AU MCINÉ, TRIANON : Jacqueline Fernandez et Varun Dhawan élogieux envers Mubaraka

Jacqueline Fernandez, actrice et Miss Sri Lanka 2006, ainsi que Varun Dhawan et Taapsee Pannu qui sont à Maurice depuis le lundi 24 juillet pour le tournage de Judwaa 2 (Les Jumeaux) ont assisté à la première de Mubarakan, comédie romantique d'Anees Bazmee jeudi soir au cinéma MCiné à Trianon. Les trois artistes du cinéma indien éraient accompagnés de David Dhawan, le réalisateur Judwaa 2 et du producteur Sajid Nadiadwala.

Après la projection du Mubarakan, Jacqueline Fernandez voulait à tout prix regagner sa voiture, mais poursuivie par une équipe de journalistes, elle a brièvement répondu aux questions. Sa spontanéité, sa fraîcheur, allant de pair avec une beauté très sophistiquée, a fini par conquérier les journalistes présents. Tout en vantant les mérites du film Mubarakan, qu'elle a trouvé très beau, elle a souhaité que le tournage de Judwaa 2 se poursuivent dans les meilleures conditions climatiques. Les grosses averses de ces derniers jours, a-t-elle souligné, ont grandement perturbé le tournage de la nouvelle version de la chanson, Tu Mere Dil Mein Basja interprétée par Kumar Sanu et Poonima figurant dans la bande originale de Judwaa sortie en 1997. David Dhawan a voulu encore une fois recréer la magie de cette chanson tournée, il y a 20 ans de cela au Caudan Waterfront avec Salman Khan et Karishma Kapoor.

Salman Khan fait une apparition spéciale dans la seconde partie qui comprend également, Rajpal Yadav, Pawan Malhotra, Ali Asgar et Prachi Shah.

Jacqueline Fernandez a fait forte impression dès ses ses débuts dans Aladdin où elle a été primée Star Plus début of the year au IIFA Awards. Elle s'est distinguée également dans Housefull 2 et 3, Murder 2, Race 2, Ramaiya Vastavaiya, Brothers et Dishoom. Varun Dhawan dont le père est le réalisateur David Dhawan fait partie des jeunes loups du cinéma indien.

Il a fait un triomphe dans Anybody Can Dance 2, Badrinath Ki Dulhania, Badlapur, et Student of the Year, Dishoom.

Cinéma

Mubarakan

— Comédie romantique d'Anees Bazmee avec: Arjun Kapoor, Ileana DCruz, Athiya Shetty, Anil Kapoor

Mubarakan est une comédie romantique où Anil Kapoor vole la vedette. Le film possède un humour épais, caricatural où Arjun Kapoor incarne un double rôle. Avec ce film, vous risquez fort de l'avoir dans la peau, car c'est le genre de film à vous mener par le bout du nez.

Tout d'abord, il y a le séduction calculée et de l'autre côté, les passions romanesques. Du calcul à la folie, de l'amour à la haine, c'est le vétéran Kartar (Anil Kapoor) qui mène tout le monde en bateau.

Karan et Charan, des jumeaux livrent leurs idéaux romantiques. Karan a grandi à Londres tandis que Charan est resté au Pendjab. Kran à le bégaie pour Sweety (Ileana D'Cruz) tandis que Charan a le coup de foudre pour Nafisa Ali Khan (Neha Sharma). La famille veut que Charan épouse Binkle (Athiya Shetty) dont la famille réside à Londres.