AU MORNE HIER - POUR RÉUSSIR SA MISSION DE PM : Pravind Jugnauth demande la collaboration des “frer ek ser”

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a lancé un appel à la collaboration de « bann frer ek ser » pour qu’il puisse accomplir sa mission en tant que Premier ministre de Maurice. C’était hier, lors de son intervention au Morne dans le cadre de la commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Pravind Jugnauth a aussi insisté sur le devoir de mémoire et la priorité du gouvernement de construire un musée de l’esclavage.

Le Premier ministre estime qu’il y a « trois types de personnalités dans le monde » : celle qui raconte des histoires et qui dit « kan mo la ou pena pou per » ; celle qui fait le tour du pays pour raconter des histoires et qui veut qu’on se souvienne d’elle comme un historien ; et celle « qui ne parle pas beaucoup mais qui marque l’histoire, à l’instar de sir Anerood Jugnauth, ex-Premier ministre et ex-président du pays ».

Le fils de SAJ affirme qu’il veut suivre ses pas : « Mo kapav dir zot mo pli interese pou vinn sa trwaziem dimounn-la. Setadir ki travay dan la disiplinn, fer zefor, fer sakrifis, pa fer palab, fer pei avanse e fer li vinn ankor plis enn lot model de devlopman. Nou pou al ekrir enn nouvo sapit dan listwar nou pei. Ansam nou kapav fer progre e devlopman. »

Pravind Jugnauth a lancé un appel à tout un chacun : « Pou kontinye mo misyon a Moris, mo pou bizin koudmin de tou mo bann frer ek ser », a-t-il fait ressortir avant d’ajouter « mo kapav rasir zot ki a traver travay ki inn demare par sir Anerood kouma Premye minis ki mo pou kontinye developman pou vini ».

Pravind Jugnauth appelle à la vigilance de tout un chacun parce que « l’esclavage peut prendre une nouvelle forme ». Il a dit sa crainte face à des discours de personnes influentes à travers le monde qui « au lieu de montrer le respect et la tolérance, et au lieu de traiter son prochain comme soi, font le contraire ».

Prenant la parole pour la première fois en tant que Premier ministre à cette cérémonie, Pravind Jugnauth a eu un message pour les jeunes, leur enjoignant de s’intéresser à l’histoire. « Nou dir bann zenn zot bizin konn zistwar zot pei ». Pour lui, « il faut qu’ils tirent des leçons du passé pour mieux faire face à l’avenir ».

La transmission de cette connaissance se fera par divers moyens, dont le musée de l’esclavage qui racontera « cette histoire atroce que le peuple a connue ». Il indique d’ailleurs avoir donné des instructions à Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la Culture, pour faire de ce projet une priorité : « Mo dir li enn de bann priorite lor ki bizin travay se fer proze mize esklav vinn enn realite. »

Lors de son intervention, ce dernier a affirmé que le projet a beaucoup progressé. « Nou pe get bann pei ami sa lane la. Enn som deza ena pou rasire ki mize vinn enn realite dan meyer dele. Nous avons la ferme volonté de tout faire pour honorer la mémoire de nos ancêtres », a dit Pradeep Roopun, avant d’ajouter qu’« il faut tout faire pour éviter de tomber dans le piège de l’esclavage moderne ». Pour cela, estime-t-il, « il faut avancer la main dans la main ».

Le ministre a aussi noté les dates importantes du calendrier des commémorations en soulignant que c’est en 1985 sous le primeministership de SAJ que celle l’abolition de l’esclavage a eu lieu pour la première fois au niveau de l’État, que c’est toujours sous lui que la date a été décrétée fériée et que c’est sous son primeministership que le dossier pour faire du Morne un patrimoine de l’humanité a été initié.

Pradeep Roopun a eu un mot spécial pour les deux artistes mauriciens Gérard Cimiotti et Marie-Michèle Perrine, qui sont décédés récemment.

Pour sa part, Ivan Collendavelloo a ouvert une page de l’histoire de l’esclavage à travers le monde et à Maurice. Il a rappelé comment à l’abolition, les propriétaires d’esclaves ont été compensés financièrement puisque pour eux, il s’agissait d’une « expropriation », sauf aux États-Unis où il y a eu la guerre de sécession. Il indique qu’à Maurice et à la Réunion, malgré l’abolition décrétée par les révolutionnaires en 1794, dans toutes les colonies, Napoléon l’avait rétabli en 1802. « Parski Moris et la Réunion, bann planter ti anpes otorité revolisyoner abolisyonist abolir lesklavaz ».

À Maurice, « le gouvernement a soutenu les descendants d’esclaves et a continué à le faire pour leur insertion dans la société ». Pour lui, le devoir de mémoire ne doit pas être observé en seul jour, mais « par le combat de tous les jours pour améliorer le sort des descendants d’esclaves ». Il est d’avis que cela doit aussi se faire par un changement d’attitude à leur égard. Il souligne que son ministère a eu une attention particulière envers eux : « Mo minister fer atansion ki zot pa sibir une hausse du tarif de l’eau… »

Commémoration dans la sobriété

La cérémonie protocolaire d’hier, marquant le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage au Morne, s’est déroulée dans la sobriété. Les enfants du village ont gratifié les invités de l’hymne national pour marquer le début de cette commémoration qui s’est poursuivie avec un dépôt de gerbes devant le monument de l’esclave inconnu, au pied de la montagne du Morne. Pour la première fois, Pravind Jugnauth, en tant que Premier ministre, y a déposé une gerbe, suivi de son adjoint, Ivan Collendavelloo. Si la présidente de la République et le vice-président étaient absents, la Speaker, Maya Hanoomanjee, a aussi procédé à un dépôt de gerbes. Après cette première partie de la cérémonie, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a quitté les lieux.

La deuxième partie s’est poursuivie avec un spectacle autour de la langue créole présenté par le groupe Abaim. Une trentaine d’enfants du village du Morne, qui fréquentent le Sunday Care d’Abaim, et ceux de Barkly, étaient présents sur scène. Sur proposition de la Creole Speaking Union, le groupe Abaim a conçu un spectacle autour de « ce que la langue créole a généré au fil du temps ». Ainsi, c’est un magnifique tableau d’enfants sur scène, tantôt pour chanter, tantôt pour s’adonner aux jeux d’antan, que le spectateur a pu apprécier avec un fond de décor coloré et très animé. Les sirandanes, les jeux de mots ou encore des histoires Tizan, entre autres, ont alimenté ce spectacle d’une demi-heure. Outre les discours du Premier ministre, de son adjoint et du ministre des Arts et de la Culture, une projection du film Zenfan des ziles, des réalisateurs Rajiah et Prevost, de même que le lancement du tournage de leur nouveau long-métrage Resistance marron ont eu lieu. Les invités ont également eu l’occasion de voir un court jeu de scène des acteurs du film au Morne. Les meilleurs candidats du CPE de l’école du Gouvernement du Morne ont reçu un présent des mains du Premier ministre et de son adjoint.