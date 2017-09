AU MGI : A Night at the Opera

Une vingtaine d’extraits les plus connus d’opéras ou d’opérettes célèbres, une palette de talents vocaux, un chœur de 35 membres, une dizaine de musiciens et une chorale d’enfants. Voilà le programme propose par l’association Friends of Oper’Arts sous le titre « A Night at the opera » le samedi 30 septembre à 19h30 à l`auditorium du MGI, Moka.

Retrouvez Véronique Zuël, Katrin Caine, Jean-Michel Ringadoo, Carol Lamport, Cedric Nayna, Daniel Muhomudally et bien d`autres voix de la scène locale dans des solos et duos. Les artistes seront accompagnés au piano par Michael Teuffel ou Olivier David, et par l’Ensemble 415 et avec Jean Pierre Madoosing à la trompette.