AU PLAZA HIER - PRAVIND JUGNAUTH : « Le secteur de la construction renouera avec la croissance »

Intervenant hier en fin d’après-midi à une cérémonie marquant la réouverture de la Salle des Fête du Plaza, le ministre des Finances et du Développement économique, Pravind Jugnauth, a exprimé sa conviction que 2017 verra la relance du secteur de la construction. Il a également commenté l’allégation radiodiffusée d’Aurore Perraud jeudi à l’effet qu’on aurait offert Rs 40 millions à Dan Baboo pour qu’il reste au gouvernement.

« Grâce à notre vision pour le développement du pays, le secteur de la construction va renouer avec la croissance », a en substance déclaré le ministre des Finances devant une assistance massée sous une marquise dressée dans la cour de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill, pour marquer l’ouverture de la Salle des Fêtes du Plaza.

Dans le contexte de la rénovation de la Salle des Fêtes du Plaza et de celle du bloc administratif de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill, Pravind Jugnauth a plaidé pour la préservation du patrimoine architectural à Maurice. « Bann zeness bizin kone ki finn passe », a-t-il ajouté. « Nous allons relever le défi de rénover maintenant le théâtre du Plaza », a-t-il lancé sous les applaudissements de l’assistance.

Dans un autre ordre d’idées, le ministre des Finances a plaidé pour la réforme du système d’éducation. « Ledikasion pa kapav zis enn konpetision. Bizin ki bann adulte de demain ena enn louvertir lor spor, lor la kiltir », dit-il.

Si le leader du MSM a dit « regretter » que le PMSD ait décidé de quitter le gouvernement de l’Alliance Lepep, il a trouvé « déplorable » que le MSM-Muvman Liberater ait eu besoin de recourir à des motions de censure pour destituer les maires et adjoints au maire PMSD de leurs postes respectifs. « Li koul de sours ki kan zot kit gouvernma, bann mer, adzwin-mer, bann anbasader, bizin ale », a-t-il expliqué.

Commentant l’allégation radiodiffusée d’Aurore Perraud jeudi à l’effet qu’on aurait offert Rs 40 millions à Dan Baboo pour qu’il reste au gouvernement, Pravind Jugnauth a déclaré qu’il était « déplorable que l’adversaire soit descendu aussi bas ».