AU SALON DE LA MAISON ET DU JARDIN À PAILLES : Zoom sur les produits et matériaux “eco-friendly”

Rangement ou dressing à base de panneaux de particules avec revêtement PVC, savons biologiques ou produits ménagers 100% naturel, climatiseur “low consumption”, colonne de douche des temps modernes et économique ou encore des w.c. suspendus à débit réduit et revêtement de sol fabriqué à base de matériaux sains et durables... La tendance écologique, respectueuse des hommes et de l’environnement, se dessine au Salon de la Maison et du Jardin qui se tient depuis mercredi au SVICC à Pailles. Soucieux de répondre aux attentes de ces consommateurs pour qui la “green attitude” est un véritable art de vivre, les professionnels du design, de l’ameublement ou de la déco sont nombreux cette année à proposer des solutions pour rendre l’habitat ou le jardin plus écologique. Voici les tendances fortes de cette édition 2017 qui nous a séduites grâce à ses nouveautés design et éco-responsables.

Choisir le bon sol

À la fois esthétiques et écologiques, les revêtements de sol naturels ont tout pour plaire. Et le choix va croissant ces dernières années avec les professionnels qui font preuve de beaucoup d’efforts pour fournir à leur clientèle une grande diversité de choix dans les matériaux. Les amoureux des parquets privilégieront les essences indigènes qui sont parmi les plus respectueux de l’environnement. Les pierres naturelles — le granit, le marbre ainsi que l’ardoise et les roches calcaires — sont également très prisées pour leur caractère durable.

Une douche à faible débit

Certaines colonnes de douche permettent de réduire le volume d’eau utilisé lors des douches et de limiter les gaspillages. Mais elles nécessitent un petit investissement financier qui permettrait toutefois des économies à long terme. «Une douche normale utilise entre 12 à 16l à la minute tandis qu’une douche Hansgrohe ne consomme que 9 à 12l la minute», nous dit-on chez Lising. Idem chez Fralain qui propose de nouveaux modèles qui limitent le débit d’eau à moins de 12l la minute. «Le besoin quotidien en eau pour la douche diminue et cela permet de faire des économies d’eau et d’énergie», nous dit-on. Aussi, la réalisation des accessoires pour la salle de bain font parfois intervenir des matières contemporaines comme l’inox 304, une matière durable qui apporte un caractère élégant propre à l’écolo-chic.

Pour garder l’esprit nature

Éclairer un jardin, une allée, une terrasse, tout en ne consommant aucune électricité. Les lampes solaires qui permettent d’illuminer votre extérieur présentent plusieurs atouts: elles sont à la fois écologiques, économiques et esthétiques. Ne nécessitant aucun branchement, ces éclairages sont en fait dotés d’un petit panneau solaire et d’une petite batterie pour restituer en nocturne de la lumière par des leds. Dans la journée, la lumière du soleil est captée par les capteurs photovoltaïques intégrés dans la lampe solaire. Cette énergie est stockée le jour et libérée la nuit pour éclairer les led de la lampe solaire.

Un dressing sur mesure écolo

Un grand dressing de qualité, sur-mesure, en parfaite harmonie avec la décoration intérieure, en L ou en U comme on en rêve avec de nombreuses niches de rangements, plusieurs tiroirs, étagères, barres de penderie et d’un système d’éclairage. Consommer autrement, cela s’applique aussi lorsque l’on doit aménager sa chambre, son dressing. Le choix des matières premières qui composeront le rangement sur mesure est déterminant. Il est donc important de savoir d’où proviennent les matériaux qui sont proposés. Les produits fabriqués par Sogal, marque française de dressing, portes de placard et portes coulissantes de séparation, répondent à des normes environnementales très strictes. Elle réalise des meubles à base de panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM). Et ces panneaux en bois mélaminés sont certifiés PEFC™ (provient de forêts gérées durablement).

Des W.C.

économiques

Dispendieux en eau et bruyants, les w.c. classiques s’avèrent souvent coûteux à l’utilisation. Pour pallier ces problèmes et rendre des w.c. ordinaire, silencieux et économique, les spécialistes du domaine ont développé de nouveaux modèles permettant de réaliser de substantielles économies d’eau. Chez Aquablade, les toilettes suspendues qui ajoutent une touche haut de gamme aux w.c. de par son habillage, évacueraient selon la sales consultant Emma Huguet, «en moyenne 3 à 4.5l d’eau à chaque chasse au lieu de 6 à 9l pour les toilettes classiques. Elle aspire aussi plus silencieuse qu’une toilette classique».

L’énergie solaire

pour profiter de longues baignades

Pour profiter pleinement des longues soirées et baignades dans la piscine, il est possible de chauffer l’eau uniquement grâce à l’énergie du soleil. Le dôme solaire permet de garder la température de l’eau agréable le plus longtemps possible. Son système de fonctionnement est simple et écologique: la coque transparente en polycarbone capte les rayons UV émis par le soleil. Le tuyau noir enroulé dans le dôme emmagasine l’énergie transmise par la coque. Un effet de serre est généré dans l’appareil. Après être passée par le filtre, l’eau de la piscine est chauffée dans le tuyau du dôme solaire. L’eau chauffée est refoulée dans le bassin.

Pour une eau saine et cristalline

Une eau traitée en respectant l’environnement, et sans ajout de produits chimiques... Très récent chez nous, le traitement de la piscine à base de magnésium séduit déjà les baigneurs. Chez Nabridas, on explique que les bienfaits du traitement d’une piscine au magnésium sont nombreux. Minéral naturel présent notamment dans l’eau de mer et le corps humain, le magnésium offre de nombreuses vertus pour la santé. Il rend l’eau plus douce, ainsi moins irritante pour la peau et les yeux. Il est également reconnu pour amoindrir les douleurs musculaires.

L’entretien au naturel

Puisque la plupart des produits d’entretien regorgent de substances toxiques comme des dérivés du pétrole, nocifs pour l’environnement comme pour la santé, Health Solutions propose des produits naturels, sains, et économiques pour la maison. Les produits ménagers Dr Bronners sont des produits polyvalents, permettent d’entretenir toute la maison: des vitres au sol, en passant par la salle de bains, et d’autres surfaces. Pur et naturel, sans aucun agent synthétique moussant, ni épaississant, ni conservateur, aux composants issus de l’agriculture biologique contrôlée, — il s’agit d’un savon certifié «bio».

