AU MEDINE EDUCATION VILLAGE : Ateliers et partage d’expérience pour les cinq ans de Talents

Pour fêter son cinquième anniversaire, Talents, le centre de formation en leadership et management de Medine, situé au Medine Education Village, a organisé une semaine d’activités. Les événements principaux : le mardi 23, une journée portes ouvertes avec des ateliers gratuits et la plateforme Leader Moris, et mercredi 24, une soirée de gala.

Les clients de Talents avaient été conviés à un Open Day, dans la journée du mardi 23, afin de participer à différents ateliers. Si tous ces ateliers ont été appréciés, celui sur le Creative thinking, par Ben Gylsen, semblait revenir dans les conversations des différents participants. L’animateur, un Britannique, devait d’ailleurs faire ressortir que le système éducatif mauricien ne favorisait pas le Creative thinking, or celui-ci est une qualité essentielle attendue d’un leader, vu que les différents challenges qui l’attendent ne peuvent être résolus avec des réponses toutes faites. Lors de son atelier, les participants ont ainsi été amenés à réfléchir sur une énigme et à y trouver la solution.

Pour sa part, Guy Martin, un Britannique basé en Afrique du Sud, a présenté le concept blueprint, dont il est l’inventeur. « Like all life forms, all organizations have a unique “DNA” for success. Blueprints Business Genetics has developed a unique methodology to systematically decipher the Genetic Code of any organization in a mathematical form, bring it alive in an art form and measure the degree to which the organization is living by its code in statistical form. » Lors de la soirée de gala, mercredi 24, le “code génétique” de Talents a ainsi été dévoilé. Cette représentation, sous forme de petites statuettes, de “l’ADN” de Talents ornera désormais le bâtiment de la société, pour rappeler aux employés les forces sur lesquelles il faut s’appuyer, et les faiblesses qu’il convient de combattre. À travers sa société Blueprint Business Genetics, Guy Martin a conçu la représentation graphique de l’ADN d’une soixantaine d’entreprises en Afrique du Sud et dans le monde, incluant British Airways, Deloitte ou McDonald’s.

À 18 heures, mardi 23 toujours, l’amphithéâtre de Talents a accueilli quatre Mauriciens considérés comme des leaders dans leurs domaines respectifs : Vincent d’Arifat, qui a lancé le label Made in Moris, Miselaine Duval, comédienne, metteur en scène et cheville ouvrière de la troupe Komiko, George Chung, businessman venu au secours du football local, et enfin Shirin Aumeeruddy-Cziffra, qui a été politicienne, diplomate, Ombudsperson for Children et qui est l’actuelle présidente du Public Bodies Appeal Tribunal. Sous le label de la toute nouvelle plateforme Leader Moris, une initiative appelée à être rééditée, ils ont été interrogés par des membres de l’équipe de Talents sur leur parcours et leur expérience.

Lors de la soirée de gala, mercredi 24, le CEO de Medine, Dany Giraud, a élaboré sur le projet d’Education Village, qui occupe actuellement 45 hectares – neuf hectares pour le campus de Pierrefonds et 36 hectares pour le futur campus de Flic-en-Flac. « L’Education Village n’était que la première étape pour le Groupe Medine dans son ambition d’accompagner le positionnement de Maurice comme un Education Hub pour l’Afrique et également accorder aux Mauriciens le choix de faire leurs études ici même tout en bénéficiant d’un enseignement de qualité », a-t-il déclaré. Environ 420 étudiants fréquentent actuellement le campus de Pierrefonds, où se trouve le siège de Talents, « avec des formations dispensées par l’ESCP Europe, Vatel et SUPINFO ». « En octobre cette année, les institutions regroupées sous le projet ICSIA démarreront leurs Bachelors respectifs, notamment l’Université Panthéon-Assas, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSAN). Le nombre d’étudiants passera ainsi à 550 en attendant le démarrage du Global BBA de l’ESSEC Business School en septembre 2017. Pierrefonds servira à lancer les différentes formations universitaires et sera amené, à terme, à être le campus réservé à l’Executive Education de notre projet, aux côtés de Talents ».

Le campus de Flic-en-Flac, poursuit le CEO, accueillera le campus mauricien de la Middlesex University en septembre 2017. « Le campus de Middlesex sera à la pointe de la modernité, doté de composants phares tels qu’un restaurant étudiant, des laboratoires, un amphithéâtre et une salle de détente pour étudiants. (…) Nous accordons beaucoup d’attention à élaborer un campus universitaire international et intégré : le premier de l’île, au cœur de notre nouvelle ville à Flic-en-Flac ».

De son côté, le directeur du Medine Education Village, Marc Desmarais, a mis l’accent sur l’importance d’investir dans le capital humain, alors que le manager de Talents, Benoît Adolphe, a notamment parlé de la passion qui caractérise ce centre de formation.