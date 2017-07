AU MCINÉ : Jacqueline Fernandez et Varun Dhawan à la première de Mubarakan

L'actrice et Miss Sri Lanka 2006 Jacqueline Fernandez ainsi que Varun Dhawan et Taapsee Pannu – à Maurice depuis lundi pour le tournage de Judwaa 2 (« Les Jumeaux »), du réalisateur David Dhawan – ont assisté hier soir au MCiné de Trianon à la projection de Mubarakan, une comédie romantique signée Anees Bazmee. Accompagnés de David Dhawan et du producteur Sajid Nadiadwala, ils ont été accueillis par Rajesh Callicharan, directeur de MCiné, et Raviraj Bheechook, chargé de communication de Mont Ida Films Ltd.

Après la projection de Mubarakan, Jacqueline Fernandez a rencontré les journalistes pour un entretien éclair. Sa spontanéité et sa fraîcheur en auront conquis plus d'uns. Mais alors qu'elle filait à l'anglaise, poursuivie par une meute de journalistes et de photographes, la star en avait presque oublié qu'elle avait laissé sur place Varun Dhawan, qui lui donne la réplique dans Judwaa 2. Un laps de temps suffisant pour que les journalistes l'interrogent avant qu'elle ne s'engouffre dans sa voiture pour l'hôtel Intercontinental, où elle a posé ses valises depuis lundi.

Le charme de Jacqueline Fernandez ne réside pas seulement dans son physique, mais aussi dans son dynamisme. Se disant « très contente » de fouler le sol mauricien pour la première fois et « touchée » par l'accueil des Mauriciens, elle dit toutefois regretter que la pluie a joué aux trouble-fête ces derniers jours, le tournage de certaines séquences romantiques de Judwaa 2 ayant du coup été retardé. Il faut dire que les artistes et l'équipe de tournage étaient très actifs sur les plages ainsi qu'au Caudan Waterfront pour la mise en boîte de la nouvelle version de la chanson Tu Mere Dil Mein Basja, interprétée par Kumar Sanu et Poonima, et dont les scènes ont été tournées il y a 20 ans au Caudan par David Dhawan.

Varun Dhawan incarne un double rôle dans le film et reprend le rôle interprété par Salman Khan dans la première partie, réalisée par son père, David Dhawan, et qui avait fait sa sortie en 1997. David Dhawan, après le succès du premier opus, a encore une fois décidé de compléter son film à Maurice.