

Le syndicaliste Atma Shanto a écrit ce matin au Master and Registrar de la Cour suprême concernant un incident survenu jeudi dernier. Il allègue avoir été interdit d’accès à la Cour suprême par des policiers. Selon lui, ces derniers « voulaient une évidence écrite pour certifier que j’étais bien convoqué ce jour-là ». Ce à quoi il s’est opposé, car il maintient que n’importe quel citoyen a le droit de se rendre en cour pour assister à une audience.

Dans sa lettre, Atma Shanto mentionne qu’il n’y avait « aucune raison » pour que les policiers, postés en Cour suprême ce jour-là, le suspectent de menace à la sécurité. « En fait, ils ne m’ont jamais dit que la raison de cette interdiction était la sécurité. Ils voulaient simplement voir ma convocation. Ce que j’ai refusé, car en tant que citoyen de Maurice, j’ai le droit d’accéder à la Cour suprême et d’assister à n’importe quelle audience ouverte. »

Atma Shanto allègue également qu’un des policiers a menacé de l’arrêter et l’a retenu par le bras pour l’empêcher d’accéder en cour. Il a fallu, soutient-il, l’intervention d’autres Senior Police Officers pour qu’il puisse accéder à la Cour suprême sans montrer de document. Il ajoute avoir appris qu’il n’est pas le seul à avoir fait face à de telles difficultés.

Le syndicaliste demande ainsi au Master and Registrar de s’enquérir de la situation et de prendre les actions nécessaires. Il rappelle que les Cours de justice sont ouvertes à tous dans un souci de transparence, afin que les membres du public et les représentants des médias puissent assister aux affaires qui les intéressent.