AU SEIN DE LA FMN : Renouvellement du comité directeur le 4 mars

Ainsi donc, la Fédération mauricienne de Natation a décidé mercredi dernier d'organiser son Assemblée générale élective le 4 mars à 15h en son siège à la piscine Serge Alfred, Beau-Bassin. Une décision du président sortant de la FMN, Harold Lai, qui intervient moins d'une semaine après que le comité régional du Nord ait pris la décision d'accepter la demande d'intégration de Big Splash, un des quatre clubs que la bande d'Harold Lai cherche à imposer, par tous les moyens et à n'importe quels prix, comme club à part entière de la fédération.

Si la date des élections du comité directeur a été indiquée aux membres de la FMN, par contre, personne — sauf les « small few » qui gravitent autour de la galaxie Harold Lai — ne sait comment se dérouleront ces élections. Et surtout si avant le 4 mars, il y aura un comité directeur pour approuver les conditions attachées à l'organisation du scrutin. Rappelons qu'en 2012, ce fut un caretaker committee qui avait organisé les élections tant au niveau national que régional avec le soutien de la commission électorale et celui du Registrar of Associations.

Cette fois nous apprenons que Richard Meeterjoye aurait réclamé que le scrutin soit confié à la commission électorale. Demande qu'aurait refusée le président sortant de la FMN, sous prétexte que « c'est trop cher ». L'option du Registrar of Associations est pour l'heure davantage considérée selon nos informations.

La loi en vigueur que depuis le 11 janvier

Loin d'avoir fait mentir ses détracteurs, Harold Lai était au pied du mur et se trouvait dans l'absolu nécessité d'organiser cette Assemblée générale élective. La nouvelle Sports Act votée à l'Assemblée nationale le 20 décembre et approuvée par la présidente de la République le 23 décembre, mais entrée en vigueur que le 11 janvier 2016, l'a forcé la main. Contrairement à certains esprits crédules, Harold Lai se devait d'organiser l'Assemblée générale élective de la FMN depuis le 21 novembre 2016, comme il est clairement stipulé dans une lettre du ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 16 novembre 2016. Cette correspondance demandait aux fédérations nationales de se mettre en règle avec la loi de 2013, soit la section 5 (4) (a) du quatrième « schedule ».

La FMN n'est pas une nouvelle fédération et elle existait bien avant la loi de 2016. Le devoir d'un président de fédération, c'est de respecter la loi et jusqu'au 11 janvier 2016, c'est bien la Sports Act 2013 qui était en vigueur. Obligation était donc faite de conformer la fédération aux règles. Mais Harold Lai et son équipe ont démontré dès le départ qu'ils n'étaient pas de ceux qui respectaient toujours les règles. La date du 31 mars, comme stipulé dans la Sports Act de 2016 (section 2 (2) (a) de la second « sechedule »), n'est prise en considération qu'après les Jeux olympiques (Summer Games) de 2020.

Venir dire le contraire n'est qu'une dangereuse façon de tenter de noyer le poisson. Car ce n'est un secret pour personne qu'Harold Lai attendait de pouvoir franchir l'obstacle de l'enregistrement de Port-Louis Sharks SC et de Big Splash dans le comité régional de Port-Louis et Pamplemousse pour annoncer la date des élections. D'autant que nous savons qui depuis Port-Louis a piloté — tantôt adroitement et tantôt maladroitement — ces affiliations…

N'oublions surtout pas qu'Harold Lai et Aline Kong, qui représentent tous deux le soi-disant Club Natation Sportif de Port-Louis, n'ont pas hésité un seul instant à renverser le président Richard Meeterjoye pour arriver à leur fin. Cela a été aussi le cas récemment. Devinez qui a annoncé mercredi dans le comité que le comité régional de Pamplemousse a accepté la demande de Big Splash. Marie-Rose Koo, représentante du soi-disant Club Natation Sportif de Pamplemousses.

Il faut être vraiment crédule pour ne pas comprendre ce qui se passe actuellement au niveau du contrôle de la FMN. Ces développements viennent nous donner encore une fois raison. Et même si on nous traite volontiers de détracteurs, nous préférons plutôt cela que d'être considérés comme des thuriféraires du pouvoir en place.

Autre situation qui vient donner raison à Week-End, c'est le temps que le Directeur technique national (DTN), Ben Hiddlestone, a dû prendre pour expliquer aux membres du comité directeur son calendrier de la saison, mercredi dernier. Outre le fait que le calendrier de Ben Hiddlestone est constamment en correction malgré le fait qu'il a été rendu public, personne au sein du comité directeur ne semble avoir compris son projet. Plus d'une heure a été consacrée à cet item pendant les discussions.